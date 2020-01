Pittsburgh shání posily. V hledáčku je Zucker

Blíží se období, při kterém se týmy bojující o play off, respektive co nejlepší pozici pro play off, rozhodnou ještě své soupisky vyšperkovat kvalitními posilami, jež jim dají větší šance na zisk Stanley Cupu. Jinak tomu nebude ani v Pittsburghu, který je v poslední době spojován zejména se jménem Jasona Zuckera.

Pittsburgh v této sezoně deklasují zranění. Penguins se museli v dosavadním průběhu ročníku obejít bez Crosbyho, Malkina, Bjugstada, Dumoulina, Guentzela, Schultze, Kahuna, Hornqvista, Galchenyuka či Letanga. Přesto tento tým figuruje na třetím místě Východní konference.

Postup do play off by při současném tempu měl být jasnou záležitostí, ale při velkém množství zranění je jasné, že Pittsburgh potřebuje pro vrchol sezony posílit. A znovu se nejvíce skloňuje jméno Jasona Zuckera z Minnesoty.

O Zuckera měli Tučňáci zájem už po minulé sezoně, s Minnesotou dlouze jednali o výměně za Phila Kessela. Jenže Kessel nakonec odešel do Arizony, jejíž nabídce nebylo možné odolat. A shon okolo Zuckera utichl.

Nyní se však spekulace znovu probouzí k životu a podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu je Pittsburgh stále nakloněn tomu, že by Zuckera do svého týmu přivedl. Jenže Wild prozatím k žádným velkým krokům rozhodnuti nejsou, stále sami bojují o play off a jsou v pozici, kdy si žádné oslabení nemohou dovolit (ztrácí 5 bodů na elitní osmičku Západní konference).

Penguins moc dobře znají kvality Zuckera, který je výborným střelcem. Ve čtyřech z posledních pěti sezon překonal hranici 20 branek a i letos má našlápnuto k překonání této mety. Jeho obrovská síla je v přesilovkách. V posledních dvou sezonách dal po sedmi gólech a v této sezoně už vsítil pět přesilovkových branek.

Osmadvacetiletý útočník, kterému zbývají tři roky ze současné smlouvy s průměrným platem 5,5 milionů dolarů, by mohl být v dresu Pittsburghu onou třešničkou na dortu, rozdílovým hráčem, který dokáže rozhodovat zápasy.

Jenže Penguins mají našlapaný platový strop. Prostor mají pouze ve výši 1,9 milionů dolarů, ačkoliv mohou umístit Jakea Guentzela na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a trochu si vytvořit finanční mezeru.

Jisté je, že Penguins by se Zuckerova rychlost a schopnosti hodily. A to i s ohledem na to, že velmi často kosí klíčové hráče tohoto týmu zranění. Podaří se ovšem dotáhnout jednání, které se zaseklo už na jaře na mrtvém bodě?

