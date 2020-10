Pittsburgh nepředloží Simonovi nabídku. Nemůžeme riskovat, zní z klubu

Žádnou velkou díru do světa zatím neudělal, zhruba druhým rokem ale patřil do nevelkého okruhu českých hráčů, kteří v NHL pravidelně nastupovali. Nyní Dominiku Simonovi končí v Pittsburghu smlouva a s novou to nevypadá zrovna příznivě.

Podle listu Post Gazette, jehož zprávu převzaly další zdroje, nepředloží Penguins Simonovi do středeční uzávěrky kvalifikační nabídku. To by z šestadvacetiletého Čecha udělalo nechráněného volného hráče a v pátek otevření trhu by mohl podepsat bez omezení s kýmkoli.

Proč to všechno? „Dominik je náročný případ, protože má právo na arbitráž,“ řekl pittsburghským novinám generální manažer Jim Rutherford. „Nevíme, o jaká čísla by šlo. Nemůžeme riskovat, že se dostaneme přes platový strop.“

Simon je mezi pittsburghskými fanoušky velmi diskutovanou osobou. Trenér Sullivan si Čecha v podstatě oblíbil, patrně patří i k oblíbencům Sidneyho Crosby, proto to časté spojení. Klub draftoval rodilého Pražana v roce 2015, pravidelnou šanci dostává od roku 2017.

V dubnu absolvoval Simon operaci ramene a jeho návrat do zátěže byl odhadován v horizontu šesti až sedmi měsíců. I kdyby v dosavadním působišti setrval, nejspíš by pozici vedle týmového kapitána těžko obhajoval, Tučňáci totiž mezitím posílili.

Z důležitých příchodů jmenujme Jasona Zuckera a Kasperiho Kapanena. Na svou šanci čeká také řada hráčů druhého sledu - Colton Sceviour, Brandon Tanev, Jared McCann nebo Zach Aston-Reese. Zámořští komentátoři a znalci Penguins proto nevidí pro Simona v Pittsburghu místo.

Český forvard, jenž odehrál poslední rok před odchodem za moře v Plzni (32 bodů v 52 zápasech), nastoupil v NHL ke 173 utkáním s bilancí 64 bodů (19+45). Pokud neodejde do Evropy, v NHL má opět šanci jen na velmi skromný peníz. V Pittsburghu si v posledních dvou sezónách vydělával 750 dolarů ročně, což je jen těsně nad garantovaným ligovým minimem.

