Před půlnocí hned pět zápasů. Jak dopadne střetnutí Pastrňáka s McDavidem?

Víkendový program National Hockey League bude hodně příznivý pro evropské fanoušky. Před půlnocí začne hned pět utkání, zbytek noci pak okoření dalších sedm duelů. Zajímavé bude sledovat bitvu Bostonu s Edmontonem, kde na sebe narazí několik ofenzivních hvězd.

Nabitý program začne na třech stadionech, kde je úvodní buly na plánu již v 19:00 středoevropského času.

Boston přivítá na domácím ledě Edmonton. Utkání nabízí souboj mezi dvěma kapitány svých divizí na blížící se All-Stars Game, zároveň pak střetnutí lídra ligového kanadského bodování a nejlepšího střelce soutěže.

Řeč je samozřejmě o dvojici Connor McDavid, David Pastrňák. Kapitán Oilers má na svém kontě už čtyřiašedesát bodů, na záda mu navíc dýchá spoluhráč Leon Draisaitl s třiašedesáti body. Na čtvrtém místě s šedesáti body je třicetigólový David Pastrňák.

Ve stejný čas bude Columbus hostit Sharks. Sledován bude Gustav Nyquist, který v uplynulé sezoně za San Jose nastupoval. Trápící se Žraloci budou chtít zvýšit svůj náskok na Los Angeles a Anaheim.

Před půlnocí ještě vyzve Buffalo Floridu a Minnesota Winnipeg. Bitva těžkých vah čeká na fanoušky ve Vegas, kam zavítá obhájce Stanleyova poháru – St. Louis Blues.

Návrat do známého prostředí čeká Alexe Galchenyuka, jehož Pittsburgh se postaví Montrealu Canadiens. Právě Habs draftovali amerického forvarda v roce 2012 z celkově třetího místa.

Program zakončí v brzkých ranních hodinách bitva mezi Los Angeles a Nashvillem. V řadách Kings by neměl chybět ani český vousáč Martin Frk. Odchovanci Karlových Varů se od povolávacího rozkazu daří, ve třech dosavadních startech zapsal tři góly.

19:00 Boston Bruins (24-7-11) – Edmonton Oilers (21-17-5)

19:00 Columbus Blue Jackets (19-14-8) – San Jose Sharks (18-21-3)

19:00 Buffalo Sabres (18-17-7) – Florida Panthers (21-14-5)

20:00 Minnesota Wild (19-17-5) – Winnipeg Jets (22-16-3)

22:00 Vegas Golden Knights (23-15-6) – St. Louis Blues (26-10-6)

01:00 Toronto Maple Leafs (23-14-5) – New York Islanders (25-11-3)

01:00 Montreal Canadiens (18-17-6) – Pittsburgh Penguins (24-11-5)

01:00 Ottawa Senators (16-20-5) – Tampa Bay Lightning (22-13-4)

01:00 New Jersey Devils (15-19-6) – Colorado Avalanche (24-13-4)

02:00 Arizona Coyotes (23-16-4) – Philadelphia Flyers (22-14-5)

04:00 Vancouver Canucks (22-15-4) – New York Rangers (19-17-4)

04:30 Los Angeles Kings (17-21-4) – Nashville Predators (18-15-6)

