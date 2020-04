Petr Adler: NHL vyděsila generální manažery

Což takhle začít vybírat mladíky do NHL koncem června, ještě před koncem opožděně základní části a zahájením soutěže o Stanleyův pohár? Tuhle otázku, jako jednu z možností dalšího postupu, položilo vedení ligy v konferenčním telefonátu generálním manažerům všech 31 mužstev, a uvedlo je tak do naprostých rozpaků.

Tyhle hovory se konají pravidelně, a generální manažeři se na ně obvykle docela těší: doufají, že se dozví něco konkrétnějšího.

Ovšem, návrh se vstupním výběrem (entry draft) nejpozději kolem úterka 30. června je řádně zaskočil. Celá věc by se konala po drátě. V případě, že by tou dobou pořád ještě platil zákaz shromažďování nad pět osob v jedné místnosti, seděl by každý skaut, kouč i generální manažer pěkně doma. Museli by být ve svých vnitřních sporech zda vybrat toho nebo onoho spolehlivě odděleni od zástupců ostatních mužstev, i od zaměstnanců ligy, tak, aby ostatní viděli nakonec vždycky jenom toho, kdo ohlašuje jméno vybraného hráče, ale to by se dalo zařídit.

Právě proto bude NHL v nejbližších dnech pozorně sledovat, zda se elektronický vstupní výběr povede fotbalové NFL, co se ji podaří, a kde bude třeba vychytat mouchy. Že toho bude zapotřebí, to říkají zástupci NFL také: už několik dnů pořádají několikrát denně předstírané výběry (mock drafts), a každý den přijdou na víc much než by jich našli někde nad bažinou uprostřed tropů.

Zásadní otázky

A to jde pouze o technické mouchy. Na rozdíl od NFL se NHL nachází v nezáviděníhodném postavení: dosud nedohrála základní část, a nemá ani dost málo ponětí, kdo všechno nakonec postoupí do pohárové soutěže.

Ve hře je sportovní celistvost soutěže, společně se stovkami miliónů dolarů.

Otázky ale kladou nejen generální manažeři. Hráčské odbory NHLPA sice nápad ligy považují za neobvyklý, avšak i ony by rády věděly, jak to nakonec bude vypadat doopravdy.

Začněme loterií: v tuto chvíli to vypadá, že Ottawa Senators mají naději, že by vybírali mezi prvními pěti místy prvního kola dvakrát. Lhostejno, zda by to bylo z prvního a z druhého místa, což by jistě byla nehorázná klika, ale nikoliv nemožnost. Znalci souhlasí, že prvních pět míst letošního výběru, pakliže budou zvolena správně, přinesou mužstvům hráče, kteří jim mohou být velice rychle přínosem.

Dobrá. Ale v loterijních pravděpodobnostech bude hrát značnou úlohu také konečné umístění mužstva po základní části. A když bude základní část v době výběru pořád ještě neukončená, jak tedy určit způsob bodování? Podle umístění po 68 kolech, což byl poslední okamžik, kdy měla všechna mužstva odehráno stejné množství utkání? Podle výpočtu procent, nad kterým hokejisté i jejich generální manažeři kroutili hlavami už ve chvíli, kdy jej navrhovatelé považovali za možné východisko pro stanovení postupu do pohárové soutěže?

Stává se také poměrně často, že když dojde k výměnám hráčů mezi mužstvy, putují také místa ve výběrech. Někdy ale mají ta místa připojena nejrůznější podmínky. Třeba: když mužstvo A postoupí do toho nebo onoho pohárového kola, změní se místo v pořadí, nebo dojde ke změně v roce, kdy ta podmínka platí. Nebo: když se mužstvu B podaří podepsat smlouvu s hokejistou, kterého získalo před uzávěrkou, a který by se po sezóně stal neomezeně volným hráčem (UFA, tedy unrestricted free agent), mužstvo A, které o něj přišlo, dostane lepší místo v tom nebo onom výběru.

Dojde-li ale k výběru v době, kdy ještě není ani známo, kdo se nakonec do toho poháru dostane, co s těmi připojenými podmínkami?

Statistici z NHL tvrdí, že našli pro letošek pouze jeden případ, v němž by pohárové vítězství jednoho z mužstev znamenalo změnu postavení v letošním výběru. To, řekli, by snad šlo vyřešit dohodou, že by se změna v postavení ve výběru posunula až do příštího ročníku.

Dosti odvážný návrh, když ještě dnes nevíme, jak to bude s příštím ročníkem soutěže. Liga ale svůj návrh předložila v přesvědčení, že letošní ročník dokončí jak se sluší a patří, takže příští ročník třeba začne s krátkým zpožděním a dohraje se také o pár dnů později, ale to bude všechno v přijatelné míře.

Neřekli ovšem nic o tom, co by se stalo, kdyby třeba takoví New York Islanders nakonec postoupili do pohárové soutěže. V takovém případě by místo v prvním kole, které Senators získali výměnou Jeana-Gabriela Pageaua, Ottawě zůstalo. Kdyby ale Islanders nepostoupili, ale na druhé straně by získali první místo v loterii před výběrem, ottawské místo v prvním kole by se posunulo do příštího roku.

Jenže: když se bude výběr konat dříve, než bude znám výsledek, co s tím?

Odpověď: zatím není.

Nikdy není pozdě

Pak je tu další maličkost: uzávěrka výměn se sice konala 24. února, jenomže tím možnost výměn neskončila. Pouze doznala zásadního omezení: odejde-li hráč k mužstvu, které postupuje do poháru, nemůže za své nové mužstvo nastoupit až do konce pohárové soutěže.

Ale: ve dnech před vstupním výběrem se koná spousta výměn. A to už je většinou v době, kdy nového vítěze Stanleyova poháru známe. Co s tím pravidlem, když se bude výběr konat ještě před koncem základní části?

Generální manažeři zmínili tři možnosti, které by neporušily současné pravidlo: budou smět vyměňovat pouze místa ve výběru za místa ve výběru? Nebo budou smět hráče měnit pouze mužstva, jimž se pohárová soutěž vyhnula? Nebo snad, bude-li chtít měnit mužstvo, které postoupilo do pohárové soutěže, nebude smět měnit jinam než k mužstvu, které nepostoupilo?

Odpověď? Hm, to jsou všechno zajímavé otázky.

A pak je tu otázka mzdového stropu. Ten je vždycky znám několik dnů před zahájením výběru. V té době dochází k řadě výměn, které se týkají mnohem více peněz než hokeje samotného. Mužstva mají někoho vyhlédnutého, ale vědí, že s tou nadějí nebudou moci podepsat ani tzv. vstupní smlouvu (entry-level contract, zkráceně ELC). Tam jsou sice základní částky dány předem kolektivní smlouvou, ale pak k ním ještě přijdou nejrůznější prémie (za výkony, za podpis, atd.), něco z toho se do mzdového stropu účtuje, něco ne, jenže mužstvo nemusí mít volné místo ani na tu nejnižší částku.

Proto dochází k těm výměnám. Jenže: bude-li se tou dobou ještě hrát, a bude-li tou dobou pořád ještě v sázce samotný postup, co s tím?

A vůbec, má někdo tušení, co se stane se mzdovým stropem? Zatím to vypadá tak, že NHL bude považovat za neuvěřitelný úspěch, udrží-li jej v současné výši (tedy 81,5 miliónů dolarů na sezónu na mužstvo).

Tento rozhovor mezi ligou a generálními manažery byl poměrně náročný na čas i na bednu. Padaly otázky: a co se stane s místy ve výběru, které jsme vyměnili ještě před uzávěrkou výměn? Jistě, nikdo nemohl koncem února očekávat, co se stane o tři neděle později, ale mnozí generální manažeři si rvou vlasy, že vyměnili naděje za nájemné hráče, jichž nakonec mohli využít jen těch pár neděl.

Těžko očekávat, že by NHL souhlasila, že by se nějaká výměna dodatečně zrušila. Ostatně, převážná většina výměn, v nichž mužstvo získalo místo v prvním kole, se týkala hráčů, kteří měli platné smlouvy. V případě Pageaua došlo k podpisu nové smlouvy ve chvíli, kdy přiletěl do svého nového působiště. Jedinou výjimku tvoří Taylor Hall, jehož Arizona Coyotes získali těsně před loňskými vánoci (16. prosince), takže Coyotes vlastně sehráli stejné množství utkání s ním, jako bez něho.

Tohle není teorie

Zajímavou otázku, která vůbec není filosofická, předložil vancouverský Jim Benning: Canucks vydali za skutečně nájemného útočníka Tylera Toffoliho dva nadějné mladíky a dvě podmíněná místa ve druhém kole. Ale: co když už je sezóna za námi a my to jenom ještě nevíme? Mají na ta dvě místa nárok?

Podobné zapeklitosti mají před sebou třeba Vegas Golden Knights (získali brankáře Robina Lehnera od Chicago Blackhawks výměnou za místo ve druhém kole), Washington Capitals (získali obránce Brendena Dillona od San Jose Sharks za místo ve druhém kole a podmíněné místo v kole třetím), podobně jako Islanders (poslali do New Jersey Devils nadějného mladíka a místo ve druhém kole za obránce Andyho Greena).

No, řekl jeden z účastníků tohoto konferenčního rozhovoru, pánové, teda, já vám nevím. Zvenčí to vypadá jako spousta práce s mizivým výsledkem. Jiný generální manažer, seznámen (bezejmenně) s kolegovým výrokem, se uchechtl a dodal: a zevnitř taky.

Tuhle chřipku nám byl čert dlužen, uzavřel třetí dotázaný generální manažer. Zkouška zdatnosti (draft combine) asi nebude, mistrovství světa osmnáctek je v hájí, juniorský Memorial Cup je taky zrušený, vypadá to, že přijdeme o Hlinka - Gretzky Cup (měl být koncem léta v Edmontonu a Red Deeru), a teď tenhle šílený nápad.

To aby se v tom čert vyznal, v tomhle rozhovoru bylo více otázek než odpovědí, uzavřel mrzutě. Já už ani nevím, proč si preju, aby se už hrál hokej.

