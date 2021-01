Příběh Darryla Sittlera: Když je rekordman vyštván z týmu vyšší mocí

Jsou výměny, které jsou nepochopeny fanoušky, nijak neprospívají týmu a jejich pozadí je snad ještě horší. Do této rubriky určitě patří také přesun Darryla Sittlera, který byl v roce 1982 vyměněn jako nejproduktivnější hráč historie Maple Leafs do Philadelphie.

Rodák z Ontaria byl draftován do NHL v roce 1970, kdy si jej vybralo jako osmého Toronto, kde hned v následujícím ročníku odehrál necelých padesát utkání. V týmu byl necelých dvanáct let, neboť v lednu roku 1982 byl vyměněn do Philadelphie. Celou dobu byl navíc kapitánem týmu.

Mezitím stihl kanadský centr nasbírat v modrobílém dresu 916 kanadských bodů, které překonal pouze Mats Sundin. Stále vévodí statistice hattricků v dresu Maple Leafs (18) a je držitelem rekordu v počtu bodů na jeden zápas (6+4 v roce 1976 v utkání proti Bostonu). Člověk by řekl, že takového hráče jen tak nepustíte...

Ovšem stalo se tak v lednu roku 1982 po vleklých problémech s majitelem a generálním manažerem. Jako protihodnota za hráče, který sbíral každou sezónu kolem stovky bodů, nebylo nic moc.

Za Sittlera přišel Rich Costello, který v NHL odehrál pouze dvanáct utkání, Peter Ihnačák, jemuž se povedla sezóna, v níž nasbíral 66 bodů, ale poté se na tuhle sumu již nedostal a brzy odešel do Evropy. Posledním hráčem výměny byl Ken Strong, který též neodehrál ani dvacet utkání a minuty sbíral spíše jen v AHL.

Sittler mezitím přidával body jak na běžícím pásu i v dresu Philadelphie Flyers. „Nejsem hrdý na to, že opouštím klub jako je tento. Bylo by skvělé ukončit zde kariéru,“ pronesl tehdy jednatřicetiletý Sittler.

Vše začalo v roce 1979, kdy majitel Maple Leafs Harold Ballard najal nového generálního manažera, kterým byl Punch Imlach. Oba muži navíc neměli úplně nejlepší vztah s agentem Alanem Eaglesonem, jenž byl i výkonným ředitelem hráčské organizace NHLPA. Eagleson zastupoval Sittlera i jeho nejlepšího kamaráda a spoluhráče Lannyho McDonalda.

Darryl Sittler a brankář Mike Palmateer se poté účastnili televizní show Showdown, což vyjednala NHLPA v čele s Eaglesonem. Imlach se snažil získat soudní příkaz k zastavení a následně přišel s tím, že bude Sittler k dispozici jiným týmům v rámci výměny. Agent Eagleson odpověděl, že zrušení klauzule o nevyměnitelnosti bude stát tým 500 000 dolarů.

Generální manažer Imlach tak šel jinou cestou. Spoluhráče McDonalda vyměnil v tu dobu do žalostného Colorada Rockies a Sittlerovi sebral céčko na dresu, což odůvodnil slovy, že kapitán musí být prostředník mezi kabinou a vedením, což on nesplňoval. Majitel Ballard činy Sittlera pojmenoval jako spálení kanadské vlajky.

V létě Ballard naznačil, že Sittler nebude pokračovat v týmu, ale v předsezónní tiskové konferenci byli oba aktéři za dobře, a tak tahoun Maple Leafs v týmu pokračoval. Dokonce mu bylo vráceno kapitánské céčko. Generální manažer Imlach v té stejné sezóně prodělal druhý infarkt a začala pořádná bitva mezi majitelem Ballardem a agentem Eaglesonem. Sittler byl najednou v křížové palbě.

Darryl Sittler toho měl nejspíše už dost a informoval nového generálního manažera, kterým byl Gerry McNamara, že se vzdá klauzule o nevyměnitelnosti, pokud bude vyměněn do Philadelphie či Minnesoty. Trvalo sedm týdnů, než se celky domluvily na výměně, mezitím na list, kam může být vyměněn, přidal Sittler i Buffalo a Islanders.

Po lednové výměně Sittler prohlásil, že byl mentálně naprosto v depresích z toho, jak dlouho celá výměna trvala a než se uskutečnila. Sittler odehrál v dresu Flyers tři sezóny a jednu přidal v Detroitu, kde v roce 1985 ukončil kariéru.

