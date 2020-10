Potkat se s Pricem, to by byla pocta, hlásí Jakub Dobeš. Z Montrealu je nadšený!

V draftech NHL se pravidelně prosazují zástupci české brankářské školy, ani ten letošní nebyl výjimkou. Vedle Jana Bednáře uspěl také Jakub Dobeš, který to vzal oklikou přes zámořské soutěže. Z domova odešel už v patnácti letech a teď se dočkal velké odměny – v pátém kole si ho zamluvili zástupci Montrealu.

Rodák z Havířova má i s odstupem několika dní pořád velkou radost. „Z Montrealu jsem nadšený. Je to vynikající klub s ohromnou minulostí i budoucností. Jeden z top týmů NHL všech dob," povídá spokojeně. Dobře ví, že draftem nic nekončí, tenhle krok je dalším z důležitých stupínků k výšlapu do slavné ligy.

Celý draft u počítače? To by mi vlezlo na mozek

Nadaný gólman dopředu věřil, že by mohl v draftu uspět. Akci sledoval na dálku. „V den, kdy probíhalo druhé až sedmé kolo, jsme měli trénink, po něm jsme si s klukama lehli na lehátka v kabině a dívali se na přenos. Po třetím kole jsem toho nechal a odjel domů. Kdybych na to měl koukat celou dobu, vlezlo by mi to na mozek," usmívá se.

Jakub se chtěl odreagovat a pustil si videohru. „Zrovna když jsem s ní chtěl začít, draftovali mě Canadiens. Měl jsem a pořád mám velikou radost. Hodně jsme to probírali s rodiči, je to neskutečné," září. Kromě jiného dobře ví, že v brance Canadiens roky kraluje Carey Price. „Moc se těším na to, že až bude příležitost, tak ho poznám. Je to jedna z legend NHL. Byl bych nadšený i z toho, kdybych ho mohl jen někde potkat. Už jen moje spojení s klubem, kde chytá Carey Price, je pro mě skvělou vizitkou," přiznává.

Úspěch v draftu si vybojoval za Atlantikem. Syn bývalého extraligového brankáře Zdeňka Dobeše vyrůstal v Havířově, později chytal za týmy Vítkovic a Chomutova. V roce 2017 přešel mezi mládežníky St. Louis AAA Blues, odkud se později přesunul do Topeka Pilots. V minulém ročníku následovalo další stěhování, nyní je brankářem klubu Omaha Lancers z USHL.

Když chytáte dobře, skauti z NHL si vás najdou

„Udělal jsem stoprocentně dobře, že jsem do Ameriky odešel. Skauti o mně tehdy nevěděli nic, bylo mi patnáct, začínal jsem v nižší soutěži. Když jsem byl draftovaný do Omahy, pomohlo mi to. Juniorské ligy na téhle úrovni se v zámoří sledují, jezdili se na nás dívat lidé z NHL, což pro mě bylo určitě dobře. Draftovaný jsem mohl být už loni, nevyšlo to, agent mi pak říkal, že budu mít velkou šanci příště. Jednak jsem na to měl, jednak platí, že když chytáte dobře, skauti z NHL si vás najdou," popisuje.

Dobeš šel svoji cestou. Jelikož se rozloučil velmi mladý, doma se o něm až tolik nevědělo. „Mohl jsem zůstat v Česku, ale rozhodl jsem se odejít. Neměnil bych," potvrzuje. Kvalitní výkony neunikly odborníkům, kteří se maskovaným mužům věnují. Konkrétně Benjaminu Sequensovi. „Je to super trenér, který v minulosti žil v Americe a mě na dálku sledoval. Dal mi šanci, za což bych mu chtěl poděkovat," vzkazuje.

Jakub byl loni nominován do reprezentační devatenáctky pro prestižní turnaj World Junior A Challenge. „Myslím, že se mi docela dařilo. Jelikož tam bylo dost skautů, třeba i to pak hrálo roli při draftu," připouští. Klíčové ale bylo angažmá v týmu Omaha Lancers. Elitní klub USHL vychoval mraky špičkových hráčů, v minulosti prošli organizací i jiní Češi. Konkrétně třeba Martin Hanzal, Jan Kern, Lukáš Buchta, Adam Chlapík nebo třeba Filip Suchý.

Pohár z kelímků a izolačních pásek vyhrál i Hanzal

Dobeš o některých z nich ví. „Mám jednu zajímavou příhodu. V USHL se hrají dva až tři zápasy za víkend. Pokud náš tým všechny vyhraje, v úterý pak není trénink, místo toho se hraje čtyři na čtyři. Říkají tomu Sweep Cup, kdo ho získá, dostane pohár z kelímků a izolačních pásek. Mně se to podařilo, když mi poté pohár dávali, všiml jsem si, že mezi vítězi je zapsán také Martin Hanzal," usmívá se.

Devatenáctiletý talent by jednou rád slavného krajana napodobil, NHL je pro Jakuba cílem číslo jedna. Ale uvědomuje si, že všechno chce svůj čas. „Od příští sezony bych měl působit na univerzitě. Už jsem tam mohl jít letos, ale první gólman nepodepsal profesionální smlouvu a ještě zůstal. Pro mě bude lepší, pokud budu pokračovat v Omaze. Budu zkušenější a vychytanější, přechod na univerzitu by pak měl být jednodušší." Úspěch v draftu jeho záměr nejspíš neovlivní. „Díval jsem se, že Canadiens budu patřit do roku 2025. Musím být trpělivý. Právě posílám papíry a vysvědčení na vysokou školu, příští rok bych měl nastupovat za Ohio State University."

Zatímco u nás jsou hokejisté aktuálně mimo hru vinou koronavirové krize, v USHL se junioři chystají do akce. „V Česku to s covidem během prázdnin docela šlo, kdežto v Americe to bylo hodně špatné. Teď mi přijde, že se to úplně otočilo. Doma se nehraje, tady se nám blíží start sezony," hlásí zpoza Atlantiku.

Už se nemůže dočkat, až všechno vypukne. „V neděli máme první přípravné utkání, na soutěžní zápasy budou moci i fanoušci. Mělo by to být 75 procent z kapacity hal, jelikož my máme 4000 míst, fandit by nám mohlo zhruba 3000 lidí. Doufám, že se to bude postupně zlepšovat a všechny tyhle problémy tady i v Česku brzy odezní," přeje si závěrem.

