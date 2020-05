Proč je Panarin tak výjimečný? Kouč Rangers se rozpovídal o ruském malíři pokojů

V rukách drží malířský váleček a na stěně naznačuje svou střelbu při přesilové hře. Poté vykopne pravou nohu vysoko do vzduchu. Přesně jako to v této sezoně dělával na ledě, když slavil góly. Touhle scénkou už pár dní baví Artěmij Panarin hokejové fanoušky na sociálních sítích. Ruský útočník je zkrátka bezstarostným smíškem, i to mu podle newyorského trenéra Dana Quinna pomáhá k výtečným výkonům.

Když vidíte, jak se Panarin hokejem baví, snadno se vám vybaví další rozverný hračička - David Pastrňák.

Je symbolické, že v tabulce produktivity NHL najdete ty dva bok po boku - dělí se o třetí místo, lepší než oba Slované s klukovským pohledem jsou jen esa edmontonských Oilers, Connor McDavid s Leonem Draisaitlem.

Ona vášeň pro hru je jedním z důvodů, proč Panarin tolik září. "Do každého tréninku jde s úsměvem, čiší z něj čirá radost. Dokáže tím inspirovat celý tým. Jsme ohromně šťastní, že Artěmije máme," popisuje Quinn osmadvacetiletého rodáka z hornického městečka Korkino.

Malíř Panarin

O tahounovi Blueshirts má Quinn vysoké mínění. Dokonce prohodil, že by Panarinovi slušela Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu NHL. Proč by ne? Vždyť povznesl tradiční klub z Manhattanu z bídy, to hlavně díky jeho útočným výpadům se stal postup do play off reálným cílem.

Panarinův přínos dokládá i pokročilá statistika Goals above replacement. Ta sleduje šest různých aspektů hry a ukazuje, o kolik je pro své mužstvo užitečnější daný hráč oproti možnému náhradníkovi. Panarin v tomto ohledu vládne celé NHL.

Proč je tak výjimečný? Famózního hráče z něj nedělá jen nadšení a zápal pro hru. Nestačí jen úsměvy a šibalský výraz v tváři. Panarin vyniká kombinací herních dovedností, hokejového IQ i specifické síly.

"Má ohromnou sílu v rukách. Podívejte se třeba na gól Miky Zibanejada proti NY Islanders. Artěmij přetlačil tři soupeře. Ne, nejde o to, že by měl tak mohutné tělo, je relativně malý, ale díky rukám je silný na puku a nenechá se o něj obrat," povídá kouč Quinn.

"Artěmij je unikátní talent," dodává.

Panarina vskutku obdivuje a není sám. Celá střídačka mnohdy žasne, co tenhle náramně šikovný forvard na ledě dokáže. "Ostatní kluci se občas při pohledu na jeho kousky na sebe je podívají a řeknou jeden druhému: Hele, viděl si to?," popisuje Quinn reakce Panarinových spoluhráčů.

Ruskému machrovi svědčí velké jeviště. A tím Madison Square Garden, jedna z nejblyštivějších scén světa, bezesporu je.

Share on Google+