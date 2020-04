Petr Adler: nešťastný odchod Davida Andrewse

Tak takhle si David Andrews (na snímku) konec své hokejové kariéry rozhodně nepředstavoval: podle zákulisních dohadů a fám, míní Americká hokejová liga (AHL) oznámit v nejbližší době, že tuto sezónu tímto končí.

David Andrews, kterému je letos 72 let, totiž před časem ohlásil, že odejde z úřadu presidenta AHL letos v červenci do důchodu. Jeho nástupcem bude dosavadní náměstek generálního manažera Edmonton Oilers Scott Howson. Tohle je samo o sobě milá shoda okolností, protože Andrews si své první špičkové profesionální ostruhy získal co dlouholetý šéf mužstev Oilers v AHL.

Na úředně položenou otázku odpověděla kancelář AHL, že nic není v bezprostřední blízkosti, jenže samotný Andrews připustil, že jeho soutěž začíná soustřeďovat pozornost na příští ročník soutěže, tedy na léta 2020-2021. Honem sice dodal, že zatím nepadlo žádné rozhodnutí, ani tak, ale ani naopak, ale slova, že “we’re pivoting towards 2020-2021” byla výmluvná.

AHL, jejíchž jedenatřicet mužstev slouží co zásobárny, cizí řeči farmy, jedenatřiceti mužstvům nejvyšší soutěže, NHL, oznámila přerušení soutěže 12. března kvůli údajné pandemii koronaviru typu Covid-19 krátce poté, kdy komisař NHL Gary Bettman oznámil, že jeho liga činí totéž, co krátce před tím udělala košíkářská NBA.

Odchází velikán

Málokdo, pakliže vůbec někdo, toho udělal pro AHL tolik, jako David Andrews.

Rodák z Nového Skotska, jedné z nejvýchodněji položených kanadských provincií, vystudoval dvě university (Dalhousie v Haliffaxu a UBC ve Vancouveru). V obou zářil nejen jako nadaný student (práv a řízení), ale také jako hokejový brankář, oceněný několikrát pozváním do Utkání hvězd universitních soutěží.

Dokonce si po ukončení škol zahrál čtyři roky profesionálně v Holandsku.

Po návratu do Britské Kolumbie, nejzápadnější kanadské provincie, se několik let v tamním hokejovém svazu staral o výchovu těch nejmladších hokejistů. Po pěti letech se přestěhoval na jih Vancouverova ostrova: Victoria Cougars z mládežnické Western Hockey League (WHL) si ho vybrali za kouče. Jeho rukama prošla řada tehdy budoucích hvězd NHL, včetně brankáře Granta Fuhra (zase to spojení s Edmontonem!).

Andrews také přivedl Cougars k vítězství ve WHL. A současně pracoval jako člen výboru pro rozvoj hráčů tehdejšího kanadského svazu amatérského hokeje (Canadian Amateur Hockey Association, zkráceně CAHA).

Kanadskému sportovnímu svazu také pomáhal co poradce při přípravě representantů země javorového listí pro zimní olympiádu 1988 v Calgarech.

A právě tam ho požádal tehdejší šéf Oilers Glen Sather, zda by nechtěl převzít edmontonskou farmu, nejdříve Nová Scotia Oilers, poté Cape Breton Oilers.

Pro zájemce o zeměpis: Cape Breton Island je ostrůvek v Novém Skotsku, který už ale dnes není tak úplně ostrovem, protože ho se zbytkem provincie na pevnině spojuje skoro půldruha kilometru dlouhý násep s pevnou silnicí.

Andrews tehdy způsobil, že edmontonská farma vytvořila rekord v počtu vyprodaných utkání za sebou (celkem šestatřicet), a navíc získala Calderův pohár (obdoba Stanleyova poháru).

Za tohle všechno se mu dostalo rady ocenění pro nejschopnějšího činitele Americké hokejové ligy. A dopadlo to tak, v roce 1994 AHL Andrewse poctila úřadem presidenta celé soutěže. Tehdy nastoupil po nejdéle sloužícím presidentovi, Jacku Butterfieldovi, který v úřadě setrval celých 28 let.

Úspěšná čtvrtka století

Andrews v úřadě presidenta AHL slouží už šestadvacátým rokem. Povedlo se mu soutěž rozšířit na dnešních jedenatřicet mužstev, rozmístěných po celé Kanadě i Spojených státech. Byl to právě on, kdo vyjednal, že se AHL stala zásobárnou NHL.

AHL dnes dodává vyšší NHL nejen hráče, ale i kouče, ošetřovatele (ve zdejší řeči trainers), funkcionáře, rozhodčí, ale také i televizní a rozhlasové komentátory.

David Andrews získal pověst vizionáře, když dokázal během jedné sezóny (v roce 2001) přivést do AHL devět nových mužstev, z nichž šest původně patřilo do tehdy končící tzv. Mezinárodní Hokejové Ligy (International Hockey League, neboli IHL). Před pěti roky dokázal přemístit pět mužstev AHL do Kalifornie, kde vytvořil tzv. tichomořskou divizi. Tím, pochopitelně, nadchl NHL, která najednou měla pro svá západně položená mužstva farmy hned za rohem.

Majitele AHL také dojalo, že za Andrewsova vedení se návštěvnost zvýšila z 2,7 miliónů platících diváků ročně na sedm miliónů. A když k tomu připočteme, že dokázal sjednat vysílací smlouvy z kanadskými sítěmi Sportsnet, TSN a CBC, a s americkými NHL Network, ESPN2 a CBS Sports Network, a prosadil, že zápasy AHL vysílají družicové rozhlasové sítě, navíc, že AHL vlastní rozsáhlou internetovou síť, kde se zájemci také mohou podívat, jak říká Andrews, na budoucnost hokeje, těžko se divit, že má doma tolik ocenění.

Krátký výběr: člen Dvorany slávy Britské Kolumbie, člen Dvorany slávy Nového Skotska, nositel Ceny Lestera Patricka za přínos hokeji v Americe.

A teď odejde do zaslouženého důchodu, aniž mohl naposledy předat vítěznému mužstvu Calderův pohár.

Život není spravedlivý.

