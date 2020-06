Pittsburgh se chystá na Montreal. Proti Canadiens nejspíš vyrukuje i s Guentzelem

Pokud se kolotoč zápasů National Hockey League znovu rozběhne, Penguins v předkole zabojují o postup do play off proti Montrealu. Pozitivní zprávou pro družinu trenéra Mikea Sullivana je, že by se v netradiční vyřazovací části mohl objevit i kanonýr Jake Guentzel.

Pětadvacetiletý útočník se zranil na konci roku, kdy po kolizi s obráncem Ottawy Thomasem Chabotem hrozivě narazil do mantinelu. Následně podstoupil operaci pravého ramene, prvotní odhady hovořily o absenci mezi čtyřmi a šesti měsíci.

Pro Guentzela to v podstatě znamenalo konec sezony. Jenže v březnu do hry vstoupil koronavirus a šikovný útočník si tak nejspíš v letošním ročníku ještě zahraje. Rehabilitace podle všeho probíhá v pořádku a Guentzel by v srpnu měl být připraven.

„Jsme optimističtí, že bude moct hrát. Dominik Simon je ze hry. Nick Bjugstad si obnovil zranění a byl na operaci, takže zmešká zbytek sezony. Ale s šířkou našeho týmu jsem spokojený,“ řekl minulý týden generální manažer Jim Rutherford.

Návrat rodáka z Omahy je pro Pittsburgh velice důležitý. Guentzel se za poslední tři roky vypracoval v útočnou oporu pensylvánského celku, letos měl znovu nakročeno k překonání hranice čtyřiceti branek. Navíc většinu zápasů odehrál po boku kapitána Sidneyho Crosbyho.

Pens jsou jedním z týmů, který s navrhovaným formátem dohrání NHL nemusí být spokojen. Jako třetí mužstvo Metropolitní divize narazí na nevyzpytatelný Montreal, proti kterému se může stát opravdu cokoliv. Objevila se dokonce informace, že hráči hlasovali proti formátu s 24 týmy, to ale obránce Kris Letang vyvrátil.

„Jsme v bodě, kdy se znovu můžeme začít bavit o hokeji. Je to vzrušující čas. Doufáme, že všechno, co bylo sestaveno dohromady, může zajistit, aby byli všichni v bezpečí a zápasy se znovu mohly hrát,“ doplnil Rutherford.

