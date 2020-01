Petr Adler: televize ze Zápasu hvězd NHL předvede reklamu na míru pro Čechy

Televizní vysílání z letošního Zápasu hvězd NHL ze St. Louis v sobotu 25. ledna zažije technickou novinku, a budou si ji moci užít i čeští televizní diváci: na hrazeních se budou objevovat české reklamy, které budou vidět jen v Čechách, zatímco vysílání do dalších míst budou mít také reklamy ušité na míru.

Ta zařízení se jmenují digitálně vylepšená hrazení (Digitally Enhanced Dasherboards). Prvně byla k vidění během Světového poháru v roce 2016, a NHL tím tehdy televizní obecenstvo dost udivila, neboť nebylo na něco takového připraveno.

Keith Wachtel, který v NHL odpovídá za tržby a jiné příjmy, tomu technickému udělátku říká smazat a vyměnit (Erase and Replace).

Televizní signál se bude ze Scottrade Center v St. Louis (na snímku) přenášet na devět adres: Sportsnet v anglicky mluvící Kanadě, NBC v Americe, TVA v Québecu, a dále pak do České republiky, Finska, Ruska, Švédska a Švýcarska, a navíc bude zájemcům po celém světě nabídnut nijak nedoplňovaný signál (tzv. world feed). Všechny stanice, které budou přejímat vysílání, si budou moci upravit reklamy na hrazeních dle svých potřeb.

Vynález zahrnuje použití zvláštního průhledného potahu (filmu) hrazení, který odráží infračervené paprsky, zabudované do každé reklamy. Lidské oko ty paprsky nerozliší, ale zařízení, které bude součástí čočky v kameře je uvidí. V hale bude na hrazeních reklama, kterou tam umístí NHL a St. Louis Blues, do světa půjdou reklamy podle přání zákazníků.

Hokej, podotkl Wachtel, je jediným severoamerickým profesionálním sportem, v němž hrají významnou úlohu obecenstva dvou zemí: Kanady a U.S.A. Košíkářská NBA a baseballová MLB mají severně od 49. rovnoběžky po jednom mužstvu, soutěž v kopané (v tom klasickém smyslu, jménem MLS) má sice v Kanadě tři mužstva, ale v Americe (ale ani v Kanadě) zatím ještě nedosáhla takové televizní sledovanosti. Proto, vysvětlil Wachtel, bylo logické, že NHL zkusila nové zařízení jako první.

A pak rovnou vypočítal, že v Americe v pivních reklamách převládá Budweiser od firmy Anheuser-Busch (mimochodem, sídlící právě v St. Louis), zatímco Kanaďané dávají přednost Molson Canadian z Montréalu. V Americe vedou koblihy Dunkin’, zatímco v Kanadě obyvatelstvo miluje koblihy ze sítě Tim Horton’s (mimochodem pojmenované po bývalém hokejistovi, který podnik založil, a pak se, zcela opilý, zabil v automobilové bouračce cestou do zaměstnání: hrával tehdy na zdejší poměry doslova za rohem od Toronta, u Buffalo Sabres). V Americe NHL propaguje úvěrové karty Discover, v Kanadě obecenstvu radí, aby používalo služeb Scotiabank.

První pokus v roce 2016 dopadl trochu rozpačitě, ale programátoři prý celou věc vylepšili tak dokonale, že NHL uvažuje o jejím zavedení do všech dvaatřiceti stadiónů, které má (či bude mít) v Severní Americe.

Nebude to hned, řekl Wachtel, buď v sezóně let 2021-2022, nebo o až sezónu později (2022-2023). Jde o to, že všechna mužstva budou muset mít hrazení, která to nové kouzlo umožňují. A také o to, že NHL by měla ráda před uvedením do plného provozu vychytány všechny mouchy.

Ale pak, rozohnil se Wachtel, pak to bude paráda. Takže Vancouver Canucks budou třeba hrát na ledě Anaheim Ducks. Diváci v Honda Center uvidí na hrazeních v hale nějaké reklamy, diváci u televizorů, kteří budou přejímat signál Anaheimu, uvidí buď stejné reklamy jako v hale, nebo nějaké jiné, zatímco diváci v Britské Kolumbii uvidí reklamy, které si tam umístili Canucks.

A všichni se budou cítit jako doma!

NHL si od novinky slibuje lavinu dolarů. Podle současné kolektivní smlouvy by šlo o lavinu, o níž se nemusí s nikým dělit, zvláště s hráči ne. Zda tohle bude platit i poté, kdy se liga dohodne s odbory NHLPA na nové smlouvě, to už je zase jiná věc.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+