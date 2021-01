PREVIEW: Východní divize tím nejlepším, co nová sezona nabídne?

NHL je za rohem, už jen tři dny! Východní divize je mnohými experty považována za jednu z nejtěžších vůbec. V divizi si to mezi sebou rozdá osm celků, ale jen polovina může postoupit do play-off. Na první pohled tedy vidíme, že některý z favoritů si prostě o Stanley Cup nezahraje. Bude velice zajímavé sledovat souboj současných velikánů a houževnatých outsiderů.

Capitals, Bruins, Islanders, Flyers, Penguins, Rangers, Sabres a Devils. Brané přibližně podle toho, co týmy dokáží a co se od nich očekává. Asi není pochyb o tom, že na předních příčkách uvidíme hlavně týmy, které si zahrály již loni v bublině o pohár. Ale pozor...

Stále nás čeká krátká sezóna, týmy jdou do ní téměř bez přípravy a některé dokonce s dlouhou přestávkou, která byla až desetiměsíční. Sabres a Devils budou největšími outsidery, ale o to více si na ně bude potřeba dávat pozor. Pojďme si nyní všechna mužstva rozebrat kousek po kousku....

New Jersey Devils

Od Devils se toho očekávalo dosti ještě před minulým ročníkem, kdy tým velice zajímavě posílil, ale nakonec byl opak pravdou. Taylor Hall opustil tým, P.K. Subban nechal formu někde mezi Tennessee a Newarkem, Jack Hughes nezažil úplně nejlepší nováčkovskou sezónu a John Hynes po letech skončil na lavičce Devils v podstatě bez nějakého většího úspěchu.

Nakonec Devils patřilo v minulém ročníku čtrnácté místo a na rozšířené play-off jim chyběly tři body. Posledním postupujícím celkem do předkola byl Montreal, jenž měl o tři body a dva zápasy více.

V létě nastal v organizaci Devils menší průvan.

Opět.

Na lavičce došlo ke střídání a dosavadního trenéra Nasreddinea vyměnil zkušený Lindy Ruff, pro kterého to bude třetí angažmá v roli hlavního trenéra.

Dlouholetá jednička Cory Schneider byl v posledních třech letech neustále zraněný anebo podával velice špatné výkony. Po jeho vyplacení ze smlouvy si Devils pořídili stejně tak zkušeného Coreyho Crawforda, jenž měl vytvořit velice solidní tandem s talentovaným Blackwoodem. Crawford ovšem opustil kemp a pár dní na to ukončil kariéru.

V obraně skončil například Mirco Müller, místo něj si New Jersey pořídilo Dmitrije Kulikova a Ryana Murrayho. Zůstali produktivní Severson či Subban. O sestavu zabojují vysoce draftovaní mladíci Smith a Bahl. Pár dní zpátky New Jersey podepsalo levně také Samiho Vatanena, který se vrátil po krátkém angažmá v Carolině. V obraně to ze strany Devils asi špatné nebude.

Útok je o něco horší. Vyloženě střelec či tahoun v týmu letos prostě není. Devils se mohou spolehnout na každý rok produktivního Palmieriho, velice dobře hraje mladý Hischier či Gusev. Jacka Hughese by mohla čekat o něco lepší sezóna, důležitý bude i Pavel Zacha. O tým by mohl zabojovat i talentovaný Nolan Foote či Janne Kuokkanen. Jedinou posilou do útoku je křídelník Andreas Johnsson z Toronta. Novou smlouvu podepsal Jesper Bratt, který byl v posledním ročníku jedním z nejdůležitějších hráčů trojnásobného držitele Stanley Cupu.

Buffalo Sabres

Šavle do minulého ročníku nastoupily velice dobře a vypadalo to, že by to po dlouholeté odmlce konečně mohlo dopadnout. Buffalo dostalo ze hry alespoň o předkolo šest proher z posledních sedmi utkání v závěru minulé sezóny.

Největší změnou v organizaci je příchod kanonýra Taylora Halla, který přišel jako volný hráč z Arizony. Za zmínku stojí také angažování Erica Staala. Tým čítá také ztráty, odešel Simmonds, Johansson či Vesey. Na nové smlouvě se nedomluvil ani český útočník Michael Frolík.

Buffalo se může pyšnit velice nadějnou obranou, kde lídra Ristolainena doplňuje výborný Dahlin a Jokiharju. Ještě větší pecka je to v útoku, který bude velice zajímavé sledovat. Taylor Hall, Jack Eichel, Jeff Skinner, Victor Olofsson... Buffalo má navíc ve svých řadách Dylana Cozense, jenž zazářil na letošním juniorském šampionátu. Hodně zkušeností přinese zmiňovaný Eric Staal, ale například také Kyle Okposo. Pokud si to sedne, tak sledovat Buffalo by mohlo přinášet dobré zážitky.

New York Rangers

Sledovat Rangers v následujících letech by měla být naprostá pastva pro oči. Tým z New Yorku se v minulém ročníku probojoval do předkola play-off, kde byl ale velice rychle vyřazen houževnatou Carolinou. Dost slušnou protihodnotou bylo vítězství v draftové loterii a vybrání Alexise Lafrenièra z prvního místa.

Největší změnou v organizaci Rangers je vyplacení ze smlouvy Henrika Lundqvista, který podepsal smlouvu s Capitals. Ten ale do sezony nenastoupí, neboť musel na operaci srdce. Největší posilou do defenzivy byl Jack Johnson, do útoku nejspíše Lafrenière. V předsezónním období Rangers přišli o Fasta a Anderssona.

Když se podíváme na soupisku Rangers, tak vidíme velice mladé a kvalitní gólmanské duo Georgijev a Šesťjorkin. Největší hvězdou obrany je Jacob Trouba, zkušenost nabízí Jack Johnson a nadějné mládí zase Adam Fox.

V útoku vidíme opravdu zajímavá jména, Rangers budou hodně nebezpeční. Panarin, Zibanejad, Kreider, Bučněvič či jednička draftu Lafrenière, od nějž se čekají opravdu velké věci. Zajímavé bude sledovat také českého útočníka Filipa Chytila či dvojku draftu 2019 Kakka. Černou práci odvede například Kevin Rooney.

Philadelphia Flyers

Pensylvánské mužstvo zažilo jeden z nejlepších ročníků za poslední léta a po zkrácené základní části skončili Flyers na čtvrtém místě celé divize, takže postoupili rovnou do 1. kola play-off, kde v šestizápasové sérii porazili Canadiens. Následovala velice vyrovnaná série s Islanders, kterou nakonec Ostrované vyhráli až v sedmém utkání. Velkým faktorem pro Philadelphii byl v minulém ročníku talentovaný brankář Carter Hart.

Philadelphia tak neměla moc důvody zásadně obměňovat soupisku, která zaznamenala úspěch. Obranu nicméně vyztužil švédský obránce Erik Gustafsson, který dokáže udělat pořádný balík bodů. Jediným výraznějším oslabením je konec kariéry Matta Niskanena, jinak Flyers opustili spíše hráči čtvrtých formací.

V brankovišti je tandem talentovaného Harta a zkušeného Elliotta. Obrana nabízí velice zajímavá jména. Lídrem by měl být opět Ivan Provorov, pro defenzívu Flyers jsou důležití také Sanheim či Gostisbehere. Hodně zajímavé by bylo, kdyby na svou nejlepší sezónu navázal také Erik Gustafsson.

Ofenzíva oranžovo-černých vypadá velmi dobře. Konecny, Couturier, Voráček, Giroux, Hayes či van Riemsdyk. To jsou známá jména, kterým se v posledním ročníku výborně dařilo bodově. Velice dobrý ročník by mohl zažít také Oskar Lindblom, který v minulém ročníku bojoval úspěšně s rakovinou. Uvidíme, jak to bude s Nolanem Patrickem, kterého po draftu stále trápí zranění.

New York Islanders

Ostrované i vinou špatné formy na konci základní části skončili až na sedmém místě a museli jít do play-off přes předkolo, kde ve čtyřech zápasech porazili Floridu Panthers. Následovala celkem snadná série s Washingtonem, kterou Ostrované vyhráli po pěti zápasech. V semifinále konference byla již zmiňovaná sedmizápasová série s Flyers, která poslala Islanders až do finále konference.

Ve finále konference se Newyorčané utkali s pozdějším vítězem Stanley Cupu, Tampou Bay Lightning. Islanders favorita potrápili, ale nakonec prohráli po šesti zápasech. I přesto se jejich cesta dá považovat za velice úspěšnou.

Po sezóně tým opustil německý brankář Thomas Greiss, což ale fanoušky Islanders nejspíše mrzet nebude. Z Ruska totiž přišel Ilja Sorokin a na zkoušce je zkušený Cory Schneider. V obraně skončil celkem produktivní Devon Toews, Johnny Boychuk pak ukončil kariéru. Nejzajímavější posilou je asi útočník Austin Czarnik.

Varlamov a Sorokin v brance vytvoří výbornou ruskou dvojici, která by klidně mohla kandidovat na William M. Jennings Trophy. Obranu mají Ostrované celkem zkušenou a hlavní slovo nejspíše bude mít Nick Leddy a Thomas Hickey. Druhá sezóna čeká talentovaného Noaha Dobsona. Produktivita se bude čekat od Ryana Pullocka.

Islanders mají jeden z nejvyrovnanějších útoků celé soutěže a bude zajímavé sledovat, jak se mu povede i v následujícím ročníku. Hned osm hráčů v poslední sezóně překročilo hranici 30 bodů v odehraných 68 duelech. Největší hvězdou je nedávno podepsaný Mathew Barzal, ale obrany si budou muset dát pozor také na Nelsona či Leeho.

Pittsburgh Penguins

Tučňáci v posledním ročníku skončili těsně před branami postupu do prvního kola play-off, což se jim nakonec stalo poněkud překvapivě osudným. V předkole je totiž zaskočili Canadiens, kteří v předkole vyhráli 3:1 a postoupili do prvního kola.

Penguins byl již klasicky aktivní v období po sezóně a přivedli hned několik hráčů. Ve velké výměně si pořídili severskou trojku z Toronta, do Pittsburghu přišel Kapanen, Åberg a obránce Lindgren. Z Mladé Boleslavi byl podepsán Radim Zohorna, který by nejspíše mohl dostat šanci v prvním týmu. Do obrany přišli Matheson či Ceci. Největší posilou do útoku je Colton Sceviour.

Podobný je i seznam odchodů. Penguins ve výměně se Senators přišli o brankáře Murrayho, z obrany odešel například Jack Johnson či Justin Schultz. Mužstvo opustili také například Bjugstad, Marleau, Simon či Hörnqvist.

Jedničkou týmu bude Tristan Jarry, kterému se sice v poslední době dařilo, ale uvidíme, jak moc mu bude sedět pozice jedničky. Obrana vypadá velice dobře. Klasicky bude vládnout Kris Letang, velké věci se ale budou čekat také od Mathesona, Ceciho či Dumoulina. Na dobrou sezónu bude chtít navázat John Marino.

Velkou otázkou je útok. Můžeme jen spekulovat, jak se týmu bude dařit po další přeměně. V týmu sice zůstala silná trojka v pořadí Malkin, Crosby a Guentzel. Dobré výkony se čekají od Kapanena a Rusta. Bude hodně záležet na tom, jak se bude dařit lídrům a zda se k nim bodově přidají hráči z nižších lajen.

Boston Bruins

Bruins ovládli základní část a do play-off šli z prvního místa, což znamenalo účast v prvním kole bez předkola. Žlutočerní sesadili odhodlanou Carolinu v pěti zápasech a těšili se na pikantní souboj s Tampou Bay, která ale přinesla jednoznačnou záležitost a Lightning postoupili po pěti duelech do další fáze play-off.

Největší změnou v organizaci Bruins jsou odchody obránců Kruga a Cháry, kteří budou týmu opravdu chybět. Odešel i útočník Joakim Nordström. Nejzajímavější posilou je útočník Craig Smith z Nashvillu.

Brankářskou dvojici vytvoří Jaroslav Halák a Tuukka Rask, kteří byli v minulém ročníku zvoleni jako nejlepší brankářský tandem. Zaskočit může Daniel Vladař, kterému se povedlo působení v dresu pardubického Dynama. Obrana je dosti přebraná po odchodech lídrů. Stát to nejspíše bude na McAvoyovi či Grzelcykovi. Důležitou roli ale bude mít zkušený John Moore.

Útok bude nebezpečný jako vždycky. Pastrňák, Krejčí, Marchand, Coyle, DeBrusk či nový kapitán Bergeron. Lepší výkony než v play-off a na konci základní části se budou očekávat od Ondřeje Kašeho a jeho parťáka Nicka Ritchieho.

Washington Capitals

Capitals skončili na třetím místě Východní konference a taktéž postoupili rovnou do prvního kola play-off, kde je ale čekalo pořádné překvapení. Tým z hlavního města totiž uhrál proti Isles pouze jedno utkání a jeho působení v bublině skončilo opravdu velmi rychle.

Capitals přivedli z trhu volných hráčů Henrika Lundqvista, ale ten za Caps nenastoupí, neboť musel jít na náročnou operaci srdce. Nakonec si tak plácli s velezkušeným Craigem Andersonem. Obranu Washington posílil o Schultze, van Riemsdyka či zmiňovaného Cháru. Největším jménem do útoku je Conor Sheary.

Braden Holtby odešel do Vancouveru a Radko Gudas na Floridu. Ilja Kovalčuk se vrátil do rodného Ruska, kde bude nastupovat za Omsk.

O brankoviště se tak popere Samsonov, Anderson a Copley. Obrana je velice zajímavá, hlavním pilířem bude produktivní John Carlson a Dmitrij Orlov. Tvrdosti a obraně pomůže Zdeno Chára. Útok Capitals letos vypadá skvěle. Ovečkin a Bäckström jsou dlouholetými borci, kterých se soupeři obávají. K produktivitě se přidají Kuzněcov, Oshie a Jakub Vrána. Velké věci se dají čekat i od Shearyho.

Tip na umístění:

1. Washington

2. Boston

3. Islanders

4. Philadelphia

5. Pittsburgh

6. Rangers

7. Buffalo

8. New Jersey

