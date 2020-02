Petr Adler: Evander Kane se ozval

Útočník San Jose Sharks Evander Kane dostal zákaz hry na tři zápasy, neboť vzal do hlavy loktem, který byl připraven právě k takovému zásahu, obránce Winnipeg Jets Neala Pionka (viz záběr z kamery NHL). Krátce poté, kdy dostal zprávu, že se právě připravil o 112.903,23 dolarů (částku obdrží účet pro pomoc hráčům v případech naléhavé nouze, známý co Players’ Emergency Assistance Fund, se Kane vyjádřil, že považuje činnost disciplinární komise NHL za výsměch zdravému rozumu, ale také za znamení, že NHL neví, co dělá.

Kane napsal doslova (ovšem v angličtině) toto: Oddělení bezpečí hráčů NHL, vedené Georgem Parrosem, si i nadále vybírá, komu a za co zakázat hru, a to je směšné. Případů, které se nedočkaly zákazu hry nebo pokuty se v této sezóně i v letech minulých stalo nepočítaně. Dnes vám nikdo neřekne, co je a co není na zákaz hry, stalo se to věcí dohadů. Oddělení NHL pro bezpečí hráčů postrádá jakoukoliv důslednost. Celý systém je CHYBNÝ, ať se na něj díváte jakkoliv. Od zákazu hry až k odvolacím právům, nechápu, že jsme s tím, jako hráči, mohli souhlasit. Nemůžete přece některé hráče nechat být, zatímco jiné ztrestáte. Aby se odstranila zaujatost, zřejmá v oddělení, které vede George Parros, měla by tato rozhodnutí činit nějaká nezávislá třetí strana. Co se děje, to nemá žádný smysl.

Úplně původní znění Kaneova prohlášení naleznete na konci článku.

Je ovšem pravda, že Kane nemusel chodit pro příklady daleko, nebo do nějakých dávných časů. Obránce Boston Bruins Zdeno Chára hokejkou málem oddělil útočníkovi Montréal Canadiens Brendanovi Gallagherovi hlavu od zbytku těla, a stalo ho to mizerných pět tisíc dolarů (kolektivní smlouva vyšší pokuty zapovídá). Nebo: útočník Edmonton Oilers Zack Kassian kopl nohou obutou do bruslí obránce Tampa Bay Lightning Erika Cernaka, a dostal zákaz hry na sedm utkání, ačkoliv jeho zákrok mohl velice jednoduše soupeře připravit o život. (A stalo se to krátce po Kassianově návratu ze zákazu hry po útoku na útočníka Calgary Flames Matthewa Tkachuka.)

Nedávné zákroky útočníka Arizona Coyotes Lawsona Crouseho a obránce Boston Bruins Jeremyho Lawsona stály jednoho (Pouštního psa) dvě minuty a druhého (Medvěda) zbytek zápasu. Kouč Bostonu Bruce Cassidy, u vědomí, že řečičky o rozhodčích jsou v poslední době děsně drahé, pohovořil všeobecně o důslednosti, avšak Kane nechal servítky stranou: čím se Crouseho zákrok lišil od mého?

Disciplinární komise vysvětlila své rozhodnutí velice podrobně ve videu, které dostaly zdarma k případnému přehrání všechny televizní stanice, které vysílají třeba jen minutové zkratky z NHL jednou za rok. Označila v něm Kaneův zákrok doslova za nebezpečné nastavení lokte směrem od těla a vzhůru. A připomněla, že Kane už byl v minulosti trestán několikrát právě za podobné přestupky.

Rozjitřené vášně

Ovšem, podle provozu na společenské síti Twitter to vypadá, že hokejisté straní spíše Kaneovi než Parrosovi.

Ano, Parros vlastně představuje kozla, z něhož se stal zahradník. Odehrál v NHL v devíti sezónách 474 zápasy, za tu dobu dal 18 branek, na dalších 18 nahrál, a nasbíral nádherných 1.092 trestných minut, většinou za rvačky.

V pohárové soutěži nastoupil Parros k devatenácti utkáním, zůstal bez branek i bez nahrávek, avšak připočetl si dalších pětatřicet trestných minut.

Jeho předchůdce Chris Pronger sice hrál déle (18 sezón) a odehrál více utkání (1.167), avšak jeho rejstřík trestů také není nijak chudý: 1.590 minut.

Zdálo by se, že právě tihle dva by měli mít pro své následovníky více pochopení. Stejně, jako by měli vědět, že (například) zásah ostrou bruslí je opravdu životu nebezpečný, stačí trefit tepnu (viz nedávný případ Ilji Michejeva z Toronto Maple Leafs).

Liga by se měla starat lépe o své hvězdy, zmiňuje se většina kritiků z řad hráčů. Že Mario Lemieux kdysi odešel předčasně do důchodu právě proto, že kvůli zákeřným útokům soupeřů nemohl hrát tak, jak to uměl, to není legenda z dávných dějin. I dnes je tomu tak, že se hráči snaží hvězdám soupeřů znechutit život (třeba takový Elias Pettersson z Vancouver Canucks by mohl vyprávět).

Podle znalců, kteří nesmí být jmenování, aby je nikdo nemohl obvinit, že útočí na svého vlastního zaměstnavatele, disciplinárka NHL se snaží dodržovat pravidla tak, jak stojí psána, jenže v hokeji je spousta situací, které nejsou ani černé, ale ani bílé.

Chára přece Gallaghera nezabil, ačkoliv mohl. A pokus o vraždu se i u soudu hodnotí jinak než dokonaná vražda.

A Cernak skrz chrániče také Kassianovy brusle ani nepocítil, a přesto to bude Kassiana stát celých 166.463,43 amerických dolarů, a mnozí tvrdí, že by ho to mělo stát několikrát tolik..

Tady, zdá se, je zakopaný pes: George Parros a jeho parta trestají podle zranění, způsobených nepovolenými zákroky, místo aby trestali zakázané zákroky jako takové (an sich, řekl by vědec).

Je to správně? Je to špatně? V každém případě se zdá, že i tyhle otázky budou na pořadu právě probíhajících jednání mezi NHL a jejími odbory NHLPA o novou kolektivní smlouvu.

Původní znění prohlášení Evandera Kanea:

The fact the NHL Department of Player Safety headed by George Parros continue to pick and choose, who and what they suspend is ridiculous! There have been countless incidents of the same nature through this season and past seasons that have gone unsuspended or fined. No one person can tell you what is or isn’t a suspension in today’s game, it’s become a complete guess. There is a major lack of consistency with NHL Department of Player Safety. A completely FLAWED system in so many ways. From the suspensions to appeal rights, it’s baffling to me how we as players agreed to this. You can’t continue to give some players a pass and throw the book at others. There has to be a outside third party making these decisions to remove the bias that transpires in this department headed by George Parros. None of it makes any sense.

