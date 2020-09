Příští sezona? V plánu je kompletní ročník, datum zatím neznámé

Z letošní netradiční sezony National Hockey League ještě zbývá odehrát finálovou sérii, vedení soutěže už ale musí myslet i do budoucna. Kvůli aktuální situaci se totiž hokejoví příznivci obávají, jak bude následující sezona vypadat.

Odpověď vedení nejlepší hokejové ligy světa? Chceme odehrát kompletní sezonu!

„Očekávám, že odehrajeme kompletní sezonu - 82 zápasů a celou vyřazovací část,“ nechal se slyšet komisionář soutěže Gary Bettman. Vyřazovací část by se tak vrátila k zažitému systému, tedy čtyři kola, v nichž o postupujících rozhodne série vždy na čtyři vítězné zápasy.

Datum návratu však zatím není známo. „Jak a kdy to uděláme je něco, o čem nemáme dostatek informací, abychom udělali nějaké rozhodnutí. Všechno by byla pouhá spekulace. Náš cíl je vrátit se do co největšího normálu,“ líčí Bettman.

National Hockey League údajně cílí na datum 1. prosince, nicméně chápe, že může být tento plán posunut. Bettman přiznal, že se nemusí začít dřív než na konci prosince či dokonce až v lednu.

Jisté je pouze to, že vedení by nerado opakovalo situaci z letošního roku, tedy že by mužstva musela hrát v létě.

„Preferoval bych, kdybychom se co nejvíce vyhnuli letním měsícům. Naši fanoušci nás rádi sledují během podzimu, zimy a na jaře. Vždy bylo cílem, aby bylo hotovo koncem června. Letos bylo důležité hrát v létě, ale pokud se tomu v budoucnu budeme moci vyhnout, vyhneme se tomu.“

Pozdní start ročníku 2020/2021 reálně může ovlivnit i velkou hokejovou událost – Winter Classic. Zápas pod širým nebem je naplánován na 1. ledna, ale je možné, že se jej Minnesota Wild a St. Louis Blues nedočkají.

Naopak velmi pozitivně vidí Bettman finanční situaci v lize. Soutěž to neměla jednoduché, příjmy klubů kvůli zákazu fanoušků na stadionu byly dost ovlivněny.

„Jedinou dobrou zprávou je vlastnictví brzy 32 klubů. Nikomu teď nechodí příjmy, vlastníci píšou šeky, aby pokryli náklady a výdaje. Naše liga to ale zvládne a z této situace vzejde silnější,“ říká na závěr Gary Bettman.

