Petr Adler: Orel Eddie zase v base

Ed Belfour, legendární brankář, ctihodný člen hokejové Dvorany slávy, vítěz Stanleyova poháru, olympijský vítěz a jeden z majitelů výrobce whiskey Belfour Spirits, se podle policejní zprávy zhulákal v hotelu v Bowling Green ve státě Kentucky tak, že ho místní strážci pořádku a bezpečnosti museli odvézt do tamní basy, neboť prý byl nebezpečím pro okolí i pro sebe.

Snímek shora pochází ze zmíněné zprávy místní policie: je zřejmo, že Belfour musel být velice spokojen, jaký zájem jeho osoba vyvolala v tak časných ranních hodinách.

Jak hlásí místní list Bowling Green Daily News, Belfour také neomluvitelným způsobem poškodil zařízení hotelu, v němž byl na žádost majitele podniku zatčen.

Rodák z kanadského Carmanu v Manitobě, který nyní sídlí v McKinney v americkém Texasu, byl zadržen v úterý v půldruhé ráno místního času v Kentucky Grand Hotel and Spa. Policie jej obvinila z výtržnictví třetího stupně a opilství na veřejnosti.

Když se opijete doma, nikomu (kromě snad přítomných příbuzných) do toho nic není, ale zkuste se v Kentucky projít s podroušeným výrazem či zpěvem po ulici, a uvidíte. Kentucky, stát v jižní části USA, sice je domovem Jima Beama a jiných skvělých druhů whiskey známé pod společným označením Bourbon, ale to ještě neznamená, že se tím nápojem můžete klidně ztřískat do němoty a pohoršovat kolemjdoucí.

Jak praví policejní zpráva, ve tři ráno už byl Belfour bezpečně za mřížemi okresní basy jménem Warren County Regional Jail.

Jak píše list Bowling Green Daily News, místní strážníci obdrželi stížnost na opilou osobu, která narušuje veřejný pořádek. Na místě nalezli muže, později označeného příjmením Belfour, který ležel na podlaze ve druhém patře zmíněného hotelu. Svíral v ruce záclonovou tyč, strženou ze zdi nad vedlejším oknem. Muž vleže kopal do dveří lázeňského zařízení. Mluvil pomalu a nesrozumitelně, měl oči podlité krví, sotva se udržel na nohou, a z jeho dechu byla cítit silná vůně alkoholu.

To víte, policejní zpráva musí být podrobná, aby nemohl žádný právník žádat, aby soud věc vyhodil proto, že nebyly dodrženy všechny předpisy. Jak se říká v americké právní angličtině, aby věc neztroskotala na nějaké technické drobnosti (technicality).

Policajti dále napsali, že Belfour nebyl svolný (compliant), když se mu snažili nasadit pouta.

Uvnitř lázeňské místnosti byla uzamčena zevnitř osoba, která policii původně povolala. Tento svědek strážníkům sdělil, že Belfour nejdříve popíjel v přízemí. Tam se snažil zápasit s jiným zaměstnancem hotelu, nakonec ve vzteku vrazil do skleněného okna, a pak se snažil vyjít nahoru a vynutit si přístup do lázeňského zařízení.

V době policejního zákroku nebyl stěžující si člověk schopen poskytnout odhad škod, končí policejní zpráva.

Belfour patří mezi jednoho z nejlepších brankářů v dějinách NHL. Je na čtvrtém místě podle počtu vyhraných utkání (celkem 484). V roce 1999 získal v barvách Dallas Stars Stanleyův pohár, v roce 2002 byl členem kanadského národního mužstva, které dosáhlo v Salt Lake City na olympijské zlato. Dvakrát získal Vezinovu cenu pro nejlepšího brankáře NHL (1991 a 1993, co člen Blackhawks). Do Dvorany slávy byl uveden v roce 2011.

V letech 1988 až 2007 odehrál celkem 963 zápasy za Chicago Blackhawks, Dallas Stars, San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs a Florida Panthers. Přezdívá se mu Orel Eddie (Eddie the Eagle), a jeho brankářská maska se honosila obrazy králů ptactva.

Tohle není Belfourova první srážka se zákonem kvůli přemrštěné lásce k ohnivé vodě.

V roce 2000 byl zajištěn v hotelu The Mansion on Turtle Creek v Dallasu, kde byl se ženou, která nebyla jeho manželkou, a která povolala místní strážníky, protože se cítila v Belfourově opilé přítomnosti v nebezpečí, a Belfour jí prý bránil v odchodu z místnosti.

Belfour tehdy údajně strážníkům nabídl miliardu dolarů, jestli věc ututlají a nechají plavat. Strážnici nepodlehli pokušení. Při nejmenším proto, že jim došlo, že Belfour takové peníze ani nemá, a že ani není jasné, kde by takovou částku mohl sehnat, aniž by vyloupil banku.

Belfour se tenkrát na jaře 2000, když věc z hotelu The Mansion on Turtle Creek v Dallasu vešla ve veřejnou známost, s velice upřímnou tváří omlouval na všechny světové strany. Zaříkal se, že s ohnivou vodou skončí jednou a pro vždy.

Neřekl ale kdy. Snad příště.

