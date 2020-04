Petr Adler: Big Buff je volný jako pták

Obrovitý obránce Dustin Byfuglien odešel od 14 miliónů dolarů a od Winnipeg Jets. Nikdo nedovede předpovědět, zda ty peníze získá někde jinde: při současném stavu ochromení sportovních soutěží a předpokládané stagnaci (pakliže ne snížení) mzdového stropu, je jeho budoucnost hodně nejistá.

Zprávu o tom, že došlo k dohodě o ukončení Byfuglienovy hráčské smlouvy, a že tímto krokem se také uzavírá stížnost, kterou Bufuglienovým jménem podaly hráčské odbory, zveřejnily NHL a NHLPA společně.

Stížnost se týkala právnického žonglérství: když Byfuglien oznámil ve středu 11. září, a pak ještě jednou o den později, tedy před zahájením tréninkového tábora, generálnímu manažerovi Kevinu Cheveldayoffovi, že se tábora nezúčastní, protože neví, zda ještě vůbec chce hrát hokej (ať v NHL nebo kdekoliv jinde), mužstvo mu poskytlo volno (v odborné řeči leave of absence). NHLPA ve stížnosti soudila, že by to volno mělo být placené. Mužstvo soudilo, že nikoliv: hráč s platnou smlouvou nedostál svým povinnostem.

Základem sporu bylo to, že při prohlídkách po skončení předchozí sezóny shledali lékaři mužstva Byfugliena zcela zdravým, a hráč jejich názor při výstupním pohovoru schválil vlastnoručním podpisem. Je mu, pro přírodu, už pětatřicet let, nebyl to tedy žádný vyděšený zajíc, trvalo na svém mužstvo, to už by mohl vědět, co podepisuje a proč.

Co teď? Nic!

V každém případě, Byfuglien je od pátku 17. dubna 2020 neomezeně volným hráčem (UFA, tedy unrestricted free agent). Může se domluvit s kýmkoliv na čemkoliv, kromě Winnipeg Jets. Jenže otázka zní, zda ho to vůbec ještě zajímá.

Generální manažer Cheveldayoff má plíživý pocit, že ne.

Kazdy jsme nějaký, řekl Cheveldayoff v pátek 17. dubna, když oznamoval konec vztahu mezi Jets a Big Buffem, jak se Byfuglienovi přezdívá snad už od dob dorosteneckých. Kazdy hráč se na duševní i tělesné zatížení práce v NHL chystá jinak, a na každého z nich to také jinak působí.

Byfuglien je člověk od rodiny, má malé děti, a moc dobře ví, co všechno musí takový hráč obětovat. Byfuglien, dodal Cheveldayoff, hrál vždycky podle svého uvážení, a v této situaci se zachoval stejně: konal podle svého.

Mužstvo, svázáno nejrůznějšími stanovami NHL a, hlavně, mzdovým stropem, Byfugliena nakonec v pátek 20. září dočasně vyloučilo (suspend). Hráč s tím souhlasil. Sice svému generálnímu manažerovi už při prvním pohovoru 11. září řekl, že vážně přemýšlí o odchodu do hráčského důchodu, jenže náznak není totéž, jako odevzdání odpovídajících papírů vedení mužstva, kanceláři ligy a kanceláři odborů.

Toho 11. září, poznamenal Kevin Cheveldayoff, Dustin Byfuglien pouze řekl, že ztratil chuť na hokej v NHL.

V každém případě, mužstvo tedy odehrálo 71 utkání základní části bez osvědčeného (a hodně oblíbeného, jak v kabině, tak v hledišti) hráče.

Jednou z potíží, které prohloubily napětí mezi Jets a Byfuglienem byla operace kotníku, které se Big Buff podrobil loni v říjnu. Zpráva o lékařském zákroku původně mužstvo zaskočila: původně totiž Jets sice od Byfuglienova zástupce věděli, že k operaci dojde, avšak neměli žádné podrobnosti. Pravda ovšem také je, že vyloučený hráč, dočasně nebo ne, nemusí sdílet s lékaři mužstva sebemenší podrobnost, která by jakkoliv mohla ovlivnit jeho schopnost podávat na ledě výkony podle smlouvy.

Nicméně, Cheveldayoff řekl, že se ptal, a otevřeně, Byfugliena několikrát, zda by chtěl hrát jinde, zda chce být vyměněn někam jinam, a Byfuglien mu řekl, že ne, že když hrát hokej, pak jedině ve Winnipegu.

Pro Jets současná změna znamená, že budou konečně smět použít oněch 7,6 miliónů dolarů ročně, které dosud (alespoň teoreticky) Byfuglienovi dlužili. Hráčova mzda zmizí z účtu mzdového stropu mužstva, Jets konečně smějí těch peněz použít ke shánění nových hokejistů.

Měli jsme tě rádi

Jak Cheveldayoff potvrdil, konečně rozuzlení nezahrnuje žádné peníze: ani odstupné hráči, ani odstupné mužstvu,. Jde o rozloučení v námořnickém stylu, na širém moři kolem sebe proplouvají dvě lodi a jejich kapitáni si mávají na pozdrav.

Až na to, že, jak řekl Cheveldayoff, rozloučení s Byfuglienem nepatří k jeho nejšťastnějším okamžikům. Big Buff, řekl, byl výjimečný hráč, jeho přítomnost pro mužstvo znamenala hodně, a podpisy na papírech, které znamenají konečný rozchod, byly smutné.

Byfuglien, řekl Cheveldayoff, byl vždycky přímočarý a poctivý člověk, který ovšem dělal všechno podle toho, jak uznal on sám za vhodné. Když mu Byfuglienův zástupce v lednu řekl, že stav hráčova kotníku se po říjnové operaci začíná konečně zlepšovat, vyjádřil Cheveldayoff naději, že svého obránce brzy zase uvidí v barvách svého mužstva. Ale hokejistův zástupce jeho nadšení vzápětí rychle zchladil: Big Buff, řekl, nemá v úmyslu pokračovat s rehabilitací tak, aby zase mohl začít hrát.

Ve chvíli, kdy NHL pozastavila kvůli obavám z koronaviru sezónu, byli Jets dva body před Nashville Predators a Vancouver Canucks, a vedli v Západní konferenci soutěž o divokou kartu.

O kvalitách generálního manažera Kevina Cheveldayoffa a hlavního kouče Paula Mauriceho svědčí i to, že mužstvo je na postupovém místě i přesto, že mu chybí Big Buff.

Dustin Byfuglien odehrál v NHL (doufejme, že zatím) 869 utkání, získal v nich 525 bodů (177 branek, 348 nahrávek), a v roce 2010 se podílel na pohárovém vítězství Chicago Blackhawks.

Až se rozjede ligová soutěž, pozvou Jets Byfugliena i s rodinou do Winnipegu, aby mu před tleskajícími příznivci mužstva vzdali patřičný hold a poděkovali mu za všechna ta léta (bylo jich celkem osm), kdy žil a hrál v jejich městě. Ve městě, jemuž i ti nejotužilejší Kanaďané přezdívají Winterpeg. Na kanadské prérii, v němž se na hlavní křižovatce uprostřed města (Portage and Main) čas od času střetávají vánicové vichry s takovou silou, že je často lepší nevystrkovat nos z baráku, aby člověk, přímo pod semafory, nezabloudil a nezmrzl.

A to i přesto, že Byfuglien pochodoval, jak se říká v angličtině, v rytmu svého vlastního bubeníka (to his own drummer): kdyby řekl Cheveldayoffovi, že už nebude hrát o osm neděl dříve, nemuseli Jets přijít o takové hráče jako jsou Tyler Myers a Ben Chiarot. Cheveldayoff mu to ve chvílích, kdy oznamoval konec celé záhady, nevyčetl ani slovem. I když mohl.

I přesto bude Big Buff Winnipegu chybět. Nikdo není nenahraditelný, ale chybět jim bude.

Sice se pár minut po oznámení zprávy o ukončení Byfuglienovy anabáze ve Winnipegu objevily dohady, zda by Blackhawks stálo za to, přivést ho zpátky, ale vypadá to, že jde pouze o dohady. Podobně, jako málokdo bere zbytečně vážně dohady, že by se Byfuglien vrátil v barvách Minnesota Wild (jeho rodiště) nebo Florida Panthers (pod vedením jejich kouče Joela Quennevilla kdysi zvedl nad hlavu v Chicagu Stanleyův pohár). Big Buff má, podle všeho, špičkového hokeje plné zuby.

A to se může stát každému. A nejen v hokeji.

