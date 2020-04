Petr Adler: NHL zdůvodňuje, proč je předčasný vstupní výběr nejpřijatelnějším řešením

Nejpozornějším divákem čtvrtečního vstupního výběru americké fotbalové NFL bude patrně NHL. Jak vysvětlil zástupce komisaře nejvyšší hokejové soutěže Bill Daly, nápad uspořádat výběr nováčků v době, kdy se ještě bude hrát nesporně nenadchl ty, kteří to vybírání provádějí, ale může se stát, že to nakonec bude jediná možnost. A bude-li tomu tak, bude rozhodnutí muset padnout co nejrychleji. Pořádat takový podnik za tak neobvyklých podmínek, to není jako houska na krámě.

NFL uskuteční svůj vstupní výběr (entry draft) ve čtvrtek odpoledne místního času.

Základní rozdíl mezi fotbalisty a hokejisty spočívá v tom, že vybrané hráče amerického fotbalu oznamuje komisař soutěže (nyní jím je Roger Goodell), zatímco v NHL jde na jeviště generální manažer, obklopen koučem, skauty, majitelem mužstva a někdy i majitelovými dětmi, a během celého výběru je vidět, jak se generální manažer dohaduje s kouči i skauty, zda toho nebo onoho, a také jsou v přenosech často vidět generální manažeři s telefony u uší. Ta scéna pak končí tím, že k mikrofonu přistupuje komisař NHL Gary Bettman se zavedenou větou: We have a trade to announce (oznamujeme výměnu).

NHL v konferenčním hovoru s generálními manažery navrhla, aby se letošní vstupní výběr uskutečnil nejpozději 30. června. Pakliže se splní nejoptimističtější předpoklady, budou toho dne v NHL ještě zuřit líté bitvy základní části soutěže, ve snaze o postup do pohárové soutěže.

To bude drátů!

Kromě řady otázek, týkajících se čistě hokejového provozu, v případě, že by se nápad červnového výběru uskutečnil, stála by liga před technicky složitým (avšak řešitelným) rébusem. Budou-li tou dobou pořád ještě platit pravidla o dodržování vzdálenosti mezi lidmi (social distancing), budou generální manažeři, koučové, skauti a všichni ostatní, kteří u toho musí být, sedět každý jinde. Budou muset být spojeni mezi sebou, aby mohli probírat okamžité situace, jak se během výběru vyvinuly, ale současně budou muset být také přímo spojeni s ostatními mužstvy (to kvůli možným výměnám), a navíc také s patřičnými činovníky ligy.

Technicky řečeno bude muset vzniknout několik (audiovizuálních i datových) sítí, mezi sebou vzájemně propojených, avšak současně od sebe bezpečně oddělených. Tohle samozřejmě udělat jde, ale bude to docela slušná piplačka.

NFL sice je v podobné situaci, ale s tím rozdílem, že její sezóna zatím ještě nezačala, takže rozhodování jejich činovníků nebude ovlivňovat tolik nejrůznějších kdyby nebo jiných podmiňovacích způsobů.

Nicméně, když NFL tento druh výběru zkoušela (říká se tomu mock draft), našla spoustu much. Mnohé z těch much snad vychytala, ale zda je vychytala všechny, to se pozná teprve až se pojede načisto, v živém přenosu.

O tom, jak to nakonec proběhne v NHL, rozhoduje NHL. Nepotřebuje k tomu žádné hlasování. Jenže liga, řekl Daly, moc dobře ví, že bez porad s těmi, jichž se to týká, by mohla stát před spoustou nebezpečí, které ona neviděla, ale generální manažeři si jich jsou vědomi jako málokdo jiný.

“Je jasné,” řekl Daly, “že mužstva budou potřebovat nějaký čas k přípravě, takže budeme muset najít řešení a rozhodnout se poměrně rychle.”

A je tu ještě jeden ohled. Vstupní výběr takhle na dálku, cizím slovem virtuální, zažije profesionální sportovní soutěž prvně v dějinách. Očekává se, že přenos z výběru NFL přitáhne spousty diváků, kteří by se jindy spokojili s občasnou zprávou, kdo si právě teď koho vybral, nebo dokonce jenom se závěrečným souhrnem. Je-li tento předpoklad pravdivý, musela by se NHL zbláznit, aby to neudělala také, a, poučena zkušenostmi konkurenční soutěže, aby to nezkusila udělat ještě lépe.

Odborníci přes otázky trhu (marketing) také soudí, že ohlásit vstupní výběr už teď, jakkoliv neobvyklý, může lize pomoci udržet zájem o své konání. Každý bude spěchat, aby přispěl svou hřivnou do mlýna, nebo alespoň názorem.

Navíc, podle názoru několika generálních manažerů, jsou sice rozpačití ohledně dalších otázek spojených s výběrem v době, kdy se ještě hraje, ale na druhou stranu je podle nich užitečné, že se nebudou v té době muset zabývat otázkou volných hráčů, případných mzdových arbitráží a vykupováním hráčů ze smluv.

Říká se tomu vis major

Daly a komisař Gary Bettman na obavy, zda je slušné řídit pravděpodobnosti loterie (draft lottery) a tak pořadí ve výběru samotném, aniž by bylo dohráno, odpovídají shodně: tohle sice není situace, kterou jsme si přáli, ale také to není situace, kterou jsme si vymysleli. Stručně řečeno, říkají, je to situace, v níž jsme, zásadní řešení není v našich rukách, naše odpovědnost se omezuje na snahu o přežití a o snížení ztráty, která může přesáhnout výši jedné miliardy dolarů. Jediné, co musíme, je být pružní a odpovídat na situace nikoliv podle čehokoliv, co platí, když se nic neděje, ale podle toho, co je možné, když jsme v průšvihu.

A navíc, jen tak pro zajímavost, dodávají oba pánové, zase shodně, NHL vlastně má docela štěstí, že se ke 12. březnu (kdy Bettman oznámil pozastavení soutěže kvůli koronaviru) odehrálo celých 85 procent základní části. To už je vzorek, jímž se můžeme v otázkách kolem vstupního výběru řídit, aniž bychom se museli stydět.

Totéž, řekli oba pánové, platí i o starostech spojených s dřívějšími výměnami, kde byla ve hře výběrová místa (draft picks), včetně těch podmíněných.

Ovšem, je tady jedna okolnost, která, jak sami přiznali, jim oběma nedá spát. Je to představa, že mužstvo, které je v tuto chvíli někde těsně kolem posledního postupového místa (on the bubble se tomu říká), vyhraje loterii a bude si vybírat z prvního místa. Po skončení základní části přece jen postoupí, a vyhraje Stanleyův pohár.

To je noční můra. I přesto, že (statisticky řečeno) tahle možnost hraničí s nemožností, nicméně, přesto je tady. Ale přeorávat pravidla tak, aby se žádné z patnácti nepostupujících mužstev nemohlo v loterii zhoupnout na první místo, to už by asi bylo přehnané.

Pak je tu ještě možnost, kterou Bettman i Daly odmítají: zrušit tuto sezónu úplně. Tahle možnost by totiž znamenala podpis na ztrátě zhruba 1,1 miliardy dolarů, ne-li více. Kromě toho by popřela základní pravidlo hokeje, jak se hraje v NHL: jede se naplno, dokud nezazní závěrečná siréna.

V angličtině se to říká výrokem ukradeným ze světa opery: till the fat lady sings.

Share on Google+