Poznejte slávu v EA SPORTS NHL 21

Tváří letošního ročníku populární hokejové videoherní série je Alexander Ovečkin: „Je pro mě velkou ctí být na obalu NHL 21, což je už podruhé během mé kariéry. A co je důležitější, vypadám na něm stejně dobře jako v roce 2007!“

V EA SPORTS NHL 21 stojí za oslavu jen ti nejkreativnější, nejvynalézavější a nejodvážnější hráči. Letos budete moct předvést finty inspirované největšími hokejovými průkopníky v lize. V rámci rozšířeného a přepracovaného režimu Be A Pro se vydáte na cestu s cílem stát se jedním z nejlepších hráčů. Těšit se můžete na dynamický systém konverzací, přičemž vaše odpovědi ovlivní vše od vztahu s trenérem přes reklamní smlouvy po plat – dokonce i vaše akce se spoluhráči mimo led se odrazí na souhře na ledě. V NHL 21, podobně jako v minulých ročnících, nechybí česká textová lokalizace, plně licencovaná Extraliga ledního hokeje a také možnost hry za český národní tým.

HRATELNOST A PREZENTACE

Inovace inspirovaná superhvězdami

Dostali jste se za branku a načapali obránce v nedbalkách? Naberte puk na čepel a zasuňte ho pod horní tyčku tak, že všem spadne čelist. Zamotejte hlavu brankáři s Kučerovovou kličkou-nekličkou. Skórujte téměř z nulového úhlu bláznivou střelou z první mezi nohama podobně jako Matthew Tkachuk. Zbavte se dotírajícího obránce odrazem puku o zadní část branky a udělejte si prostor jako Sid. Každá z těchto dnes už kultovních fint dala vzniknout nezapomenutelnému hokejovému momentu – vytvořte si ten svůj v NHL 21.

Proklouznutí, odrazy a obloučky

NHL 21 přináší revoluci do hry ve středním pásmu tím, že přidává proklouznutí podél mantinelu, odrazy puku a obloučky. Skrčte se a protáhněte se podél mantinelu, abyste se vyhnuli zákroku obránce. Odrazte si puk o mantinel k obejití protivníka nebo podobně využijte i zadní část branky. Anebo si přehoďte špatně najetého obránce obloučkem a prosvištěte kolem něj směrem k brance.

Vylepšená hokejová umělá inteligence (UI)

UI byla optimalizována tak, aby spoluhráči vyráželi dopředu samostatně a posílali vám přihrávky do kroku a vy mohli pokračovat směrem k brance. Kromě toho hrají lépe pozičně a v útočné třetině jsou více natočeni k brance, aby mohli zužitkovat přihrávky. Co se týče defenzívy, UI se bude při obranné činnosti intenzivněji snažit zpomalit soupeřův tým ve středním pásmu a blokovat dráhy přihrávek.

Reflexivní brankářské zákroky zachraňující zápasy

Skvělí brankáři se rodí z trénovaných atletů – aby zastavili střelu, musí mít nejlepší výběr pozice, zatímco k rychlému ucpání mezírky při nečekané šanci soupeře potřebují atletické dovednosti. Nové reflexivní zákroky a animace znamenají, že pro vás nikdy není nic ztraceno – vždy máte šanci udělat úchvatný akrobatický zákrok, i když jste v protipohybu.

Vylepšené ovládání brankářů

Ovládání brankářů bylo přepracováno tak, že během pohybů budete více používat pravou páčku na ovladači, takže vámi ovládaní gólmani se budou přesouvat plynuleji a citlivěji.

Vylepšená poziční hra brankářů

Všichni brankáři řízení UI jsou chytřejší, co se týče poziční hry – připraví se a zaujmou postavení vůči úhlu pohybu střelce tak, aby maximalizovali svou šanci na úspěšný zákrok.

BE A PRO

Úplně přepracovaný režim Be A Pro vám dá šanci vyzkoušet si život hráče NHL, a to jak na ledě, tak mimo něj. Udělejte dojem na vedení klubu, dostaňte se na draft předčasně a vydejte se na cestu za slávou, během které budete usilovat o místo v první formaci, bojovat o Stanley Cup a pokoušet se zařadit po bok největších hvězd ligy. Poznejte budoucnost s Be A Pro v NHL 21.

Okamžitá očekávání

Stejně jako ve skutečné NHL bude muset i váš profík reagovat na herní situace a úspěšně je zvládnout. Trenér vám na střídačce poklepe na rameno a sdělí vám úkoly pro dané utkání. Třeba po vás bude chtít vstřelit gól při početní výhodě. Nebo vám řekne, abyste hned zkraje udali ráz zápasů několika střelami na branku a pár velkými hity. Ať už vás trenér požádá o cokoli, v případě úspěšného splnění bude vaše hvězda stoupat.

Žádné prázdné sliby

Váš výkon na ledě je jedna věc, ale ve vylepšeném Be A Pro musíte brát v potaz také strategickou stránku věci. V průběhu své kariéry v Be A Pro povedete stovky rozhovorů, které mohou vyústit v tisíce různých možností a výsledků s dopadem na vašeho profíka. Naštvete trenéra? Rozlučte se s časem na ledě. Odporujete generálnímu manažerovi? Možná se co nevidět najdete na bloku přestupů. Vyrazte se spoluhráči do města a začněte stmelovat kabinu. Dokonce budete moct využít svůj důvtip a šarm k vyjednání reklamních smluv a platových výhod, jako jsou nová auta, domy, osobní posilovny a jiné luxusní věci.

Sezónní příběhy

Stejně jako v případě kterékoli jiné superhvězdy budou i sezóny vašeho profíka definovány očekáváními. Každá nová sezóna bude mít vlastní příběh, který bude váš profík následovat – nebo jej přepíše. Ať už půjde o vaši nováčkovskou sezónu a touhu získat Calder Trophy, nebo na vrcholu sil nastřílet za sezonu 50 gólů, tyto příběhy orámují velké momenty vaší hokejové kariéry.

Velkolepé okamžiky

Kariéra vašeho profíka se bude točit kolem pár klíčových momentů: draft, Ceny NHL, Stanley Cup a další. Všechny tyto milníky bude hra sledovat a v průběhu kariéry v Be A Pro vás o nich bude informovat v zajímavém stylu televizních přenosů.

Přepracované centrum be a pro

Sledujte svůj postup, upravujte informace o hráči, měňte nastavení kariéry a další z šatny svého profíka.

WORLD OF CHEL

Ve World of Chel je teď víc než dřív snadné naskočit do zápasu a hrát sólo nebo spojit síly s přáteli v boji o výhry a odměny. Letos nově představujeme Hodnocené sezony, kde můžete soutěžit v každém ze čtyř módů o odměny a účast v novém klubovém finále EASHL.

Čtyři herní režimy, čtyři šance dominovat

Ať už hrajete ONES, THREES, Drop-In, nebo Kluby, v každé hodnocené sezóně budete stoupat na žebříčku. Získejte odměny, jejichž hodnota se zvyšuje s ohledem na vaše konečné umístění v sezoně.

Přineste domů trofeje

Dejte dohromady přátele z Klubů EASHL a postupujte divizemi v základní části sezony s cílem utkat se o pohár. Jakmile začne klubové finále, octněte se v soutěži o pohár, do níž se váš klub kvalifikoval, a budete sbírat body do hodnocení v rámci turnajového pořadí. Všechny zápasy klubového finále se konají na venkovním hřišti, kde kluby z celého světa bojují o korunu šampionů!

Tak vypadá vítěz

Týmový úspěch není to jediné, za co budete odměněni ve World of CHEL. Za individuální úspěchy získáte exkluzivní výstroj, předměty a kosmetické sady.

Volné bruslení a klubový trénink

Potrénujte s týmem v módech volného bruslení a klubového tréninku.

Více informací o NHL 21 najdete na oficiálních webových stránkách nebo na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter a YouTube.

