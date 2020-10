Přijde zlepšení? Jsem připraven, hlásí Hughes

Jakmile se stanete jedničkou draftu, už od začátku je jasné, že na vás budou upřeny všechny oči a uvalen velký tlak. Stejně to loni měl i americký supertalent Jack Hughes. Mladého centra si vybrali New Jersey Devils, kterým ale uplynulý ročník nevyšel. Ostatně, to ani Hughesovi. Ten je ale připraven ukázat, že na to má.

„Plusem pro mě je, že za sebou mám 61 zápasů,“ řekl Hughes. „Už nejsem nováček, tohle mám za sebou. Příprava na další sezonu je jiná, už vím, co NHL obnáší. Mám dost času se připravit. Doufám, že až začne další sezona, budu dostatečně připraven.“

Je fakt, že v posledních letech vzrůst přestává být v NHL takovým rozhodujícím faktorem jako dřív. I tak se ale Hughes v létě zaměřil hlavně na to, aby celkově posílil. Oficiální tabulky u něj totiž uvádějí 77 kilogramů. Hughes si je moc dobře vědom, že toto číslo musí nahoru.

„Nejdůležitější pro mě samozřejmě bylo zesílit a nabrat nějaká kila,“ přikyvoval. „Na to jsem se zatím soustředil nejvíc. Zvlášť taky proto, že byly zavřené stadiony, tak nešlo dělat nic jiného. V tomhle ohledu to pro mě bylo důležité léto. Dával jsem svoje tělo do kupy a konečně jsem taky strávil nějaký čas v posilovně.“

„Tohle se vlastně stalo vůbec poprvé – že jsem mohl posilovat a nebyly mezi tím žádné zápasy,“ dodal ještě. „Sedm nebo osm měsíců jsem neodehrál zápas, to se snad nikdy nestalo.“

Hughes ve své první sezoně stihl odehrát 61 zápasů, v nichž získal 21 bodů. Žádná dechberoucí čísla, jaká možná fanoušci Devils čekali, nicméně pořád to byl první ročník v NHL. Co mohlo za pomalejší tempo? Hughes samotný říká, že ho to vlastně nepřekvapilo a znovu připomněl, že je mu přeci jenom pořád pouze 19 let.

Nejenom Hughes avšak zesílil. Kromě něj se to povedlo i celému týmu, a to díky práci generálního manažera Toma Fitzgeralda. Ten do Newarku přivedl například Andrease Johnssona, Ryana Murrayho či Coreyho Crawforda.

Nezapomínejme také na další mladé pušky, které Devils mají. Zmiňme například Nica Hischiera, kterému je stále 21. Stejně jako Hughes je to centr, takže pro něj je přímou konkurencí, ale skvělým parťákem při tréninku.

„Připomíná mi to vývojový program, kde jsem byl,“ vzpomíná Hughes. „Každý den jsem trénoval s Trevorem Zegrasem, Mattem Boldym nebo Colem Caufieldem. Abyste byli nejlepší, musíte hrát proti nejlepším. Jedině tak se zlepšíte. Je dobré mít to samé teď v podobě Nica.“

