POHLED: Tuukko, proč? Raskův odchod v souvislostech

Byla to pořádná bomba, když jsme se včera dozvěděli, že Tuukka Rask opustil „bublinu“ a odjel za rodinou. Jak jsme byli ujištěni, o žádné závažné zdravotní potíže nejde, vypadá to, že hlavním důvodem je stesk po manželce a dětech, které se nedávno rozrostly ze dvou na tři.

V normálních časech by to byl důvod k suspendaci. Nyní tak Rask učinit může. NHL se zdráhala v těžké koronavirové době cokoli nařizovat. Upřímně, gólmanovi Bruins se od začátku obnovovat sezónu nechtělo. Takových hráčů bylo ale víc. Třeba Jakub Voráček se vyjadřoval rovněž skepticky, přesto v rozhovoru pro televizi Prima těsně před návratem prohlásil: „Samozřejmě se vracím a neumím si představit, že by to někdo neudělal.“

Rask nejen že to udělal, učinil tak navíc značně nešikovným způsobem. Svou účast neodmítl ex ante (dopředu), ale až v průběhu rozehrané pohárové části. V týmovém sportu opustil mužstvo, kde řada kamarádů reálně pomýšlela na nejvyšší metu. Boston má ty ambice právem, letos byl v základní části nejlepší. Za rok, za dva to tak být nemusí, pořádky se v NHL mění velmi rychle. Bergeron, Chára, Krejčí, Rask a pomalu i Marchand jsou nebo brzo budou za zenitem.

Podle Finova názoru jsou v životě důležitější věci než hokej. O tom tedy žádná! Spousta otců od rodin by chtěla být s dětmi víc, než se jim zpravidla daří. Nejspíš každý rodič světa by nejradši opustil práci a věnoval se dětem, dokud ho potřebují. Autor tohoto textu zažil dvakrát několikaměsíční školení stovky kilometrů od domova, celou řadu kratších, obvykle týdenních, kdy visel po večerech na telefonu s manželkou a dal by nevím co za možnost být s ní a dětmi. Paradoxně ale to nejlepší, co pro ně v danou chvíli mohl udělat, bylo zatnout zuby a vydržet.

Současná doba v Raskově kauze přímo nařizuje souhlasné reakce. Aspoň ty oficiální nesmí být jiné. Generální manažer Don Sweeney vyjádřil to nejvyšší možné pochopení, ačkoli je jasné, jakou komplikací odchod brankářské jedničky pro celý tým je. A nejde zdaleka jen o sportovní rozměr.

Rask je zaměstnanec podniku, který mu již proplatil celou sezónu (v play off hráči žádné šeky nedostávají). Firma víc než čtyři měsíce stála a svůj chod obnovila především proto, aby i příští rok bylo na výplaty. Upřímně, ono na ně v plné výši beztak nebude, navýšený zásobní escrow účet nejspíš nestihne veškeré ztráty „přečerpat“. Jde o to dopad krize aspoň co nejvíce minimalizovat. Každý, kdo teď v Kanadě hraje, tak pomáhá i spoluhráčům, kteří tam nyní nejsou.

Je otázkou, zda to z pohledu fandy Bruins nakonec není dobré východisko z nouze. Prostředí bubliny Raskovi od začátku nesedělo. „Nepůsobí to jako hokej play off, bez fanoušků jsou to spíš exhibiční zápasy. Trochu jednotvárné,“ řekl ve čtvrtek. Pokud není vrcholový sportovec psychicky v pohodě, sotva dosáhne maximálních výkonů. Boston s ním v sestavě vyhrál jen jeden z pěti zápasů.

Web Causewaycrowd.com, podrobně se věnující dění kolem Bruins, sice chápe Raskův problém dostat se do pohody před prázdnými hledišti, připomíná ale, že je profesionálem, který by to měl umět. „Je to kandidát Vezina Trophy, je na něm, aby se vrátil do formy. Tu mentalitu play off si musí sám vytvořit a ignorovat všechny externí faktory.“ Dodejme, že stejný zdroj mu v neděli ráno tleská za odvážné rozhodnutí. Rodina na prvním místě.

Jiné server připomíná, že seznam punktů, kdy nechal finský brankář mužstvo na holičkách, je delší. Na olympiádě 2014 odseděl jen na střídačce zápas Finů o bronz. V roce 2016 vypustil kvůli průjmu utkání, které mohlo Bruins zachránit účast v play off. Házet na něj loňskou porážku v sedmém finále by nebylo fér, nicméně faktem je, že mužstvo zatím k poháru jako jednička nedovedl.

„Pokud někdy skončí v Hokejové síni slávy, bude to kvůli jeho hře, určitě ne kvůli načasování některých rozhodnutí,“ píše NBC Sports.

Nikdo samozřejmě stoprocentně neví, co za Finovým rozhodnutím stálo, vážné důvody by ale snad proboha měly být zveřejněny. Bez nich totiž vztah celého města Bostonu a Tuukky Raska už nikdy nebude jako dřív. Což je škoda, protože jde dlouhodobě o jednoho z nejlepších hráčů Bruins a také jednoho z nejlepších brankářů uplynulé dekády NHL.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+