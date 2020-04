Petr Adler: nová mezinárodní smlouva - proč jednoduše, když to jde složitě?

Hokejisté se baví během vynucené přestávky nejrůznějšími způsoby, od celodenního spánku z nudy, přes nejrůznější cvičení a skotačení s dětmi v obýváku, až ke studiu na vysokých školách. A papalášové mezitím pracují s chutí usilovnou na věcech až dosud odsouvaných. Třeba na vypracování nové mezinárodní smlouvy o přesunech hráčů z nejrůznějších jiných soutěží do NHL.

A ani kvůli tomu nemuseli létat sem a tam: moderní počítačové hračky dovedou divy.

Totiž: až dosud se situace měnila bezmála rok od roku, podle toho, jak se komu co hodilo. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) odpovídá svým členským (národním) hokejovým svazům, zatímco NHL je sice na papíře neziskový spolek, ale její mužstva jsou naopak vysloveně poháněna vidinou zisku.

IIHF se tím pádem velice často ocitala, jak se říká vtipně v řeči hrdého Albionu, mezi skálou a tvrdým podložím (between a rock and a hard place). Smlouvy, které sjedná, musí nejdříve schválit národní svazy, z nichž každý má svoje zájmy, a často také své způsoby jednání.

Viz příklad z Ruska, když útočník Alexander Radulov (na snímku), tehdy zaměstnanec Nashville Predators s platnou smlouvou, usoudil, že ho přestal bavit život v srdci americké country music. Uprchl do staré vlasti, kde vesele pokračoval v kariéře v ruské KHL.

V barvách Salavat Julajev Ufa dokonce získal prestižní Gagarinův pohár. Pak se zase vrátil do Nashville (Predators ho vzali zpátky jako ztraceného a zase navráceného syna: ten pán totiž dovede hrát, a to je více než nějaké morální nedostatky či, nedej přírodo, prohřešky).

Nicméně, po drobném skandálu, kdy se mezi zápasy Stanleyova poháru potuloval s ruským spoluhráčem Andrejem Kosticynem po nálevnách ohnivé vody v arizonském Glendale, toho měli už i ti Predators dost. Tak raději Radulovovi po sezóně nenabídli novou smlouvu.

Radulov se upsal CSKA Moskva. Když mu tam vypršela smlouva, vrátil se zase do NHL, tentokrát v barvách Montréal Canadiens. Válel poměrně slušně, a mnohé překvapilo, když mu generální manažer Marc Bergevin nenabídl po sezóně novou smlouvu.

Asi věděl proč.

Takže dnes je Alexander Radulov asistentem kapitána Dallas Stars.

A celou tu dobu se za ním a kolem něj táhne spor, jak je možné, že ruský hokejový svaz neměl nikdy za nezbytné dodržet jedno ze základních ustanovení tehdejší dohody mezi IIHF a NHL, totiž, že všichni zúčastnění si navzájem uznávají platné smlouvy.

A v tom bude asi slabina i nové smouvy: týká se výslovně zemí, které si přejí být účastny. Není jasné, zda to znamená, že někdo může říci, že odstupuje pouze od tohoto nebo onoho bodu, nebo zda to znamená, že vysoké jednající (a podepisující) strany musí nezbytně souhlasit se smlouvou, jak je sepsána, od úvodního písmene až po poslední podpis a tečku za datem.

Jasné je jedno: nová smlouva nebude vyžadovat nějaké předem stanovené částky za hráče (obránce tolik, útočník tolik, brankář tolik).

Zbytek je hodně zašmodrchaný. Částka se bude skládat že tří částí: odkud si mužstvo NHL hráče vybralo (z juniorky, nejvyšší soutěže, atd.), kde dotyčný hráč působil čtyři roky před podpisem v NHL, a ten nejkotrmelcovatější požadavek k výpočtu: kolik hráčů z téhož území odehrálo nejméně třicet utkání v NHL. To prý kvůli srovnatelnosti.

Ten poslední bod bude muset projít schvalovacím řízením před Radou guvernérů NHL.

Mluvilo se také poměrně rozsáhle o tom, za jakých okolností a kdy se mohou vrátit do NHL hráči, kteří z ní odešli do zámoří: zatím platí řada omezení, včetně toho, že původní mužstvo NHL, jemuž by se hokejista vrátil, ho musí v některých obdobích umístit na seznam volných hráčů (waiver list). Popud zase přišel od Rusa: šlo o brankáře Jevgenije Nabokova.

Jenže: Nabokov sice je Rus, ale svého času se z důvodů známých jen jemu a jeho daňovým poradcům přihlásil ke státní příslušnosti Kazachstánu. Že kvůli tomu ruskému mužstvu vznikly potíže s olympijským výborem, to NHL tolik nezajímá. Ji zajímá jenom tolik, že není známo, jak by se takovým hráčům řešila pracovní povolení a povinné daňové odvody v Severní Americe.

Takže tento bod spadl pod stůl.

Ani IIHF, natož pak NHL, nemají ponětí, kolik členských zemí mezinárodního sdružení nakonec na věc přikývne. Takže obě strany neveřejně krčí rameny, zatímco veřejně k tomu ještě významně pomrkávají.

Share on Google+