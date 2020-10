Porazil své démony a konečně našel stabilitu. Lehner s Vegas podepsal pětiletou smlouvu

Spekulace o podpisu se objevily už zhruba před měsícem, tehdy je ještě švédský brankář vyvrátil. Nyní je ale jasno: Robin Lehner se organizaci Vegas Golden Knights upsal na dalších pět let, nový kontrakt mu vynese celkem 25 miliónů dolarů.

Cesta rodáka z Göteborgu ale rozhodně nebyla jednoduchá, číhalo na ní plno překážek. S tou největší se Lehner musel poprat při angažmá v Buffalu, kdy kvůli bipolární poruše často utápěl problémy v pivu. Podle svých slov dokonce uvažoval o sebevraždě.

Tyhle časy už jsou ale pryč. Devětadvacetiletý gólman má po několika letech čekání dlouhodobou smlouvu. „Já, moje žena a moje dvě děti, jsme nesmírně šťastní, že tady můžeme být. Je to pro nás velmi emotivní den,“ řekl Lehner serveru The Athletic.

Urostlý Švéd odstartoval kariéru v NHL v dresu Senators, v roce 2015 byl vyměněn do Buffala. Přestože klubu první dva roky odváděl velmi dobré služby, tak mu následně byl nabídnut pouze roční kontrakt.

Stejná situace se opakovala v New Yorku, kde Lehner zářil. „Byla to pro mě zvláštní cesta,“ přemítá. „Někdy jsem si říkal: Byl jsem špatný spoluhráč? Co bylo za problém? Proč stále měním týmy a dostávám jen roční dohody?“

Vítěz Jennings Trophy za sezonu 2018/19 příliš dlouho nepobyl ani v Chicagu. „Našel jsem tam několik skvělých přátel a bylo těžké odtamtud odejít, protože se mi tam opravdu líbilo. Z mého pohledu by to asi nefungovalo ani finančně,“ přibližuje.

Lehner tak zamířil do Las Vegas. Ve městě hříchu přesvědčil, v prvních sedmi utkáních pokaždé slavil vítězství. „Hrál za nás mimořádně dobře, přesně to potřebujeme. Věk a délka kontraktu upevňují jeho pozici. Jeho práce je stále víc a víc působivější,“ uvedl generální manažer Kelly McCrimmon.

Oblíbený brankář konečně našel jistotu. „Mám pětiletého syna, který má pět různých dresů. Různé školy, přátele a všechny ty věci. Žijeme privilegovaný život, ale zároveň chceme dát rodině stabilitu. Nemohl jsem najít lepší prostředí než tady ve Vegas,“ tvrdí spokojeně.

Jeho současný kontrakt odkrojí z platového stropu Golden Knights pět milionů dolarů ročně, kromě toho obsahuje upravenou doložku o nevyměnitelnosti. Po Lehnerově podpisu se v nejistotě ocitá Marc-André Fleury.

Zkušenému gólmanovi zbývají ještě dva roky ze smlouvy s průměrnou zátěží 7 miliónů dolarů. V době, kdy platový strop zamrzl na 81,5 milionech dolarů, bude hodně těžké udržet oba maskované muže.

Generální manažer McCrimmon to ale nevylučuje. „Existuje řada různých způsobů, jak by to mohlo být dál, přičemž pokračování obou brankářů je jednou z možností. V tomto okamžiku stále vyhodnocujeme, jaké budou naše další kroky,“ uzavírá.

