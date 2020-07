Pittsburgh si oddychnul. Crosby je v pořádku, opět trénuje s týmem

Obrovský kámen ze srdce spadnul organizaci Penguins. Kapitán a klubová ikona Sidney Crosby se vrátil do tréninkového procesu poté, co předčasně opustil modelový zápas.

Není známo, jaké zranění si kanadský forvard přivodil. Crosby však nedohrál modelové utkání, které měli hráči Pens na programu v rámci tréninkového kempu a přípravy na kvalifikační kolo v Torontu.

Není divu, že se vedení a příznivci Tučňáků o svého oblíbence tolik obávali. Vždyť dvaatřicetiletý centr je tváří celého týmu a vůbec jednou z největších hvězd celé soutěže.

Letos sice Crosby nestihl kvůli zdravotním potížím celou základní část, i tak ovšem dokázal zazářit. V pouhých jednačtyřiceti startech nastřílel šestnáct branek a k tomu přidal skvělých jednatřicet asistencí.

Není tedy divu, že když se Crosby znovu objevil na ledě, čekalo ho velké přivítání. Všichni spoluhráči zaklepali o led hokejkami.

„Všichni začali klepat. Vždy je dobré znamení a úleva, když vidíte svého nejlepšího hráče vkročit na led a zapojit se s námi do celého tréninku,“ vysvětluje gesto Letang.

„Kluci si mysleli, že jde pozdě, on ale na druhém kluzišti trénoval se skills coachem. Takže jsme mu dali vědět, že ho rádi vidíme zpátky,“ dodal Jared McCann.

Na tréninku se “Sid the Kid“ zařadil do středu první útočné formace. Jako křídla mu sloužili Jake Guentzel a Conor Sheary, jenž v průběhu aktuálního ročníku přišel do Pittsburghu z Buffala.

