Podpisy na bodě mrazu. Nemá to cenu, říká agent

Pokud se vám zdá, že je teď dění okolo NHL nuda, pak máte pravdu. Žádné výměny, žádné větší podpisy. Okolo příští sezony je totiž pořád spousta otazníků, a to nejenom ekonomických. Jenom pro představu, posledním hráčem, který s celkem z NHL podepsal jednocestný kontrakt, byl Dominik Kahun. Datum? 2. listopadu.

Samozřejmě, že i tak se objevily zajímavé podpisy, ale jednalo se o hráče, kteří byli chráněnými a podepisovali nové smlouvy se svými stávajícími týmy. Řeč je například o Sergačevovi nebo DeBruskovi.

Novináři ze zámoří se shodují, že mezi současnými volnými hráči a týmy probíhají zdvořilostní jednání, ale větší aktivita se očekává, až NHL a NHLPA (Hráčská asociace) oznámí dohodu a o příští sezoně bude jasno.

Prozatím je ale stále ticho po pěšině. Ale není to jenom o týmech. Ani hráči samotní se do podpisů nehrnou.

„Na začátku listopadu nám týmy volaly denně. Teď je to jenom občas,“ popisuje současnou situaci pro The Athletic jeden nejmenovaný agent. „Pořád nám ukazují, že mají zájem, ale stále čekají. Tak jako my.“

„Chceme si počkat na to, co se z toho vyvine,“ pokračoval ještě. „Nemá smysl cokoliv dělat, když nevíme, jak to celé bude vypadat. Kdybychom už chtěli mít podepsáno, uděláme to. Týmy, které mají zájem, ale čekají jakbysmet. Je to jako na tanečních. Máte v sále 31 lidí, ale nikdo s vámi nechce tančit.“

Pořád jde totiž hlavně o bezpečnost. Nikdo nechce nic uspěchat.

Jakmile ale bude jasno, bude po zbylých hráčích na trhu velká sháňka. Největší hvězdou bez angažmá je rozhodně Mike Hoffman. Najdeme zde ale i jiná zajímavá jména. Ilja Kovalčuk, Corey Perry, Michael Grabner, Zdeno Chára, Travis Hamonic či Conor Sheary. Ti všichni a mnozí další zatím nemají práci.

Uvidíme, jak a kdy se všechny strany na průběhu další sezony domluví. Závisí na tom nejen osud ligy, ale také budoucnost stále nepodepsaných hráčů.

