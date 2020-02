POHLED: Výprodej u Žraloků? Hertlovo zranění je jednoznačným impulsem k výměnám

Trpké časy pro San Jose nekončí. Nejen, že se Sharks plácají u dna Západní konference, teď navíc přišli o Tomáše Hertla, jemuž smolná srážka s Chrisem Tanevem přetrhala vazy v koleni. Šance na náhlé procitnutí a senzační jízdu za postupem do play off tak utrpěly devastující úder. Přichází chvíle, kdy si Žraloci musí říct, co dál.

Ještě dříve, než se Hertl s tváří zkřivenou bolestí skácel na led, byla ta otázka na stole.

Co si Sharks počnou s veterány Joem Thorntonem a Patrickem Marleauem? S borci, kteří jsou pro budoucnost kalifornského klubu prakticky nepodstatní?

Už před pár dny se zámořská média obou útočníků dotazovala, zda neuvažují nad přestupem. Svorně tvrdili, že prioritou je pro ně zůstat v San Jose (více čtěte v článku Jiřího Sameše).



Nechtěli působit dojmem, že touží opustit potápějící se loď. Jenže po Hertlově zranění (český forvard v této sezoně už dohrál) do ní teče ještě víc a mají další důvod, proč odejít.



A jejich trejd má logiku především také pro San Jose. Žraloci za pány v zaslouženém hokejovém věku mohou dostat cenné průvodce na cestě k lepším zítřkům. Ať už v podobě draftových voleb či talentovaného mládí.



Zádrhel? Thornton je nevyměnitelný bez svého souhlasu.

"Jumbo Joe" nicméně už v NHL hraje jen kvůli jediné motivaci - zisku Stanley Cupu. A vyhlídky, že trofej, o kterou celou kariéru zatím marně usiluje, letos získá se Sharks, jsou zastřené neprostupnou mlhou pochybností. Tu nerozkrájí ani vyvolávání duchů minulosti v podání Erika Karlssona.



Thornton by tak mohl následovat cestu Raye Bourquea a na sklonku kariéry se nechat vyměnit k některému z favoritů.



Doug Wilson, generální manažer Žraloků, už v minulosti ukázal, že umí z období bídy vybruslit jako vítěz. V roce 2013 se zřekl služeb Ryana Clowea s Douglasem Murraym a vyhandloval za ně hned pět draftových výběrů, včetně třech ve druhých kolech.



Třešnička na dortu? Odepisovaný klub i přes zmíněné oslabení postoupil do vyřazovacích bojů.



Výprodej u Sharks by se nyní mohl týkat vícero hráčů než Thorntona s Marleauem. Zámořský web NBC Sports připomíná, že trh je momentálně velmi slabý a že by se Wilson mohl dočkat velmi slušné kompenzace třeba i za obránce Brendena Dillona.



Stačí letmý pohled na soupisku San Jose a napadnou vás i další kandidáti, kteří by mohli skončit jako obchodní artikl.



Jestli měl Wilson zkraje týdne ještě nad čím váhat, Hertlovo zranění je jasným impulsem k řezům momentálně neúspěšným kádrem. Bazírovat na záchraně tohoto ročníku se jeví jako pošetilost. Nikdo přitom neříká a nevylučuje, že by zeštíhlená soupiska třeba zázračnou misi nezvládla.



Řeč je o prioritách. A tou by měly být pro Sharks další sezony.

