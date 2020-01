Polovina sezony je minulostí. Kdo má aktuálně nejblíže k Vezina Trophy?

Polovina základní části National Hockey League je za námi. Tradičně nechyběly ani překvapivé výkony, které by před sezonou odhadoval jen málokdo. Jedním z nich je bezesporu i gólman Darcy Kuemper.

Arizona zažívá překvapivě povedený ročník. Kojotům patří po čtyřiačtyřiceti odehraných zápasech druhé místo v Pacifické divizi, pouhé dva body jim navíc schází na vedoucí Golden Knights.

V poušti za aktuální postavení hlasitě děkují také Darcymu Kuemperovi.

Kanadský gólman měl původně plnit roli dvojky za finským parťákem Anttim Raantou, nicméně už v minulé sezoně, kdy Raantu trápila zranění, ukázal, že pozici prvního brankáře je schopen vykonávat.

Přesto je překvapením, že své výkony posunul v aktuálně probíhající sezoně ještě na vyšší úroveň. Kuemper je v popředí statistik. S průměrem 2,17 inkasovaných branek na zápas se řadí na druhé místo, s 92,9% úspěšností zákroků je pak v pořadí třetí mezi všemi maskovanými muži v NHL, kteří odchytali alespoň patnáct zápasů.

„Řekl bych, že od začátku minulého kalendářního roku až do doby, kdy se zranil, byl pravděpodobně nejlepším gólmanem v lize. On a dalších pár brankářů. Bezesporu si zaslouží nominaci na All-Star Game,“ chválí svého svěřence Rick Tocchet, trenér Yotes.

Od 19. prosince je rodák ze Saskatoonu na marodce, nicméně stále sklízí chválu. Kuemper byl dokonce vybrán pro nadcházející NHL All-Star Game, kde bude reprezentovat svou Arizonu a celou Pacifickou divizi.

„Rozhodně vám to zvedne sebevědomí, když vás vyberou mezi nejlepší hráče a máte možnost ukázat se na All-Star Game. Dodá mi to sebevědomí a motivuje do druhé poloviny sezony,“ reagoval na nominaci Kuemper.

Pakliže se devětadvacetiletý Kanaďan stihne dát zdravotně dohromady, stane se čtvrtým maskovaným mužem v historii Coyotes, který v Utkání hvězd nastoupil. Pro něj osobně se jedná o premiérovou pozvánku.

Celkové hlasování o Vezinovu trofej: Darcy Kuemper (73 bodů), Connor Helleybuck (52 bodů), Jordan Binnington (51 bodů), Ben Bishop (37 bodů), Frederik Andersen (19 bodů), Tuukka Rask (18 bodů), Robin Lehner, Tristan Jarry (oba 8 bodů), Joonas Korpisalo, Thomas Greiss, Marc-Andre Fleury, Carter Hart (všichni 1 bod).

