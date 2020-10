Pohled: Obrana Bruins tak, jak ji neznáme

Obranný val, který byl po roky chloubou bostonských Medvědů bude bez agilního Toreyho Kruga a dost možná i obra Zdena Cháry vypadat jinak, než jak jsme jej byli zvyklí vídat.

Generální manažer Bruins Don Sweeney dal v minulých dnech jasně najevo, že plánem pro příští sezónu bude nechat mladší hráče soutěžit o místa na soupisce: „Máme několik hráčů, kteří by mohli začít pravidelně nastupovat v A-týmu a chtěli bychom, aby tak na sebe navzájem vyvíjeli tlak. Mám tím na mysli jak útočníky tak obránce.”

Zda se tento přístup shledá s úspěchem je samozřejmě otázkou. Ačkoliv mají v Bostonu s rozvojem mladých hráčů vesměs dobrou zkušenost, tak rozsáhlá přeměna zejména defenzivních řad zde dlouho neproběhla.

Lze očekávat, že v ročníku 2020-21 převezme v obraně mnohem větší zodpovědnost šestadvacetiletý Matt Grzelcyk, který 17. října prodloužil své působení v organizaci Bruins o další čtyři roky, během kterých zatíží mzdový rozpočet necelými 3,7 miliony dolarů.

Po odchodu Kruga a nejasné situace ohledně Cháry je právě on hlavním kandidátem na obsazení prvního obranného páru společně s Charlie McAvoyem. Druhou variantou je pak jeho spárování s Brandonem Carlem.

Jeremy Lauzon a John Moore jsou poté další možností. Lauzon je talentovaný bek, který je však s pouhými 35 zápasy v NHL mnohem méně zkušenější než Grzelcyk. To Moore má sice zkušeností jako Lauzon a Grzelcyk dohromady, podstatnou část minulého ročníku se však zotavoval z operace ramene. Pokud se nevrátí Kevan Miller a kariéru si zde ještě přeci jen neprodlouží Slovák Chára, v devětadvaceti letech bude Moore nejstarším obráncem Medvědů.

Odchod Kruga se zřejmě chtě nechtě promítne do produktivity mužstva. Grzelcyk sice umí zahrát solidně a spolehlivě v obraně, jeho limity při útočení jsou však spíše ještě nejasné. V uplynulé sezóně sice pravidelně naskakoval do druhého přesilovkového komanda, ale kupříkladu v play-off vyprodukoval jediný bod za asistenci ve 12 střetnutích. Nyní se mu určitě dostane příležitosti přesvědčit hokejovou veřejnost i o svých ofenzivních schopnostech.

Na soupisce dále figurují Urho Vaakanainen a Jakub Zbořil, kteří se budou jistě též ucházet o stálé místo v sestavě. Ačkoliv společně s Lauzonem dohromady neodehráli ani 50 utkání v NHL, každý z nich může překvapit a v nejlepší hokejové lize naplno prorazit.

Pravá strana obrany čítá kromě zmíněného McAvoye a Carla ještě Connora Cliftona. Pětadvacetiletý Američan je v podobné situaci jako tři výše jmenovaní mladíci.

Více jak polovina současných obránců Bruins neodehrála v NHL kompletní nebo alespoň většinu sezóny. Je to fakt, který bude muset být jistě zohledněn přípravným kempem počínaje až případným play-off konče. Setrvání kapitána Zdena Cháry by tak z tohoto pohledu bylo pozitivní krokem. Vždyť třiačtyřicetiletý veterán odehrál na kolbištích National Hockey League takřka jednou takovou porci zápasů jako všichni současní zadáci Medvědů dohromady. Byl by tak skvělým mentorem pro své mladé spoluhráče. Na druhou stranu je otázkou, zdali by tempu v NHL stačil.

