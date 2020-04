Petr Adler: naděje umírá poslední, soudí Gary Bettman

Komisař NHL Gary Bettman si zachovává optimismus a tvrdí, že jeho soutěž nejen dohraje letošní základní část sezóny, ale že i o ten Stanleyův pohár budou mít možnost usilovat všichni, kteří na to budou po skončení základní části mít. I ta mužstva, řekl Bettman, která dnes visí na nitce mezi postupem a neúspěchem, budou mít možnost dokázat, že na to mají.

V rozhovoru s moderátorkou pořadu Mornings with Maria na sítí Fox New Business Marií Bartiromo Bettman připustil, že heslem dne bude ochota se přizpůsobit a jednat, jak řekl doslova, pružně, ale že to nevidí jako nepřekonatelnou překážku.

Nejméně sedm mužstev dělí od postupu do pohárové soutěže mizerných pár bodů, a tato mužstva dala lize najevo, že by ráda hrála v základní části přinejmenším tak dlouho, až bude jasné, zda jsou, jak se říká v americké hantýrce, pořád ještě na bublině (on the bubble), nebo zda ta bublina splaskla. Navíc, řekl Bettman, je naprostá pravda, že ne všechna mužstva odehrála stejný počet kol. Nejnižším společným jmenovatelem je 68 odehraných utkání, jenže oněch sedm mužstev, jímž jde o postup a mají pocit, že ho mají na dosah ruky, nesouhlasí, aby liga řekla, že se k postupu budou počítat body po 68. kole, případně jakési složité procentní vypočítávání počtu výher v základním čase vztaženém k počtu výher v čase nastaveném, a totéž zase s prohrami.

Jiné řešení

Bettman ale současně dodal, že řešení nemusí být v dohrávání většího množství utkání základní části. Jednou z možností by bylo, že by se pro letošek (ovšem: pouze pro letošek) pohárová soutěž rozšířila na 24 mužstev.

Nejdůležitější je, aby všechna mužstva, a všichni jejich příznivci, věděli, že řešení bylo spravedlivé, vysvětlil Bettman svůj názor.

Možností je více.

Třeba: ve Východní konferenci by předem postupovala mužstva Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals a Philadelphia Flyers, zatímco v Západní konferenci by šla do poháru mužstva St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights a Edmonton Oilers.

Všechna ostatní mužstva by odehrála kratší soutěž o postup (play-in se tomu říká anglicky). Postup by získala mužstva, která by ze tří utkání vyhrála dvě (best-of-three).

Tahle zpráva jistě potěší New York Islanders, jejich sousedy na druhé straně města, New York Rangers, a také Florida Panthers: těmto třem mužstvům chybí od postupu přes divokou kartu po třech bodech. Tančit nadšením budou zajisté také Vancouver Canucks, Minnesota Wild a Arizona Coyotes, kterým chybí po čtyřech bodech.

Ostatním mužstvům připadne zajímavá úloha. Říká se ji záškodník nebo kazisvět, anglicky spoiler. Budou se snažit mužstvům s nadějemi kazit náladu. I když třeba nasadí nezkušené mladé hráče, tihle hokejisté budou chtít dokázat, že to veteráni mohou zabalit, že tu jsou oni, světlá budoucnost mužstva i ligy. O postup se bude bojovat ještě hodně tvrdě.

Bettman také v rozhovoru pro Fox News Business naznačil, že ví, že NHL se ode všech ostatních soutěží liší tím, že se hraje na ledě. Zopakoval, že před návratem bude zapotřebí nejméně dvoutýdenních, ale mnohem pravděpodobněji třítýdenních tréninkových táborů.

Na rozdíl, například, od košíkářské NBA nebo baseballové MLB, fotbalové (v americkém smyslu toho slova) NFL, či fotbalové (v klasicky evropském smyslu toho slova) MLS, při hokeji se neběhá. Při hokeji se bruslí.

Hokejistům bylo v převážné většině případů od středečního večera 11. března, kdy se v NHL hrálo před přestávkou naposledy, bruslení odepřeno.

A jít z tréninkových táborů rovnou do soutěže o Stanleyův pohár, to považuje většina hráčů za nemyslitelné. Liga s nimi souhlasí.

Nicméně, ať už tomu bude jakkoliv, nasazení v pohárové soutěži se bude v takovém případě hodně lišit od toho, co příznivci hokeje očekávali.

Bettman zdůraznil, že všechna rozhodnutí padají po jednáních s vedením hráčských odborů NHLPA, a dodal, že si spolupráci nemůže vynachválit.

Ohebnost nade vše

Bude to nezvyklé, řekl Bettman, hrát hokej třeba až do konce srpna, ale budeme-li dost pružní, zvládneme to.

Ostatně, většina mužstev už dodala kanceláři ligy předběžné seznamy dat, kdy budou jejich haly volné právě až do toho posledního srpnového dne. V těchto dnech jsou volné všechny, ale až se současné šílenství uklidní, budou mnohé chtít dohnat, co prodělaly na vynuceně neuskutečněných koncertech, soutěžích psů, a podobných kratochvílích.

A je také úplně možné, zopakoval Bettman, že v některých místech budou úředníci i nadále trvat na zákazech shromažďování. A pak, řekl, přijdou k dobru nabídky tzv. neutrálních hal.

NHL, vysvětlil, působí po celé Americe a po celé Kanadě. Podmínky i názory místních úřadů se mohou lišit, a liga s tím musí počítat, aby na to mohla zareagovat co nejpružněji.

Liga pevně věří, že si někdo letos odnese domů Stanleyův pohár, i kdyby na sůl nebylo, ujistil Bettman Marii Bartiromo. Komisař se nezmínil o třech návrzích, které mu, podle generálního manažera Ottawa Senators Pierra Doriona, měl předložit majitel mužstva Eugene Melnyk.

Ví ale jedno: optimistou musí zůstat, i kdyby padaly pověstné trakaře. Nejen pro hokejové nadšence, ale (hlavně) pro podnikatele s hlubokými kapsami. Jak ty, kteří mužstva vlastní, tak ty, kteří jim přispívají reklamními a jinými taženími.

Share on Google+