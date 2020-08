Přeskočil Crosbyho i Howea. Ovečkin střílel pro syna a udržel Washington naživu

Kdo sledoval čtvrtý mač mezi Caps a Islanders, byl svědkem brilantní ukázky toho, jak hraje pravý kapitán. Alex Ovečkin rozdával hity, blokoval střely a dvakrát skóroval. Jeho trefa na 3:2 se navrch stala vítězným zásahem a k tomu měla také historický punc. Ruský kanonýr slavil už svou 69. branku v play-off. Osamostatnil se tím v dějinách NHL na 18. místě, odpoutal se od letitého rivala Sidneyho Crosbyho i legendárního Gordieho Howea.

Ve Scotiabank Areně to dlouho vypadalo s Ovečkinem a jeho partou bledě.

Newyorští vedli po první třetině 2:0 a mířili za postupem v nejkratší možné době. S Barrym Trotzem na střídačce sahali po čtvrté výhře a ukončením série, v níž papírového favorita jasně přehrávali.

Jenže Washingtonu se povedlo povstat. Především díky Ovečkinovi, který vítězstvím i dvěma brankami oslavil druhé narozeniny svého syna Sergeje.

Než aby se po výtečném vystoupení před novináři chvástal, držel se prošedivělý snajpr při zemi. "Musíme se soustředit na další utkání. Teď jsme sice vyhráli, ale pořád to je jen jeden povedený zápas," povídal.

Dál v sobě chová víru, že by Caps mohli sérii proti svému bývalému kouči zvrátit. "Když budeme hrát tak jako dnes, máme slušnou šanci," míní.

K tomu, aby se skvadra z hlavního města USA zařadila po bok torontských Maple Leafs z roku 1942, newyorských Islanders z roku 1975, Letců z Philadelphie z roku 2010 a Králů z Los Angeles z roku 2014, je ale ještě daleko.

K obratu z 0:3 na 4:3 na zápasy musí ostatní přidat, Ovečkin (už čtyřgólový) sám o sobě postup nezařídí. Zbytek kabiny se nicméně svými výkony snaží strhnout.

Co by dal za to, kdyby se probudil Ilja Kovalčuk, rozehrál Lars Eller nebo rozstřílel Jakub Vrána? Za očekáváním zůstává i Carl Hagelin a velmi citelně schází zraněný Nicklas Bäckström.

Spolehnutí je jen na lídra s osmičkou na dresu a s výhradami na Jevgenije Kuzněcova a Johna Carlsona.

Ovečkinova přínosu si pochopitelně váží i trenér Todd Reirden. "Nikdo neumí střílet góly tak jako on. Ale pomáhá nám i jinak. Třeba tím, co říká v kabině. Tím, jak hraje do těla a jak se obětuje. Svou vůlí po vítězství."

Otázkou je, zda to proti sebevědomému a velmi dobře organizovanému soupeři bude dlouhodobě stačit. Jako Ovečkin musí hrát i další. Mač číslo 5 je na programu ve čtvrtek.

