PREVIEW: Oilers versus Blackhawks, souboj ofenzivních hvězd a zkušeností

Souboj mezi Edmontonem a Chicagem jistě nabídně velice zajímavý hokej. I když týmy dělilo v základní části 11 bodů, a Hawks postoupili pouze díky rozšíření play-off, jistě nedají hráči Chicaga kůži zadarmo. V bitvě na tří vítězné zápasy se může stát vše.

Týmy vstupují do soubojů v kvalifikačních kolech v naprosto nové situaci. Své soupeře znají už nějakou dobu a na přípravu proti svým oponentům měli trenéři velkou porci času. Nejen v této sérii tak může rozhodovat kromě výkonů na ledě i dobře stanovená taktika.

Základní část

Edmonton Oilers – 71 zápasů, 83 bodů, 37-25-9, úspěšnost získaných bodů 58,5 %, nejproduktivnější hráč: Leon Draisaitl - 43+67

Oilers mají za sebou jednu z nejlepších základních částí za poslední roky. Jejich tým vedli dvě z největších hvězd NHL – Leon Draisaitl a Connor McDavid, když obsadili první dvě příčky kanadského bodování. K tomu však v letošním ročníku mohli Oilers počítat i s ofenzivním příspěvkem od dalších hráčů jako je Ryan Nugent-Hopkins, Zack Kassian nebo mladík Kayler Yamamoto.

Při hře 5 na 5 však Edmonton nebyl vůbec dominantním týmem, když jim patřila pozice v dolní polovině v rámci poměru střeleckých pokusů, očekávaných i vstřelených branek. Viz. grafika.

Hlavní zbraní Oilers však byly speciální týmy. Jejich přesilová hra byla vskutku rekordní, když proměnili hned 29,5 % příležitostí. To NHL neviděla více než 40 let. Jako jediný tým se Oilers dostali přes 10 vstřelených branek za 60 minut při početní převaze, a právě výkony v přesilovkách je vystřelily až na pátou pozici po zkrácené základní části. K tomu Oilers přidali ještě druhé nejlepší oslabení, když inkasovali pouze 5,22 gólu za hodinu hry.

Pokud se Oilers pod vedením Davea Tippetta v podobné formě představí i v play-off, mohou právě díky kvalitním speciálním formacím dokráčet daleko.

Chicago Blackhawks – 70 zápasů, 72 bodů, 32-30-8, úspěšnost získaných bodů 51,4 %, nejproduktivnější hráč: Patrick Kane - 33+51

Blackhawks jsou momentálně na rozcestí. Velice úspěšná generace, která získala tři Stanley Cupy, už nejlepším nestačí, a Chicago tak platí za úspěchy let minulých. I do letošního play-off proklouzli Hawks pouze o chlup, když byli při přerušení základní části na poslední postupové 12. pozici.

Podobně jako Oilers, ani Blackhawks neměli při pohledu na statistiky při hře 5 na 5 kdovíjaké výsledky. Chicago však bylo schopné udržet si, i přes převahu soupeřů, vyrovnanou gólovou bilanci. A to především díky kvalitnímu brankovišti, kde se střídali do přestupové uzávěrky Robin Lehner a Corey Crawford.

Hawks pak vsadili na konci sezony na Crawforda, který však momentálně ještě nezasáhl ani do jednoho tréninku a jeho start je tak s velkým otazníkem. Hawks se kromě toho museli vypořádat i s několika dalšími absencemi. Dlouho netrénoval Connor Murphy, mimo je prozatím i další bek Calvin de Haan a do posledního tréninkového procesu se nezapojil ani Jonathan Toews! To Oilers počítají zatím pouze ztrátu vetarána Mikea Greena, který se rozhodl do play-off nenastoupit.

Na rozdíl od Oilers se pak Hawks nemohou ani nikterat spolehnout na svoje speciální týmy. V přesilových hrách jim patřilo s 5,63 vstřelenými góly za 60 minut až 27. místo! V oslabení to bylo poněkud lepší, na Oilers ale nestačí (6,11 inkasovaných branek za 60 minut).

Vzájemné zápasy v této sezoně

Chicago - Edmonton 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

První vzájemný zápas přišel hned na začátku sezony a na domácím ledě se radovalo Chicago poměrem 3:1. Hrdinou byl především Corey Crawford, který pokryl 27 z 28 střel Oilers.

Edmonton - Chicago 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Druhý vzájemný duel přišel až v polovině února a Oilers oplatili Hawks porážku v góly nabitém utkání. Dvěma góly se představil Kayler Yamamoto a hned čtyři body přidal Leon Draisaitl.

Chicago - Edmonton 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Poslední ze tří vzájemných zápasů přišel těsně před přerušením soutěže. A opět platilo pravidlo domácích, když se podruhé v sezoně radovali Blackhawks. Hlavní podíl na výhře měl Alex DeBrincat, který vstřelil dvě branky. Jinak se Chicago mohlo spolehnout ve vzájemných zápasech na více formací. V dresu Oilers si další dva body připsal Draisaitl, naopak Connor McDavid byl podruhé proti Hawks bez bodu, když v domácím utkání nenastoupil a v United Center ani jednou nebodoval.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Edmonton: -

Chicago: David Kämpf (C), Dominik Kubalík (LK)

TIP REDAKTORA:

Edmonton Oilers vs. Chicago Blackhawks 3:1

Oba týmy mají ve svém jádru ofenzivní hvězdy a můžeme tak být svědky velice ofenzivního souboje. Navíc ani jeden z týmů není vůbec defenzivně stabilní. Blackhawks se však mohli v sezoně alespoň spolehnout na kvalitní brankářské výkony. To však dostává s absencí Coreyho Crawforda velkou trhlinu a může to klidně znamenat rychlý konec ve vyřazovacích bojích.

Přítomnost nebo absence Crawforda bude zlomovým bodem série. Pokud se totiž Chicago ocitne bez něj, nemá ho s velkou pravděpodobností jak nahradit. Oilers tak jsou vzhledem k jeho momentální absenci velkým favoritem a postup by jim neměl uniknout. Hawks nepomohou ani obrovské zkušenosti s vyřazovacími boji.

