Překonat Haška i 400 výher. Millera dohnaly k návratu chuť do hokeje i milníky

Dostane tenhle epos ještě další kapitolu? Ryan Miller nad tím dlouhé měsíce váhal. Dokonce byl v jednu chvíli nakloněný tomu, že svůj hokejový příběh uzavře. Nakonec ho ale srpnové tréninky v Anaheimu i vstřícný harmonogram zápasů přesvědčily, aby ještě pár stránek ke své story, která vyvrcholila v roce 2009 ziskem Vezinovy trofeje, přidal. Rád by je psal zlatým písmem, myslí si totiž na cenné milníky, včetně překonání muže, v jehož širém stínu začínal.

Ujmout se brankoviště buffalských Sabres po Dominiku Haškovi?

To byl až sisyfovský úkol, vždyť navázat na jednoho z nejlepších gólmanů všech dob a zároveň si neuříznout ostudu se zdálo takřka nemožné. Pokusil se o to Martin Biron, na plné čáře pak uspěl až právě Miller.

"Kráčel jsem v Buffalu v jeho stopách a očekávání byla obrovská. Časem jsem se s tím naučil žít, chytal si podle svého a odstřihl se od dědictví, které Dominik po sobě u Sabres zanechal," popisuje Miller pro NHL.com.

Časem dokonce pokořil Haškův klubový rekord v počtu výher, teď by rád "Dominátora" přeskočil také v absolutním počtu vítězství. Pardubický fantom jich má na kontě 389, Miller jen o dvě méně.

Kousíček mu chybí, aby svého předchůdce vystřídal na 14. místě historické tabulky NHL. Doufám, že ho překonám. Bylo by to něco ohromného," povídá rodák z East Lansingu.

Miller, jemuž náleží titul nejúspěšnějšího amerického gólmana v dějinách NHL, míří i na jiný milník. Rád by jako první maskovaný Američan zdolal metu 400 výher. Zvládl to, co nedokázali Tom Barrasso, Mike Richter nebo John Vanbiesbrouck.

Ve čtyřiceti letech se ale nežene na led jen kvůli rekordům. Dlouhé měsíce strávené doma mu ukázaly, že na hokejovou penzi ještě není připravený. "Zatím se na důchod necítím," píše na svém twitteru.

A tak, po trénincích v hale Ducks a zveřejnění rozpisu nové sezony, našel společnou řeč s generálním manažerem Bobem Murraym. Kývl na roční smlouvu za milion dolarů.

"Jsem mu vděčný, že mi dovolil využívat klubové zázemí a trénovat, a já mohl zjistit, jak na tom jsem," říká Miller, který se chystá na svou čtvrtou sezonu u Kačerů. "Mám rád kluky z mančaftu, chyběli by mi," dodává.

V Anaheimu opět utvoří tandem s Johnem Gibsonem, byť během jeho váhání sílily spekulace o tom, že by Gibsona mohl doplnit jeden z dvojice Anthony Stolarz, Lukáš Dostál. Miller v sobě ale ještě vydoloval chuť pokračovat.

Našel chuť do hokeje, cítil, že ho dál baví soukat se do výstroje a zastavovat puky.

"S Bobem jsme předem nic domluveného neměli, nevěděl, jakým směrem se s gólmany vydat. Já jsem to tak bral a byl jsem rád za samotnou možnost zase trénovat a být na kluzišti. Líbilo se mi, že jsem mohl nabourat tu monotónnost posledních devíti měsíců," popisuje Miller pro The Athletic.

Murray se rozhodl, že čas pro střídání stráží ještě nenastal. Když viděl, že by Miller ještě rád pokračoval, upřednostnil ho před mladšími konkurenty.

Miller, jehož podobně jako Henrika Lunddqvista baví hra na elektrickou kytaru, tak vystřihne mezi třemi tyčemi ještě pár koncertů. A některé z nich zřejmě budou mít punc výjimečnosti, přinesou totiž pokoření milníků.

