Petr Adler: Velká osmička má zacíleno na Ruskou raketu

Rekord NHL v počtu gólů do prázdných branek v jedné sezóně drží Rus Pavel Bure. V letech 1900-2000 jich v barvách Florida Panthers nasázel hned devět.

Vypadá to, že ho letos překoná jeho krajan Alexander Ovečkin z Washington Capitals: zatím jich vstřelil půl tuctu, jenže do konce základní části mu zbývá ještě celých sedmadvacet utkání. To by v tom byl čert, aby během nich nedal ještě alespoň tři, aby se na něj Bure, známý též pod přezdívkou Ruská raketa (Russian Rocket) přestal vytahovat, nebo čtyři, aby Buremu vytřel zrak.

Ostatně, jeho spoluhráči si té možnosti jsou vědomi, takže Ovečkinovi, pakliže je v tu chvíli na ledě, nahrávají, i kdyby stáli sami před osamocenou svatyní soupeře a stačilo by jim jen nastavit hůl a puk pohodlně doklepnout.

V dobách omezených mzdovým stropem je sezónní rekord nižší: sedm. Patří Michaelu Grabnerovi, rodákovi z rakouského Villachu, dnes zaměstnanci Arizona Coyotes. Ten svého výkonu dosáhl v sezóně let 2017-2018, kdy hrával v barvách New York Rangers a New Jersey Devils.

Celkový rekord v počtu gólů do prázdných branek drží (světe, div se!) Wayne Gretzky: povedlo se mu to celkem šestapadesátkrát. Druhý je Marián Hossa se čtyřiceti, a třetí, ano, Ovečkin s devětatřiceti.

Ovšem, ani ten Gretzky nedal za sezónu víc než šest takových gólů. To se v dějinách NHL povedlo pouze čtyřem hráčům.

Letošní ročník soutěže o cenu Maurice “Rocket” Richarda o nejlepšího střelce zatím vedou tři hráči: Ovečkin se čtyřiceti góly, Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) je v tuto chvíli druhý s devětatřiceti brankami, a David Pastrňák (Boston Bruins) třetí s osmatřiceti.

Jenže: Matthews dal letos pouze dvě podobné branky, a Pastrňák jenom jednu. Statistici NHL se zájmem poukazují na to, že před tím, než letos dosáhl na dva góly do prázdné branky, jich zmíněný Matthews vstřelil v 258 zápasech své kariéry hodně málo: jeden.

Mnozí donedávna Ovečkinovi vyčítali, že zhruba devět z desíti branek dává z jednoho a toho samého místa, volejem (one-timer) těsně nad kruhem pro vhazování po pravé ruce soupeřova brankáře v soupeřově obranné třetině.

To už také není pravda: Ovečkin pálí odkudkoliv, v devíti případech z desíti přesně. Procento úspěšnosti střelby (počet střel, které končí v síti ve srovnání s počtem vypálených a přesně zacílených střel) má letos vyšší než loňských 15,1 o celé jedno procento (16,1), a mnohem vyšší než je číslice za celou jeho dosavadní kariéru (12,7).

Pro srovnání: Bureho střelecká úspěšnost v NHL činila 14 procent.

A jen pro zajímavost: NHL mezi přesné střely nepočítá ty, které narazí na tyče nebo břevno, pouze ty, které buď skončí brankou nebo by jí skončily, nebýt brankářova úspěšného zásahu.

To potvrzuje jednu věc: z Ovečkina se během posledních několika let z čistého a často neubránitelného střelce stal mnohem úplnější hráč. Jinak by ho totiž koučové raději neposílali na led v době, kdy soupeř v těsném zápase odvolal zápase ve snaze srovnat. Ovečkinovo mužstvo v takových chvílích hraje v oslabení, a přesto koučové Alexandru Michajlovičovi, zkráceně Velké osmičce (Great Eight) důvěřují, že mužstvu pomůže vedení uhájit.

A že je ještě navíc upevní, to už je pro mužstvo dárek navíc.

A pro Ovečkina a jeho hon na Gretzkyho rekord 894 branek jakbysmet.

