POHLED: Že se sezóna neměla dohrávat? Jděte a řekněte to hráčům Tampy!

Loni v dubnu vstupovali do play off jako obří favorit. Jako čerstvý držitel rekordu v počtu vyhraných zápasů základní části, který od tohoto okamžiku sdílí s Detroitem (1995-96). Všechno se to ale rychle zašmodrchalo. Prohospodařené vedení 3:0 z prvního duelu favorita totálně vyhodilo ze sedla a překvapení bylo na světě.

Tampa ostudně vypadla s Columbusem po čtyřech zápasech. Můžeme dokola opakovat klišé o „nové soutěži“, jíž play off je, tohle zabolelo. Jeden nepodařený týden hodil do koše několik měsíců poctivé práce.

Nešlo přitom jen o tohle jedno jaro. V roce 2011 hrála Tampa finále konference. O čtyři roky později padla až v pohárovém finále proti Chicagu. V roce 2016 další finále konference, v roce 2018 znovu! V letech 2011-19 patnáct sérií play off, z toho devět vítězných, žádný titul.

Jestli měl někdo extrémní chuť letos uspět, byly to Blesky.

Ano, byla to zvláštní podívaná. V hledištích žádní fanoušci. Hokejisté daleko od rodin, kluboví činovníci na tribuně v rouškách. Tiskové konference taky jiné, než jsme bývali zvyklí. Opatrnost a strach cítit na každém kroku. Mezi základní částí a play off nevídaná pauza pět měsíců. Žádná výhoda domácího ledu, žádné cestování. Po skončení žádné davové oslavy.

Řada fanoušků volala po tom, aby NHL sezónu odpískala. Otráveně mávali rukou, že na tohle se tedy dívat nebudou. Měli na to právo. Bylo to divné. Ale bylo to aspoň něco!

Je to vlastně paradox. Zatímco loni Tampa v laufu za standardních podmínek neuhrála v bojích o všechno ani zápas, letos ji nevadila ani velmi dlouhá přestávka. V základní části opět patřila k tomu lepšímu, i když tak suverénní jako v minulé sezóně nebyla. V play off pak konečně prodala svou kvalitu a vydrápala se až na vrchol.

Hokejový bůh tentokrát nemhouřil oči, Tampa si po mnoha skvělých letech vyhrát zasloužila.

Co bude dál, je ve hvězdách. Pandemie stále nevychladla. Vakcína v nedohlednu. Kdyby liga vyslyšela škarohlídy a sezónu zrušila, nezískala by tím vůbec nic. Právě teď by měly teoreticky vrcholit přípravné kempy a za pár dnů by měl odstartovat nový ročník.

Bláhová chiméra. K normálnímu životu má svět stále daleko. Nejsme o nic dál než v průběhu léta, kdy chtěla spousta skeptiků přerušenou sezónu odpískat. Za jakých okolností a kdy vlastně odstartuje další ročník, v tuto chvíli nikdo netuší. S diváky v ochozech to nejspíš opět nebude.

NHL na celé věci rozhodně získala. Je bohatší o pár set miliónů dolarů a taky o cennou zkušenost. Za mimořádně nestandardních podmínek zorganizovala závěr sezóny, ochránila hráče před nákazou a v seznamu šampiónů nebude mít u položky 2019-20 prázdný řádek.

