Perry loktem zranil protihráče, Winter Classic pro oba skončilo předčasně

Winter Classic bývá pro hráče pravidelně obrovským zážitkem. Moc dlouho však skvělou atmosféru neokusil útočník Dallasu Corey Perry, jenž po nevybíravém zákroku na nashvillského Ryana Ellise putoval do šaten.

Oslava krásného sportu i vzpomínky na doby, kdy zápasy pod širým nebem byly běžnou záležitostí. NHL Winter Classic je pokaždé velkou událostí a letos si tuto akci mohli užít hokejisté Dallasu a Nashvillu.

Stars přichystali domácímu publiku fantastickou podívanou. Hokejisté v zelených dresech prohrávali po první třetině 0:2, nicméně náskok Predators stáhli a nakonec se radovali z vítězství 4:2, k čemuž bodově přispěli i Andrej Sekera (1+0) s Radkem Faksou (0+1).

Duel pod širým nebem si ale dlouho neužili dva hráči – domácí Corey Perry a hostující Ryan Ellis

Neuběhly ani tři minuty z první třetiny, když útočník Stars trefil na modré čáře Ellise loktem do hlavy. Kanadský vousáč se za pomoci lékařů odebral do kabin. Po prozkoumání celé situace rozhodčími se stejným směrem vydal i Perry, jenž dostal trest na pět minut a do konce utkání.

„Bylo to nešťastné. Dříve jsem s Ryanem hrál, znám ho osobně. Nechtěl jsem ho zranit, nebylo to úmyslné a doufám, že bude v pořádku,“ omlouval se po utkání Perry.

„Winter Classic je velká událost. Je to těžké, jsem si jistý, že tam měl rodinu, stejně jako já. Doufám jen, že bude v pořádku,“ dodal čtyřiatřicetiletý veterán.

Rodáka z Ontaria čeká ještě slyšení před Oddělením pro hráčskou bezpečnost NHL.

Ryan Ellis se do zápasu nevrátil. Pro Nashville by dlouhodobější absence tohoto tvrďáka znamenala velké komplikace, vždyť Ellis je za Romanem Josim druhým nejvytěžovanějším hráčem Predátorů. Navíc je hamiltonský rodák velmi produktivní, v dosavadních devětatřiceti zápasech zaznamenal šest gólů a dvaadvacet asistencí.

