PREVIEW: Střední divize postaví proti sobě oba finalisty Stanleyova poháru

Start nové sezóny už se neúprosně blíží a na NHL.cz vám před jejím středečním začátkem postupně nabízíme preview všech čtyř nově vytvořených divizí. Včera jsme tento miniseriál odstartovali tou Severní, dnes přijde řada na Střední divizi. V ní vám abecedně představíme jejích 8 účastníků a na závěr připojíme tip na konečné pořadí. Tak pojďme na to!

Carolina Hurricanes

V posledních dvou letech se Canes zařadili mezi kluby, se kterými se musí v play-off počítat. Předloni se nadšení "Bunch of Jerks" dostali až do konferenčního finále, letos v torontské bublině vypadli už v prvním kole. Nyní je před nimi ještě těžší úkol: ukázat, že mají na to být jedním z největších postrachů celé NHL.

Hurricanes mají dobře poskládaný útok v čele se Sebastianem Ahem, Andrejem Svečnikovem a Teuvem Teräväinenem i silnou obranu, které vévodí Dougie Hamilton a Jaccob Slavin. Jedinou slabinou týmu je post brankáře, kde má Carolina stále k dispozici Petra Mrázka a Jamese Reimera. Oba ale v minulé sezóně podávali slušné výkony, a tak generální manažer Don Waddell necítil potřebu uskutečnit na tomto postu výměnu či přivést dalšího gólmana z volného trhu.

Carolina se po sezóně zbavila Joela Edmundsona, o kterého projevil zájem Montreal. Odešli i další obránci Trevor van Riemsdyk (Washington) a Sami Vatanen, který se po krátkém angažmá v Jižní Karolíně vrátil do New Jersey. I tak mají Hurricanes v zadních řadách kromě zmiňovaných Hamiltona a Slavina k dispozici Bretta Pesceho, Haydna Fleuryho, Bradyho Skjeie či Jakea Gardinera. Jedinou výraznější předsezónní posilou je pracovitý útočník Jesper Fast.

Příchody: Jesper Fast (Ú, NY Rangers), Joakim Ryan (O, LA Kings), Vasilij Ponomarjov (Ú, Shawinigan, QJMHL), Jeremy Bracco (Ú, Toronto Maple Leafs), Sheldon Rempal (Ú, LA Kings), Drew Shore (Ú, Nižnij Novgorod, KHL), Antoine Bibeau (B, Colorado Avalanche), Seth Jarvis (Ú, Portland, WHL), Jamieson Rees (Ú, Sarnia, OHL)

Odchody: Joel Edmundson (O, Montreal Canadiens), Justin Williams (Ú, konec kariéry), Anton Forsberg (B, Edmonton Oilers), Trevor van Riemsdyk (O, Washington Capitals), Callum Booth (B, Boston Bruins), Sami Vatanen (O, New Jersey Devils)

Chicago Blackhawks

V minulé sezóně podával mladý chicagský tým sympatické výkony, v předkole play-off vyřadil Edmonton a v prvním kole následně dokázal alespoň trošku zatopit Vegas Golden Knights. Silnou stránkou Hawks byl především brankářský post, který obsadili Corey Crawford a Robin Lehner. Ani jeden z nich už ale ve Windy City není a GM Stan Bowman žádnou adekvátní náhradu nepřivedl. O post brankářské jedničky se tak poperou zcela neprověření Malcolm Subban, Collin Delia a Kevin Lankinen.

V poli má Chicago stále k dispozici opory Jonathana Toewse, Patricka Kanea, Duncana Keitha či loňský objev Dominika Kubalíka. Jen jejich výkony ale Hawks na play-off stačit nebudou, šance Chicaga se budou do vysoké míry odvíjet od pokračujícího vývoje Kirbyho Dacha a Adama Boqvista.

Bowman přivedl pár zajímavých posil (Söderberg, Wallmark, Janmark), trochu nepochopitelně ale vyměnil do Colorada Brandona Saada za Nikitu Zadorova. Tento fakt ve spojení s odchodem Coreyho Crawforda pořádně rozdurdil veterány Toewse a Kanea. A není se čemu divit.

Příchody: Michal Teplý (Ú, Winnipeg, WHL), Ian Mitchell (O, Denverská univerzita), Matěj Chalupa, (Ú, Hradec Králové, ELH), Wyatt Kalynuk (O, Wisconsinská univerzita), Pius Suter (Ú, Curych, NLA), Cam Morrisson (Ú, Univerzita Notre Dame), Brandon Pirri (Ú, Vegas Golden Knights), Brad Morrison (Ú, LA Kings), Anton Lindholm (O, Colorado Avalanche), Nikita Zadorov (O, Colorado Avalanche), Mattias Janmark (Ú, Dallas Stars), Lucas Wallmark (Ú, Florida Panthers), Carl Söderberg (Ú, Arizona Coyotes)

Odchody: Dylan Sikura (Ú, Vegas Golden Knights), Olli Määttä (O, LA Kings), Joseph Cramarossa (Ú, Minnesota Wild), Dennis Gilbert (O, Colorado Avalanche), Brandon Saad (Ú, Colorado Avalanche), Corey Crawford (B, New Jersey Devils, konec kariéry), Ian McCoshen (O, Minnesota Wild), Drake Caggiula (Ú, Arizona Coyotes), Slater Koekkoek (O, Edmonton Oilers), Alexandre Fortin (Ú, Colorado Eagles, AHL)

Columbus Blue Jackets

Columbus loni šokoval hokejový svět, když i po odchodech Artěmije Panarina, Sergeje Bobrovského či Matta Duchenea, a navzdory mnoha zraněním dokázal postoupit do vyřazovacích bojů. Blue Jackets se spoléhali především na silnou defenzívu a výkony nových brankářských opor Joonase Korpisala a Elvise Merzlikinse, a ani letos to nebude jinak.

Generální manažer Jarmo Kekäläinen se pokusil posílit chabou ofenzívu, kvůli táhlým vyjednáváním o nové smlouvě s Pierrem-Lucem Duboisem ale dlouhé měsíce nevěděl, kolik prostoru má pod platovým stropem vůbec k dispozici. Kekäläinen chtěl Duboise udržet tak moc, že kvůli tomu poslal o dům dál Ryana Murrayho, Alexandera Wennberga a Markuse Nutivaaru. Dubois se navíc šprajcl a byť nakonec podepsal na dva roky, vyslovil zájem o výměnu do jiného klubu.

Nejvýraznější předsezónní posilou je tak Max Domi, jenž přišel z Montrealu výměnou za často zraněného bourače Joshe Andersona. Posilou pro třetí či čtvrtou formaci je veterán Mikko Koivu, určitým žolíkem je pak ruský univerzál Michail Grigorenko, který bude mít po skvělé sezóně v KHL další možnost probít se natrvalo do NHL.

Příchody: Michail Grigorenko (Ú, CSKA Moskva, KHL), Max Domi (Ú, Montreal Canadiens), Cliff Pu (Ú, Florida Panthers), Gavin Bayreuther (O, Dallas Stars), Mikko Koivu (Ú, Minnesota Wild), Michael Del Zotto (O, Anaheim Ducks), Cam Johnson (B, Florida, ECHL)

Odchody: Jakob Lilja (Ú, Barys Nur-Sultan, KHL), Josh Anderson (Ú, Montreal Canadiens), Alexander Wennberg (Ú, Florida Panthers), Markus Nutivaara (O, Florida Panthers), Ryan Murray (O, New Jersey Devils), Marko Daňo (Ú, Winnipeg Jets), Devin Shore (Ú, Edmonton Oilers)

Dallas Stars

Stars měli loni jedinečnou možnost získat opět po 20 letech Stanleyův pohár. Tým se stárnoucími hvězdami Jamiem Bennem, Tylerem Seguinem, Alexandrem Radulovem či Benem Bishopem se trochu překvapivě dostal až do finále, v něm ale jednoznačně podlehl favorizované Tampě.

Teď jsou výše zmínění hráči o další rok starší a kádr Dallasu zůstal prakticky stejný - za zmínku stojí pouze odchody dalších veteránů Romana Poláka a Coreyho Perryho. Seguin a Bishop navíc budou minimálně do března mimo hru. Stars mají k dispozici luxusní brankářskou dvojku v osobě Antona Chudobina, Seguin ale bude chybět opravdu citelně: první dva centry budou pravděpodobně hrát Joe Pavelski a Roope Hintz.

Hned několik hráčů a členů realizačního týmu Stars navíc měli pozitivní test na koronavirus, nad startem sezóny se tak vznášejí otazníky.

Příchody: Ryan Shea (O, Severovýchodní Univerzita), Mark Pysyk (O, Florida Panthers), Julius Honka (O, Jyväskylä, Liiga)

Odchody: Ondřej Vála (O, Pardubice, TELH), Roman Polák (O, Vítkovice, TELH), Gavin Bayreuther (O, Columbus Blue Jackets), Mattias Janmark (Ú, Chicago Blackhawks), Corey Perry (Ú, Montreal Canadiens)

Detroit Red Wings

Minulá sezóna byla z pohledu Red Wings naprosto katastrofální. Tradiční klub získal jen 27.5% možných bodů a byl jednoznačně nejhorším v celé soutěži. Dobrou zprávou je, že horší už to snad být ani nemůže, na postup do play-off to ale v Hockeytownu ještě pár let nevypadá.

Generální manažer Steve Yzerman, který před více než rokem nahradil velezkušeného Kena Hollanda, mohl před touto sezónou konečně začít s přestavbou kádru podle svých představ. Detroit opustili Justin Abdelkader, Jimmy Howard, Trevor Daley, Madison Bowey či Brendan Perlini, o které dosud neprojevil zájem žádný další klub (byť Daley už ukončil kariéru). To mluví za vše.

Uvolněná místa v sestavě Yzerman vyplnil o něco solidnějšími hokejisty: Marcem Staalem, Jonem Merrillem, Bobbym Ryanem, Troyem Stecherem či Vladislavem Naměstnikovem. Obrovskou vzpruhou pro zdecimovanou detroitskou defenzívu je příchod Thomase Greisse, který je o parník lepší volbou než Howard.

O další rok zkušenější budou mladé hvězdičky Larkin, Bertuzzi a Mantha, kteří by měli spolu utvořit první útok. Hodně se čeká také od Filipa Zadiny, který na podzim zářil na hostování v Třinci.

Příchody: Marc Staal (O, NY Rangers), Riley Barber (Ú, Pittsburgh Penguins), Kevin Boyle (B, Anaheim Ducks), Kyle Criscuolo (Ú, Anaheim Ducks), Jon Merrill (O, Vegas Golden Knights), Bobby Ryan (Ú, Ottawa Senators), Thomas Greiss (B, New York Islanders), Troy Stecher (O, Vancouver Canucks), Vladislav Naměstnikov (Ú, Colorado Avalanche), Christian Djoos (O, Anaheim Ducks)

Odchody: Justin Abdelkader (Ú, bez angažmá), Jimmy Howard (B, bez angažmá), Brendan Perlini (Ú, bez angažmá), Madison Bowey (O, bez angažmá), Trevor Daley (O, konec kariéry), Christoffer Ehn (Ú, Frölunda, SHL), Dmytro Timashov (Ú, NY Islanders)

Florida Panthers

Panthers se dostali do play-off jen dvakrát za posledních dvacet let a mezi hlavní uchazeče na postup nebudou v našlapané Střední divizi platit ani letos. V Sunrise loni definitivně skončila éra Dalea Tallona, novým generálním manažerem klubu se stal excolumbuský funkcionář Bill Zito.

Zito ze svého předchozího působiště dobře zná hvězdného brankáře Sergeje Bobrovského, jemuž loňská premiérová sezóna na Floridě vůbec nevyšla. Bývalý asistent Jarma Kekäläinena si z Columbusu navíc vytáhl Alexandera Wennberga a Markuse Nutivaaru. Nový šéf klubu se v přestavbě kádru obecně činil. Dres s Panterem na hrudi budou nově oblékat Patric Hörnqvist, Vinnie Hinostroza, Radko Gudas či Anthony Duclairem. Zito se naopak rozloučil s Mikem Mathesonem, Coltonem Sceviourem, Jevgenijem Dadonovem, Lucasem Wallmarkem či Erikem Haulou.

Cats mají obrovské opory v osobách Aleksandera Barkova a Jonathana Huberdeaua, zbytek kádru ale zdaleka nedosahuje kvalit těchto dvou elitních útočníků. Bude zajímavé sledovat, jestli Panthers konečně udělají krok vpřed a jak si ve své druhé sezóně na Floridě povede přeplacený brankář Bobrovskij.

Příchody: Grigorij Denisenko (Ú, Jaroslavl, KHL), Henry Bowlby (Ú, Harvardská univerzita), Patric Hörnqvist (Ú, Pittsburgh Penguins), Markus Nutivaara (O, Columbus Blue Jackets), Vinnie Hinostroza (Ú, Arizona Coyotes), Ryan Lomberg (Ú, Calgary Flames), Alexander Wennberg (Ú, Columbus Blue Jackets), Carter Verhaeghe (Ú, Tampa Bay Lightning), Radko Gudas (O, Washington Capitals), Scott Wilson (Ú, Buffalo Sabres), Juho Lammikko (Ú, Magnitogorsk, KHL), Anthony Duclair (Ú, Ottawa Senators), Kevin Connauton (O, Colorado Avalanche), Gustav Forsling (O, Carolina Hurricanes)

Odchody: Mike Matheson (O, Pittsburgh Penguins), Colton Sceviour (Ú, Pittsburgh Penguins), Josh Brown (O, Ottawa Senators), Henrik Borgström (Ú, IFK Helsinki, Liiga), Cliff Pu (Ú, Columbus Blue Jackets), Mark Pysyk (O, Dallas Stars), Dryden Hunt (Ú, Arizona Coyotes), Tominic Toninato (Ú, Winnipeg Jets), Lucas Wallmark (Ú, Chicago Blackhawks), Jevgenij Dadonov (Ú, Ottawa Senators), Erik Haula (Ú, Nashville Predators), Mike Hoffman (Ú, St. Louis Blues), Danick Martel (Ú, Binghampton, AHL)

Nashville Predators

Od postupu do finále Stanleyova poháru v roce 2017 se Predators dostali na sestupnou trajektorii. Letos jsou už (stejně jako loni) považováni za průměrný tým, od kterého se čeká postup do vyřazovacích bojů, v nich ale může jedině překvapit.

Problémem je především absence hvězdné síly v útočných řadách: nejlepším nashvillským forvardem je Filip Forsberg, jemuž dělá centra Ryan Johansen, od kterého se určitě čekalo více. Na druhém křídle elitního útoku pak hraje Viktor Arvidsson, jemuž se minulý ročník vůbec nevydařil.

Predátorům se naopak podařilo vyřešit druhou Achillovu patu: bídný třetí obranný pár. V něm se loni po boku Dana Hamhuise, který na podzim ukončil kariéru, střídalo několik hráčů, všichni ale podávali podprůměrné výkony. Předsezónní podpisy Marka Borowieckiho a Matta Benninga jsou vítanou vzpruhou.

Příchody: Devin Cooley (B, Denverská univerzita), Luke Kunin (Ú, Minnesota Wild), Matt Benning (O, Edmonton Oilers), Mark Borowiecki (O, Ottawa Senators), Nick Cousins (Ú, Vegas Golden Knights), Brad Richardson (Ú, Arizona Coyotes), Kasimir Kaskisuo (B, Toronto Maple Leafs), Tyler Lewington (Washington Capitals), Luke Evangelista (Ú, London, OHL), Luke Prokop (O, Calgary, WHL), Michael Carcone (Ú, Ottawa Senators), Erik Haula (Ú, Florida Panthers)

Odchody: Dan Hamhuis (O, konec kariéry), Nick Bonino (Ú, Minnesota Wild), Kyle Turris (Ú, Edmonton Oilers), Steven Santini (O, St. Louis Blues), Colin Blackwell (Ú, NY Rangers), Frédérick Gaudreau (Ú, St. Louis Blues), Craig Smith (Ú, Boston Bruins), Troy Grosenick (B, LA Kings), Austin Watson (Ú, Ottawa Senators), Korbinian Holzer (O, Jekatěrinburg, KHL), Zach Magwood (Ú, Ottawa Senators)

Tampa Bay Lightning

Rok co rok se Tampa řadila k favoritům na zisk Stanleyova poháru a loni to nadupanému týmu pod vedením Jona Coopera konečně vyšlo. Ihned po vítězné sezóně se začaly rojit spekulace o tom, kdo kádr Lightning opustí, protože kvůli nezvyšujícímu se platovému stropu jednoduše nešlo celý tým udržet pohromadě.

Spekulovalo se o odchodech Yanniho Gourdea či Alexe Killorna, oba spolehliví útočníci ale v kádru zůstali. GM Julien BriseBois se naopak logicky pokoušel zbavit se uvadajícího Tylera Johnsona a jeho pětimilionového platu, žádného zájemce o Johnsonovy služby ale nenašel. Kromě odchodu pracantů ze čtvrté lajny Cédrica Paquettea a Cartera Verhaegheho a hrstky obránců (Shattenkirk, Coburn, Bogosian) zůstal prakticky celý kádr pohromadě, ovšem to jen "díky" tomu, že nejlepší útočník Lightning Nikita Kučerov musel na operaci a zřejmě přijde o celou základní část.

Zejména odchod Kevina Shattenkirka do Anaheimu byl mrzký - ač nevyhnutelný. Na pravé straně obrany totiž zbyli pouze Erik Černák, Jan Rutta, Luke Schenn a mladík Cal Foote. To je obrovský nepoměr v porovnání s nadupanou levou stranou, na které budou nastupovat Victor Hedman, Ryan McDonagh a Michail Sergačjov.

Fanoušky Lightning ale může naopak potěšit fakt, že se prakticky po roční pauze vrací uzdravený kapitán Steven Stamkos, který by měl Kučerova zastoupit na křídle elitní Pointovy formace. Co se však nových posil týče, BriseBoisovy možnosti byly vzhledem k platové situaci Bolts dosti omezené.

Příchody: Sean Day (O, NY Rangers), Alex Green (O, Cornellská univerzita), Andreas Borgman (O, Pori, Liiga), Christopher Gibson (B, NY Islanders), Jack Finley (Ú, Spokane, WHL), Gage Concalves (Ú, Everett, WHL), Marián Gáborík (Ú, Ottawa Senators), Anders Nilsson (B, Ottawa Senators), Boo Nieves (Ú, NY Rangers)

Odchody: Kevin Shattenkirk (O, Anaheim Ducks), Carter Verhaeghe (Ú, Florida Panthers), Zach Bogosian (O, Toronto Maple Leafs), Scott Wedgewood (B, New Jersey Devils), Braydon Coburn (O, Ottawa Senators), Cédric Paquette (Ú, Ottawa Senators)

Tip na konečné pořadí:

1. Tampa Bay Lightning

2. Carolina Hurricanes

3. Dallas Stars

4. Nashville Predators

5. Columbus Blue Jackets

6. Florida Panthers

7. Chicago Blackhawks

8. Detroit Red Wings

