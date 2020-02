Po otřesu mozku zpět do hry. Boston již má k dispozici Raska

Medvědi z Bostonu hlásí návrat své brankářské jedničky. Fin Tuukka Rask je zpět po otřesu mozku, do akce by měl jít už v noci z pátku na sobotu.

Tuukka Rask scházel Bostonu od 15. ledna tohoto roku. Finský gólman odstoupil z utkání proti Columbusu po dvaasedmdesáti vteřinách, když byl zasažen loktem projíždějícího Emila Bemströma do hlavy.

Výsledkem byl otřes mozku, jenž vyřadil rodáka ze Savonlinny na dva týdny mimo hru.

„Řekl, že to byla nehoda, takže to byla nehoda. Vypadalo to hrozně. Nevím, zda byl postrčen či se jen chtěl odtrhnout od obránce a udělal takový pohyb. Pravděpodobně to není typ hráče, který by naschvál udeřil brankáře,“ říká na adresu Bemströma oběť zákroku.

Dvaatřicetiletý Rask zmeškal tři zápasy. Medvědi si bez něj poradili, ze zmíněných tří duelů slavili dvě vítězství, když porazili Pittsburgh 4:1 a Vegas poměrem 3:2. Jednu porážku jim přichystali v odvetném duelu Pens, kteří porazili Bruins 4:3. Všechna tři klání odchytal Jaroslav Halák.

Nyní by však měl mít Bruce Cassidy k dispozici kompletní zkušenou brankářskou dvojici. Tuukka Rask by podle prvních informací mohl být připraven již na souboj s Winnipegem. Pakliže se tak nestane, dostane se dle slov hlavního trenéra mezi tři tyče v následujícím utkání proti Minnesotě.

„Trpěl jsem velmi nepříjemnou pohybovou nevolností, nejhorší byly první dva dny. Bylo to odlišné od toho předchozího otřesu mozku. Bolest hlavy nebyla tak strašná, ale když jsem seděl v autě a poté chodil, cítil jsem, že se motám. Mohlo to být tím, že jsem byl zasažen do hlavy ze strany, takže to rozhodilo mou rovnováhu,“ vypráví o svém zranění muž, který má ve své sbírce prsten pro vítěze Stanleyova poháru.

Pro Raska to byl druhý otřes mozku ve dvou letech. Posledně utrpěl stejné zranění v lednu 2019, kdy k němu přišel po kolizi s českým forvardem Filipem Chytilem.

Bruins se tak vrací jednička. Odchovanec finského klubu SaPKo odchytal v dosavadním průběhu sezony osmadvacet utkání, po nichž se může pyšnit 92,5% úspěšností zákroků a průměrem 2,27 obdržené branky na zápas.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+