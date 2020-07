PREVIEW: Rangers s čistým štítem. Carolina dychtí po prolomení negativní bilance

Vychlazené pivo, do misky křupky a na televizní obrazovce bitva mezi Carolinou a Rangers. Série dvou ofenzivně smýšlejících týmů slibuje skvělou zábavu, extrémně rychlé tempo, sílu individuálních výkonů a možná i nepředvídatelnou hru čísel. Zatímco newyorský tým sází na výtečnou vzájemnou bilanci z posledních sezon, Carolina věří v sílu své týmovosti, správně načasovaný moment překvapení a o něco lepší vizitku ze základní části. Výslednice této hádanky se začne rýsovat od prvního vhazování.

ZÁKLADNÍ ČÁST

Carolina Hurricanes – 68 zápasů, 81 bodů, 38-25-5, úspěšnost získaných bodů: 59,6 %, skóre: 222:193, nejproduktivnější hráč: Sebastian Aho – 38+28

Carolina v této sezoně znovu bavila svým svižným stylem, založeným na rychlém přechodu neutrální zóny. Jeden z nejmladších týmů v NHL fanoušky těšil nejen svými originálními oslavami po vyhraných zápasech, ale také krásnými góly. Nezapomenutelné momenty svou šikovností stvořil zejména benjamínek Canes Andrej Svečnikov, který dal dva lakrosové góly zpoza brány. Něco takového liga nikdy předtím nezažila.

Úspěch celku z města Raleigh ale získal pevné základy už v brankovišti. Přestože barvy Hurricanes v této sezoně navléklo pět brankářů, jasnou jedničkou byl český gólman Petr Mrázek. V základní části nasadil masku do 40 klání. Pohled na jeho úspěšnost zásahů v hodnotě 90,5 % nezpůsobí čiré nadšení, ale ani zásadní zklamání. Mezi 22 muži, kteří v sezoně okusili stejnou či větší porci partií, byl nicméně v této statistice až na 17. pozici. Mnohem lépe dopadl v průměru inkasovaných branek na zápas – 2,69 a osmé místo mezi podobně vytíženými gólmany. Ani tak ale dle vyjádření trenéra Brind’Amoura není jisté, že si v play off užije post startéra.

Mnohem větší přetlak nicméně Canes musí řešit v obraně. V průběhu sezony si lýtkovou kost zlomil klíčový zadák sestavy Dougie Hamilton. Klub reagoval během uzávěrky přestupů, vedení přitáhlo Bradyho Skjeie z New Yorku a někdejšího beka Devils Samiho Vatanena, který ale za Carolinu pro zranění neodehrál ani vteřinu. Na play off by měl být připravený, stejně jako Hamilton, jemuž čtyřměsíční pauza poskytla delší čas na regeneraci. Trenéři teď vybírají z devíti obranářů, kteří mají zkušenosti v NHL a v jiných týmech by své místo v kádru bez problému našli.

Útočné řady v základní části fungovaly více méně dle očekávání. Mezi elitu se konečně vměstnal Martin Nečas, který si tak zřejmě připíše premiérové starty v play off NHL. Vloni dotáhl k titulu farmářský klub Charlotte Checkers. Na vyšší úrovni mu s aklimatizací může pomoci třeba Justin Williams, který téměř půl roku dobrovolně stál, aby se v lednu vrátil na nejdůležitější část sezony. Dostane se Mr. Game 7 znovu k zápasu kdo s koho?

New York Rangers – 70 zápasů, 79 bodů, 37-28-5, úspěšnost získaných bodů: 56,4 %, skóre: 234:222, nejproduktivnější hráč: Artěmij Panarin – 32+63

Rangers se v této základní části jasně přesvědčili o tom, jak dokáže osud klubu změnit jedno jméno. Artěmij Panarin. V loňském červenci se z pozice volného hráče upsal právě newyorské organizaci a v základní části nastřádal 95 bodů. Nejenže si vysloužil nominaci na Hartovu trofej, ale stal se i nejúdernějším hráčem Rangers od chvíle, kdy za ně ještě nastupoval Jaromír Jágr. Právě kladenský patriot byl posledním útočníkem, který v New Yorku zažil produktivnější ročník než Panarin. Na svých 96 bodů v sezoně 2006/07 ovšem spotřeboval o 13 zápasů víc.

Panarinovi zdatně sekundoval centr s íránskými kořeny Mika Zibanejad. Přestože kvůli zranění v horní části těla vynechal v úvodu sezony 13 klání, po svém návratu dělal fanouškům radost. Jednoznačně nejvíc pak v březnovém duelu proti Capitals. Švédský reprezentant nastřílel pět branek včetně vítězné trefy v prodloužení a radoval se z vítězství v poměru 6:5.

Tým z Big Apple tlačila bota zejména v defenzivě. Celkových 222 obdržených branek patřilo k ligovému podprůměru. Z východních týmů, které postoupily do play off, byli v tomto ohledu horší pouze Maple Leafs a Panthers.

Za horšími výkony směrem dozadu stála hlavně generační obměna v brankovišti. Své místo začal už definitivně vyklízet Henrik Lundqvist, který teoreticky může dostat svou poslední šanci vychytat Stanley Cup. Stejně tak by si však příležitost mohl vymodlit gólman s bulharskými kořeny Alexandar Georgiev nebo jeho ruský krajan Igor Šesťjorkin, mimořádný talent, který dochytal závěr základní části před přerušením ročníku.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Carolina – Rangers 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Rangers – Carolina 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Rangers – Carolina 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Carolina – Rangers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Oba týmy se v této sezoně potkaly čtyřikrát, a i když tři střetnutí neskončily vyšším než dvoubrankovým rozdílem, vzájemným zápasům jasně vládli Rangers. Proti Hurricanes letos tři starty zapsal Henrik Lundqvist. Chytal v nich v mimořádné formě, což by mohlo hrát roli v konečném rozhodování trenérů Rangers, koho by mohli poslat mezi tři tyče.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Carolina: Petr Mrázek (G), Martin Nečas (C)

Rangers: Libor Hájek (O), Filip Chytil (C)

TIP REDAKTORA: Carolina Hurricanes vs. New York Rangers 1:3

Přestože se v play off statistiky odkládají stranou, Rangers na Carolinu prostě umí. Od začátku roku 2017 se tyto týmy potkaly třináctkrát, Canes se z vítězství radovali jen ve třech případech. V této sezoně si newyorský tým ze vzájemných utkání odnáší dokonce stoprocentní bilanci. Přestože Carolina nedá kůži lacino a zvýšená konkurence v obranných řadách jí určitě pomůže, hvězdy Artěmij Panarin a Mika Zibanejad společně s navrátilcem Chrisem Kreiderem a dalšími šikovnými borci dokáží defenzivní val před Petrem Mrázkem (či případně Jamesem Reimerem) zbořit. New York v sérii jednou klopýtne, úspěch z předchozího play off proti Washingtonu ale tentokrát tým kapitána Jordana Staala nezopakuje.

