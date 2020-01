Poslední šance pro Kovalčuka. Je to na něm. Nic neriskujeme, zní z Montrealu

Roční, dvoucestná (!) smlouva pro někdejšího nejlepšího střelce NHL. Ne, tomuhle chlapíkovi už opravdu nejde o peníze. Víc by nepochybně dostal v KHL. Chce ukázat, že na nejlepší soutěž světa má. Chce ji vyhrát. Otázkou zní, zda bude konečně ochoten potlačit přebujelé ego?

Šestatřicetiletý veterán, který údajně přišel loni do Los Angeles ve velmi dobré fyzické formě, dostal šanci v Montrealu. Pravděpodobně poslední. V prvním týmu si vydělá pouhých 700 tisíc dolarů, když bude poslán na farmu, spadne jeho plat na 70 tisíc.

Z pohledu klubu rozumná pojistka, kterou mohl hráčův agent asi sotva rozporovat. „Nicméně nečekejte, že by Kovalčuk odehrál jediný zápas za Laval Rocket,“ píše list Montreal Gazette.

Ta představa je opravdu úsměvná. Pokud se ruská hvězda nebude hodit trenérovi Canadiens do krámu, má prostě možnost jí odstavit, aniž by klub musel platit astronomické peníze nebo ztrácel drahocenný prostor pod platovým stropem. Reálnější se za takové situace jeví dobrovolné rozvázání smlouvy na způsob, jakým to Kovalčuk udělal s Los Angeles.

Pokorná hvězda?

Ruský snajpr pořád dokáže přispět na přesilovce, zásadně ale odmítá pracovat dozadu. Prý už se v tomhle směru nezmění, naznačil nedávno. Bude muset. Hráč, přes kterého jde jeden gól dopředu a dva do vlastní brány, je neefektivní hráč. Je to loser. Borec, se kterým se víc prohrává, než vyhrává. I kdyby sázel sebehezčí branky na přesilovce. To je lepší postavit poctivého méně talentovaného pracanta s bilancí 0:0.

Hru je třeba vidět v souvislostech. Trenér Jacques Lemaire, proslulý svým důrazem na odpovědnost a disciplínu, prohlásil během angažmá v Minnesotě, že Wes Walz je pro něj třicetigólový hráč. Kdo si vzpomíná, ví, že tenhle borec se nikdy třicetigólové hranici ani nepřiblížil. „Deset gólů dá, dvaceti tutovým zabrání,“ vysvětlil tehdy Lemaire.

Kovalčuk je přesný opak. Na deset vstřelených svou laxností dvacet zaviní.

To musí skončit. Stejně jako Rusovy velkopanské manýry, s nimiž se šklebil na spoluhráče po každé nahrávce, která mu nesedla přesně na hůl. Tohle už si bývalá hvězda dovolit nemůže. Generální manažer Montrealu Marc Bergevin doufá, že Kovalčuk bude po krachu v Los Angeles náležitě motivován. A kdyby ne, nevadí.

„Přivést Kovyho pro nás není žádný risk,“ řekl novinářům v pátek na tréninku.

Obavu, že nebude stíhat rychlostně, Bergevin rovněž nesdílí. „Toho se nebojím. Bruslil. Je to spíš o nastavení hlavy. Ví, že to je jeho poslední šance. Nemáme co ztratit. Uvidíme, jak bude vypadat, a podle toho se rozhodneme. Jak už jsem řekl, je to na něm.“

Zbývá poslední strašák. Kovalčukova povaha, na kterou si stěžoval třeba Patrik Eliáš a řada dalších bývalých spoluhráčů. Najdou se však i tací, co nevidí věci tak černě nebo věří, že se ruská primadona konečně přizpůsobí. Centr Nate Thompson, Kovalčukův spoluhráč z LA, nebo asistent generálního manažera Scott Mellanby, kapitán Thrashers z Rusovy nejslavnější éry, patří mezi ně.

Oba dali nadřízenému na bývalou jedničku draftu z roku 2001 pozitivní reference.

Podobně jako Frolík, také Kovalčuk přestupuje mezi zeměmi, z USA míří do Kanady, takže ho zdrží vízové povinnosti. Jeho sobotní start proti Pittsburghu se tedy jeví velmi nepravděpodobný. Co lze v tuto chvíli odhadnout, že bude hrát přesilovku, kde nejspíš nahradí Jordana Weala. Dál bude zajímavé sledovat, jak novou posilu trenér Claude Julien využije.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+