Petr Adler: prázdnící se kasa donutila Radu guvernérů svolat mimořádnou schůzi

Účtárna NHL zjišťuje, že k sobotnímu dopoledni prvního jarního dne (21. března) lze předpokládat, že liga vinou koronaviru a opatření kolem něj přijde o nejméně 500 miliónů dolarů. A to je částka, která Radu guvernérů zaujala tak silně, že na pondělí svolala schůzi. Jelikož létat se nejen nesmí, ale ani nemá, a cestovat přes hranice ani dost málo, bude to tedy schůze prostřednictvím telefonní konference.

Majitelé se budou zabývat peněžními záležitostmi a hospodařením vůbec. Na pořad dne přijde také použití zásobního účtu (escrow), do něhož přispívají ke své nespokojenosti hráči srážkami z mezd. Tomu účtu se přezdívá také účet pro deštivé počasí (rainy day account), protože je výslovně stanoveno, že se z něj smí vybírat pouze v případě, že lize hrozí hospodářská katastrofa.

A jelikož předpověď zní, že jestli se současné pozastavení soutěže protáhne až do léta, mohou ztráty dosáhnout miliardy dolarů (nebo, nedej přírodo, i více), zní pořad dne nastávající pondělní schůze o to hrozivěji.

Zásobní účet se počítá z přesné poloviny hokejových příjmů (hockey-related revenue). Jenže se počítá z předpovědi těchto příjmů na příští sezónu, neboli z příjmů, které liga odhadla, většinou koncem června. Když je odhad chybný, musí se to někde odrazit. Zvláště, když odhadci byli zbytečně optimističtí.

Liga k tomu používá další logiku: hráči si v posledních kolektivních smlouvách vydobyli takových práv zasahování do provozu, že se někdy zdá, že vedení soutěže nesmí ani vypustit větry, aniž by získalo souhlas hráčů. A ti většinou za svůj souhlas vyžadují posílení svého podílu na rozhodování o tom, co bude a co ne.

Podílí-li se na řízení ligy, měli by se podílet i na riziku podnikání, soudí majitelé.

Letošní mzdový strop činí 81,5 miliónů dolarů na mužstvo. Liga před několika týdny odhadla v tradiční schůzi Rady guvernérů v Boca Raton na Floridě, že pro příští sezónu lze očekávat zvýšení mzdového stropu na částku mezi 84 až 88 milióny dolarů na mužstvo.

Tahle částka je už nejméně 10 dní minulostí. Otázka zní, zda se vůbec podaří udržet i těch letošních 81,5 miliónů dolarů.

Většina mužstev se letos pohybuje těsně pod hladinou mzdového stropu. Má-li tento strop zůstat v platnosti, nebudou mít na zvýšení hráčských mezd ani o procenta míry inflace.

A právě proto se bude schůze Rady guvernérů zabývat otázkou, zda sáhnout do zásobního účtu, aby mzdový strop alespoň nemusel klesnout pod nynější částku.

To by ovšem znamenalo, že hráči nedostanou zpět ani halíř, a oni jsou zvyklí, že s koncem sezóny dostanou vyplacenu větší část peněz, které jim byly strženy.

Proto se očekává, že Rada guvernérů přizve v nějaké chvíli zástupce hráčských odborů NHLPA buď rovnou k účasti na tomto konferenčním jednání, nebo majitelé přijmou nějaká rozhodnutí, aby pak začali, prostřednictvím další telefonní konference, jednat s NHLPA.

Lhostejno jak to zařídí, jedno je jisté: ta jednání budou bouřlivá.

Je známo, že jednotlivá mužstva se nyní zabývají usilovným plánováním náhradních zdrojů (říká se tomu contingency planning). Ovšem, pozastavení společenského života se týká všech vrstev společnosti, takže kde vzít chlup na dlani, když tam není.

Haly stojí prázdné, jen se v nich čas od času mihne nějaký údržbář nebo ledař, veřejné mínění mezitím nutí majitele, aby lidem, kteří v těch halách pracují během jejich normální činnosti, nějak pomohli (a oni mají s touto otázkou potíž čistě názorovou: z čeho mám ty lidí platit, když mi nepomáhají přinášet nějaký příjem, a navíc: proč je mám platit za to, že sedí doma?).

NHL pozastavila činnost ve čtvrtek 12. března, a neuplynulo ještě ani deset dnů, a začíná krvácet.

Přitom si nikdo netroufne odhadnout, jak dlouho to celé potrvá. Nejen z důvodů čistě epidemiologických, neboť nikdo neví, kdy a jak se (a zda vůbec) podaří zastavit pochod COVID-19 světem, stejně, jako nikdo nemá sebemenší ponětí, zda stále poplašněji hlášené zprávy o rostoucím počtu nakažených nejsou pouze důsledkem přesnějšího a rozšířenějšího zkoušení obyvatel, nebo zda jde o kombinaci šíření a současně přesnějšího zkoušení.

Navíc, podle dění v mnoha místech se zdá, že se úřadům ohromně líbí, jak mohou svým obyvatelům hrozit tresty (a trestat je) za porušování nejrůznějších nařízení, ať už jsou oprávněná nebo ne.

NHL, stejně jako všichni ostatní, je v rukách zdravotnických úřadů.

Kdysi dávno tehdejší Československá televize vysílala seriál o zvířátkách jménem Přežijí rok 2000?

Dnešní otázka zní: kdo přežije současné epidemiologické šílenství? A bude ten, kdo přežije, silnější, nebo z něj bude doživotní mrzák?

