PHWA oznámila držitele cen NHL v polovině sezony

Asociace profesionálních hokejových novinářů (PHWA) oznámila tento týden, jak by podle ní vypadalo udělování cen NHL v polovině sezony 2019-20. Jak dopadlo hlasování v tradičních oceněních, které se udělují po sezoně?

Celkem 117 novinářů hlasovalo v několika kategoriích, mezi kterými nechyběly ceny jako Hart Trophy, Norris Trophy i Calder Trophy. Stalo se tak potřetí v řadě, když bylo toto hlasování PHWA obnoveno v roce 2018.

Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL by získal Connor McDavid z Edmontonu, který by předčil Nathana MacKinnona s Davidem Pastrňákem, což je aktuálně nejlepší střelec ligy. McDavid, jakožto nejproduktivnější hráč NHL, spolu se svým parťákem Leonem Draisaitlem táhne Edmonton za postupem do play off.

Cenu pro nejlepšího obránce (Norris Trophy) by získal po zásluze John Carlson, který je favoritem na tuto cenu i celkově, jelikož ve 49 zápasech už dosáhl na 60 kanadských bodů. Za ním se seřadili Roman Josi z Nashvillu a Dougie Hamilton z Caroliny.

Co se týče ocenění pro nejlepšího nováčka, to by podle PHWA měl získat Cale Makar z Colorada, za kterým se seřadili Quinn Hughes (VAN) a Victor Olofsson (BUF). Na Martina Nečase a Dominika Kubalíka se nedostalo.

To ocenění pro nejlepšího brankáře sezony by podle PHWA získal Connor Hellebuyck z Winnipegu před Benem Bishopem z Dallasu a Darcym Kuemperem z Arizony. Zde se dá rozhodně říct, že rozhodnutí novinářů je překvapením.

Hart Trophy

1. Connor McDavid, Edmonton Oilers

2. Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

3. David Pastrňák, Boston Bruins

Norris Trophy

1. John Carlson, Washington Capitals

2. Roman Josi, Nashville Predators

3. Dougie Hamilton, Carolina Hurricanes

Selke Trophy

1. Sean Couturier, Philadelphia Flyers

2. Patrice Bergeron, Boston Bruins

3. Ryan O’Reilly, St. Louis Blues

Calder Trophy

1. Cale Makar, Colorado Avalanche

2. Quinn Hughes, Vancouver Canucks

3. Victor Olofsson, Buffalo Sabres

Lady Byng Trophy

1. Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

2. Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

3. Ryan O’Reilly, St. Louis Blues

Vezina Trophy

1. Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

2. Ben Bishop, Dallas Stars

3. Darcy Kuemper, Arizona Coyotes

Jack Adams Award

1. Mike Sullivan, Pittsburgh Penguins

2. John Tortorella, Columbus Blue Jackets

3. Craig Berube, St. Louis Blues

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+