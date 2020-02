Petr Adler: Blue Jackets dělají z odborníků šašky

Columbus Blue Jackets jsou dalším důkazem, jak nebezpečné je předpovídat budoucnost. Znalci místních poměrů o nich před začátkem této sezóny tvrdili, že budou mít z pekla štěstí, když vyhrají tak desetinu svých zápasů. Opustila je řada hvězd, žádné nové nepřišly, tohle jejich generálnímu manažerovi Jarmoví Kekäläinenovi (na snímku) nemůže projít.

Columbus Blue Jackets přišli s koncem minulé sezóny o dvojnásobného vítěze Vezinovy ceny brankáře Sergeje Bobrovského (Florida Panthers), za zelenějšími trávníky se vydali také skvělí útočníci Artěmij Panarin (New York Rangers) a Matt Duchene (Nashville Predators).

Generální manažer Kekäläinen sice hovořil o tom, že mužstvo má ve výhledu spoustu mladých a nadaných hráčů, a že spoléhá na vedení kouče Johna Tortorelly, ale tohle bral vážně jen málokdo: chytá se stébla, tohle nemůže dopadnout dobře, měl by začít hledat nové místo, tohle mu majitel John P. McConnell nepromine.

Kdyby si uvědomili, že McConnell je v první řadě jedním z majitelů Worthington Industries, jednoho z největších amerických výrobců obohacených ocelí, jehož výnosy z prodeje se rok co rok pohybují v miliardách dolarů, možná by sýčkování trochu ustalo. McConnell totiž přivedl svůj podnik k výlučnému postavení výrobce dalších zařízení pro spoustu dalších odvětví, takže nestojí a nepadá se sezónními výkyvy svých odběratelů. A zásadně odmítá podléhat panice.

Tento způsob řízení převedl i do svého hokejového mužstva.

První moudrá sázka

Ano, Kekäläinen při loňské uzávěrce výměn vsadil na jednu kartu. A v prvním pohárovém kole se zdálo, že trefil do černého: Blue Jackets hladce ve čtyřech zápasech vyřadili horkého favorita Tampa Bay Lightning. Pak ale Columbus narazil na pozdějšího poraženého finalistu Boston Bruins, a odešel na štítě (4-2).

Když vám jasnovidec řekne, že se dožijete vysokého věku, ale budete v něm trpět jaterními potížemi, vůbec netuší, že jeho samotného o pár hodin později (třeba cestou do samoobsluhy) přejede autobus.

A přitom se znalci místních poměrů v NHL měli a mohli ponaučit na případu St. Louis Blues: ti vstoupili do letošního roku na konci tabulky, a sezónu ukončili vítězstvím ve Stanleyově poháru. Ustálená poučka se změnila v překonanou pověru: mužstvo, které v den amerického Díkůvzdání, (vlastně dožínky, připadající na poslední čtvrtek listopadu, loni 28. listopadu), není na postupovém místě do poháru, to může zabalit.

Blue Jackets si vedou skvěle i přesto, že Panthers platí Bobrovskému deset miliónů ročně (smlouva zní na 70 miliónů dolarů na sedm let). Ta smlouva je vůbec příznivější pro hráče: jak hlásí uznávané stránky CapFriendly, prvních pět let platnosti smlouvy nesmí Panthers Bobrovského stěhovat jinam (tedy nikoliv jen měnit, ale stěhovat vůbec). Doložka se jmenuje no-move-clause (NMC). V šestém a sedmém roce vstupuje v platnost tzv. upravená doložka ohledně zákazu stěhování a výměny (modified no-move, modified no-trade, zkráceně NMC, NTC), a v pondělí 1. července 2024 bude hráč muset předložit seznam šestnácti mužstev, která vylučuje z míst, kam by směl být vyměněn.

Blue Jackets mají dnes tři brankáře: Joonase Korpisala, Elvise Merzlikinse a Matisse Kivleniekse, kteří zatíží mzdový fond mužstva v této sezóně společně třemi milióny dolarů. Ne každý jeden z nich, ale všichni tři dohromady přijdou Blue Jackets v této sezóně na tři milióny.

Ve chvíli, kdy vznikají tyto řádky, jsou Columbus Blue Jackets v Metropolitní divizi Východní konference na třetím místě, vyhráli více zápasů než prohráli jak doma, tak venku, nastříleli o osm více branek než dostali. Jsou na postupovém místě.

Florida Panthers jsou na tom v Atlantické divizi Východní konference podobně.

Nashville Predators jsou na tom trochu hůře: na druhé mužstvo v soutěži o divokou kartu (wild card) Západní konference (Arizona Coyotes) jim chybí čtyři body, doma jsou na tom zhruba vyrovnaně, venku vyhráli více než prohráli, ale zatím dostali více branek než vstřelili.

New York Rangers jsou ve výsledcích průměrní, ve Vychodní konferenci jim na divokou kartu chybí jedenáct bodů (na Philadelphia Flyers).

Columbusu do naplnění současného mzdového stropu chybí málem šest miliónů dolarů. Florida má volných něco málo přes 220 tisíc. V Nashville si mohou pohrávat s částkou něco málo nad dva milióny. Rangers k dosažení mzdového stropu chybí méne než tři milióny dolarů.

Někdo je na tom z těch čtyř před uzávěrkou výměn (pondělí 24. února) nejlépe, a nejsou to ani Panthers, ani Predators, ani Rangers.

Druhá moudrá sázka

Jak píše Mike Arace z listu Columbus Dispatch, generální manažer Jarmo Kekäläinen vsadil na mládí: v této sezóně použili už deset zelenáčů (rookie), a to z toho počtu ještě vynechal Deana Kukana, jemuž je 26 let a odehrál sedmasedmdesát utkání v NHL, těsně nad mez, určenou ligou k uznání za zelenáče.

Kekäläinen od začátku sezóny chválí Švéda Emila Bemströma a Francouze Alexandre Texiera a když se zraní někdo ze základní sestavy, odpovídá na otázky, co bude, že dostane příležitost nějaký další mladík z Cleveland Monsters, mužstva nižší soutěže (AHL).

To se také děje, a údajní znalci z The Athletic a Sporting News, kteří předpovídali, že Blue Jackets doplatí na svérázné způsoby svého generálního manažera nestačí žasnout.

Kekäläinen se jim, podle Araceho, posmívá: neví, řekl, zda ti lidé někdy koukali na hokej. Nezaznamenali, například, růst ruského obránce Vladislava Gavrikova. My jo, uzavřel.

Tím není řečeno, že by Kekäläinen byl naprostý génius: v roce 2014 přehlédl ve vstupním výběru (entry draft) Davida Pastrňáka a vybral si Sonnyho Milana. Ovšem: Vancouver Canucks přehlédli téhož Pastrňáka dvakrát, takže v tom není sám.

Čím to je? Že by v Columbusu měli nějakou zázračnou vodu?

Ale kdepak. Maji majitele McConnella, který Kekäläinenovi nekecá do jeho práce, a mají generálního manažera Kekäläinena, který do jeho práce nekecá kouči Tortorellovi.

A mají hráče, kterým se líbí, kde jsou, váží si toho, a podle toho také hrají.

