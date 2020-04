Petr Adler: hráči se dosud nerozhodli, co s dubnovou výplatou

Hokejisté NHL odložili rozhodnutí o tom, zda chtějí obdržet své dubnové výplaty hned teď, do půli května. Původní datum výplat bylo 15. dubna, hráči se měli původně rozhodnout, zda se té výplaty vzdají, do 7., a poté do 8. dubna.

Výkonný výbor NHLPA, jehož členové zastupují všech 31 mužstev ligy, toto odkladné rozhodnutí zdůvodnil tím, že hráči chtějí počkat, jak bude vypadat situace v pátek 15. května. V ten den se členové výkonného výboru, takto odboroví důvěrníci mužstev, obrátí na své spoluhráče, aby odpověděli jednoznačně ano nebo ne. Stanovy NHLPA říkají, že členové výkonného výboru pak hlasují podle výsledků hlasování svých mužstev.

Liga oznámila hráčům už 12. března, kdy pozastavila činnost, že dostanou vypláceny všechny tři poslední výplaty základní části (15. a 30. března a 15. dubna). První dvě zmiňované výplaty dostali na své účty ve stanovené dny. Dubnová výplata se vlastně týká pouze čtyř dnů: základní část sezóny končila 4. dubna. S pozastavením činnosti NHL se stalo, že mužstvům chybí do dokončení základní části mezi jedenácti až čtrnácti zápasy. Celkem, má-li se odehrát všech 82 kol, zbývá k dohrání ještě 189 utkání.

Nicméně, i kdyby některé mužstvo mělo odehrát opravdu 14 utkání, hráči už za ně dostali zaplaceno, takže účetně zbývají pouze zmiňované čtyři dny.

V případě, že by se hráči vzdali poslední výplaty, ušetřili by lize a jejím mužstvům něco pod 140 miliónů dolarů. Teoreticky řečeno, o tolik by se měla snížit částka, kterou hokejisté dnes odvádí do zásobního účtu (escrow), jehož smí liga použít pouze v případě, že by byla krůček od finanční propasti.

Liga právě tento týden vrací hráčům větší část peněz, které jim strhla k uložení na tomto účtu v sezóně let 2018 až 2019.

Srážky se počítají podle odhadů hokejových příjmů (HRR, neboli hockey-related revenue) pro nadcházející sezóny tak, aby hráčské mzdy činily přesnou polovinu hokejových příjmů ligy. Tyto předběžné odhady nikdy nejsou (ani nemohou být) přesné, a zatím se nikdy nestalo, aby příjmy byly vyšší než jejich odhady. Proto liga strhává hráčům z mezd peníze předem, a po spočtení skutečných výsledků jim vrací, co jim náleží. To ovšem nikdy není tolik, kolik hráčům strhla.

Skutečnou částku musí vždycky odsouhlasit NHLPA.

Košíkáři budou brát méně

Košíkářská NBA, společně se svými odbory NBAPA, mezitím šla NHL a NHLPA vzorem: její komisař Adam Silver oznámil, že Rada guvernérů soutěže odhlasovala snížení hráčských mezd o jednu čtvrtinu. Podle všeho košíkáři neodehrají všechny ze zbývajících 259 utkání jejich základní části.

Ze Silverova oznámení vyplývají dvě možnosti: mužstva buď zmíněné části výplat, počínaje první květnovou, zadrží, a dojde-li k uklidnění tak, že se nakonec odehraje celá základní část (a pak i celá pohárová soutěž), dostanou hráči zadržené peníze zpět, nebo dojde k nejhoršímu, takže hráči spláčou nad výdělkem.

Výkonný ředitel hokejových odborů NHLPA Don Fehr sdělil, že se zatím s ligou moc nedohadoval o možnosti hrát v tzv. neutrálních halách. Ty definoval jako místa, kde není žádné mužstvo NHL.

Jistě, řekl Fehr, liga sleduje všechny možnosti dalšího vývoje, a tohle je jedna z nich, zatím ale nedošlo k žádným opravdovým jednáním. Začínat taková jednání by ovšem bylo hodně předčasné: nikdo neví, zda, případně kdy a jak se NHL bude moci vrátit ke každodennímu životu.

Je pravda, že jedním z nápadů, kolujících mezi vedoucími představiteli NHL je možnost, podle níž by se pohárová soutěž sehrála jako turnaj, soustředěný do dvou nebo čtyřh měst. Liga má zatím tři nabídky hal, které odpovídají úrovní jejím měřítkům.

Jedním ze zádrhelů bude zásadní otázka, kdo vlastně rozhodne o tom, kdy a kde a jak hrát. Fehr se domnívá, že rozhodnutí vydá americká CDC (úřad pro kontrolu a prevenci chorob, Center for Disease Control and Prevention). Ten je ovšem americký, a jeho rozhodnutí tudíž dle zákona platí pouze na americkém území. NHL se sice podle svých stanov řídí americkými zákony, ale tohle je něco jiného. Nemluvě o tom, že americký president Donald Trump podrobil CDC ostré kritice, i když nebyla tak zdrcující, jako jeho velice adresná kritika Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, zkráceně WHO). Trump zarazil americké příspěvky WHO a současně naznačil, že i CDC se bude muset v příštím roce smířit s nižším rozpočtem. Tato část jeho rozčilení bude ještě nutně muset projít Kongresem, což se zatím nestalo, ale nikdo si zatím netroufne odhadnout, jaké bude americké rozhodnutí, kdy padne, kdo je vydá, a jak bude platit.

Kanadskému premiérovi Justinu Trudeaovi se podle všeho ohromně líbí, že může zasahovat do životů svých spoluobčanů způsobem, o jakém se nezdálo ani jeho papínkovi, Pierru Trudeauovi. Může se stát, že by v Americe platilo něco a v Kanadě něco jiného. Komisař NHL Gary Bettman sice má v plánu s Trudeauem během několika příštích dnů pohovořit telefonicky, ale nikdo neví, zda se rozhovor omezí na zdvořilostní fráze nebo zda bude k věci.

