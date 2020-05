Potvrzeno, Radil jde ze San Jose do KHL. Ve Spartaku ho povede Znarok

Delší dobu se o tom spekulovalo, teď je stěhování Lukáše Radila z organizace San Jose do Kontinentální hokejové ligy potvrzeno. Český reprezentant míří znovu do Spartaku Moskva, kde už v minulosti nastupoval. Pro stanici R-Sport to uvedl viceprezident a generální manažer klubu Alexej Žamnov.

Lukáš Radil strávil dvě poslední sezony v San Jose, za první tým Sharks celkově sehrál 50 utkání NHL s bilancí sedmi gólů a čtyř nahrávek. Během prvního ročníku za Atlantikem dostal větší příležitost, v tom druhém absolvoval za Žraloky 14 duelů, jinak nastupoval za farmu v týmu San Jose Barracuda.

Už v březnu zazněly první spekulace, že by se mohl vrátit do Spartaku Moskva, kde hrál v letech 2015 až 2018. Účastník olympijských her 2018 a mistrovství světa rok předtím v Paříži si mezi mantinely ruské soutěže udělal skvělé jméno, v každé ze tří sezon za Spartak pokaždé zaznamenal víc než třicet bodů.

Devětadvacetiletý rodák z Čáslavi se mezi hokejovou elitu prosadil v Pardubicích, vedení Dynama se o služby Radila zajímalo. Klub ovšem stále nedokončil prodej, teprve minulý týden padlo rozhodnutí, že město dokončí jednání s miliardářem Petrem Dědkem. Radil se už dřív rozhodl pro Spartak Moskva, jeho návrat na východ Čech se tedy prozatím odkládá.

Přesun českého útočníka do klubu z ruské metropole dnes potvrdil viceprezident a generální manažer Alexej Žamnov. „S Radilem jsme podepsali smlouvu," uvedl pro stanici R-Sport s tím, že kontrakty mají rovněž bývalý liberecký útočník Martin Bakoš (dosud Vladivostok) a Fin Jori Lehterä, jenž se rozloučil v Petrohradu.

Klub nedávno oznámil, že pokračuje jiný český útočník Robin Hanzl, brankářskou jedničkou nadále bude slovenský gólman Július Hudáček. „Poslední šestou pozici pro cizince obsadí Švéd Emil Djuuse. Dohodli jsme se s ním na roční smlouvě, uvidíme, jak si povede. Ve Spartaku se chce adaptovat," řekl Žamnov na adresu beka, který uplynulý ročník strávil ve farmářské AHL.

Radila s Hanzlem povede ve Spartaku Moskva zkušený kouč Oleg Znarok, vedení klubu s trenérem olympijských vítězů 2018 nadále počítá. Jeho asistenty zůstávají Harijs Vitolinš a Maxim Solovjov. Trenérský štáb opouští asistent Igor Uljanov, místo někdejšího výborného beka nastoupil k mužstvu Vladimír Fedosov.

