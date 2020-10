Překrásná fotomontáž. Blake Coleman svůj slib dodržel a domů se vrátil s pohárem

Hokejisté a členové realizačních týmů mají za sebou opravdu náročné období. Především tedy vyzdvihněme účastníky poslední série, kteří bez svých rodinných příslušníků strávili v tzv. bublině neuvěřitelných 65 dnů.

Skvělým příkladem je zde útočník Blake Coleman, kterému manželka Jordan v únoru porodila dceru Charlie. Rodina zůstala pohromadě zhruba čtyři měsíce, potom hráč se svým týmem odcestoval do Kanady bojovat o Stanley Cup.

Coleman tak trochu počítal s delším pobytem mimo domov. Před odjezdem si tak vytvořil fotomontáž, která zachycovala některé z nejkrásnějších okamžiků strávených se svou dcerou.

Fotomontáž doplnil písničkou s názvem "The Man Who Loves You The Most" od hudební skupiny Zac Brown Band. Po úspěšném tažení v letošních bojích o pohár své dílo přidal na svůj instagramový účet.

Na závěr fotomontáže hokejista Tampy Bay drže svou dceru v náručí sdělil,

že se domů vrátí s pohárem a svůj slib také dodržel. Lightning totiž ve velkém finále porazili Dallas Stars, přičemž si tak zajistili druhý titul v klubové historii.

Překrásná chvíle nastala i po návratu mužstva zpět domů. Rodinní příslušníci hráčů nebo realizačního týmu čekali na své milované přímo na letištní ploše a dcera Colemana si hned vyzkoušela "atraktivní sedačku".

