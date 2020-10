POHLED: Ottawa chce Stanley Cup do čtyř let. Pomůže k němu ruská výchova?

Mají pověst ligového otloukánka. Klubu, co se rozhodl pro razantní finanční úspory a rezignoval na sportovní ambice. Majitel ottawských Senátorů Eugene Melnyk se nyní snaží vzbudit dojem, že tyto dny jsou sečteny. A že se celek z hlavního města Kanady zase vrátí mezi elitu NHL. "Opravdu věřím, že do čtyř let získáme Stanley Cup," řekl pro Financial Post. Je přesvědčený, že k nejvyšším metám pomohou čerstvé posily i zástup špičkových talentů. Jenže dál zůstává spořivý.

60,2 milionu dolarů.

To je platová podlaha pro příští sezonu. Ottawa je v tuto chvíli jen těsně nad ní. I po podpisech Matta Murrayho či Jevgenije Dadonova. V tomto ohledu se tedy situace oproti minulým letům jednoduše nemění.

Kontroverzní vlastník nadále krotí generálního manažera Pierra Doriona. Nedovoluje mu rozhazovat. Své kroky Melnyk hájí. "Víme, jak získat Stanley Cup, dali jsme dohromady náš strategický plán," pyšní se více než stostránkovým dokumentem.

Bude zajímavé sledovat, jak se teorie osvědčí v praxi. Zatím Senátoři připomínají spíše bídný mančaft z posledních let než šampiony NHL. I kvůli tomu, že dál se dostávají nad platovou podlahu díky vyplaceným smlouvám i mrtvému kontraktu Mariána Gáboríka.

Abychom Sens jen nehanili, povedl se jim krok s návratem ke starému logu. Ale to je změna spíše kosmetická, která výhry nezařídí.

Pro fanoušky Ottawy tak zůstává jediným příslibem fakt, že Dorion dál kumuluje prvotřídní hokejové naděje. Opakuje se tedy scénář známý z minulých let. Za určitou dobu se takové hromadění vyplatí, ale bez Melnykových investic se to neobejde.

Teď je aktuálnější jiná otázka: Bude mladý kádr i za pomoci Dadonova s Murraym v nové sezoně konkurenceschopný?

Obava, že nikoliv, je legitimní. Ottawa ještě potřebuje čas. A hlavně větší ochotu Melnyka utrácet. Do té doby Senátory nespasí ani vzorový přístup nových akvizic. Jen si poslechněte "Daddyho".

"Jsem nadšený, že budu hrát za Sens. Rozhodl jsem se s nimi podepsat, protože brzy budou úspěšným mančaftem. Nešlo mi o peníze, ale o fakt, že za pár let budeme bojovat o Stanley Cup," povídá Dadonov.

Dorion ho přivedl s tím, že se osmadvacetiletý Rus stane ottawským lídrem. A také mentorem pro mladší spoluhráče. "Jsem na tuto roli připravený. Mám hodně co nabídnout. Třeba svůj přístup - tvrdě makám v tréninku i v zápasech," míní "Daddy" v rozhovoru pro Sportsnet.

Veřejně vůbec nic nenamítá na přesun ze slunné Floridy do ledové Ottawy. "Víte, já miluju hokej. A je jedno, jestli ho hraju v Rusku, na jihu USA nebo v Kanadě." Kdo by si nepřál, aby takhle mluvil nejlépe placený forvard jeho klubu, že?

Dadonov zní opravdu nadšeně. Na své nové štaci vidí samá pozitiva. Třeba o Bradym Tkachukovi s Thomasem Chabotem mluví jako o budoucích superhvězdách NHL. Rád je inspiruje svou pracovní morálkou.

Ani ruská výchova ale nevynahradí Melnykovu skoupost. Dokud nenapumpuje do svého klubu více peněz, budou jeho výroky o Stanley Cupu jen plané řeči. Třeba ale svérázný šedesátník všechny překvapí, uvolní Dorionovi ruce a Ottawa začne rychle vzkvétat.

Příznivci Sens musejí doufat, že onen strategický plán s navýšením rozpočtu počítá. A to co v nejkratším horizontu. Jinak budou muset ještě dlouho trpět laviny porážek.

