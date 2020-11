Perfetti má první smlouvu. Do NHL chci co nejrychleji, říká

V dnešním digitálním světe se tužka a papír už moc nenosí. Najdou se ale okamžiky, kdy jsou právě tyto dva základní předměty stále okouzlující. Pro každého mladého hráče tento moment nastává, když vezme propisku do ruky a podepíše první kontrakt v NHL. Coleovi Perfettimu se to poštěstilo v pondělí.

„Když se ke mně poprvé dostala kopie smlouvy, musel jsem si ji pořádně prohlédnout. Nemohl jsem tomu uvěřit,“ řekl Perfetti. „Celý život na něčem makáte a důkazem, že to stálo za to, je jeden podpis na kousku papíru.“

Winnipeg si Perfettiho vybral v letošním draftu z desátého místa. To, jestli si vybojuje místo v prvním týmu, zůstává ve hvězdách. Všechno ukáže až tréninkový kemp.

„Nemůžu se ho dočkat,“ je natěšený. „Bude to nesmírně těžké. Jets se mnou budou mít nějaký plán. Samozřejmě, že doufám, že zaujmu natolik, aby neměli jinou možnost, než mě nechat v prvním týmu, ale přijmu jakékoliv rozhodnutí. Do NHL ale chci co nejrychleji to půjde.“

Na přípravu bude mít Perfetti času dost. Velkou pomocí by mohl být téměř měsíční kemp kanadského národního výběru. Nejen, že se zde bude připravovat na mistroství světa juniorů, ale koneckonců také na samotný kemp Jets.

„Hodně se to bude podobat NHL. Na kemp přijedou neskutečně kvalitní hráči, takže mě to může připravit na kemp před NHL. Budu připraven,“ hlásí odhodlaně.

Perfetti tak před sebou má dva úkoly. Vyhrát mistrovství a dostat se do prvního týmu Jets.

„Jenom když se dívám na soupisku Jets, tak jsem nadšený,“ povídal spokojeně. „Hrát s borci typu Scheifele, Wheeler, Connor, Laine a dalšími, to je paráda. V týmu jsou skvělí hráči. Vlastně jenom přemýšlet nad tím, že budu mít šanci si s nimi zahrát, je neuvěřitelné.“

Teď si ale Cole Perfetti užívá pohled na smlouvu. Tedy na onen kus papíru, pro který celý život dřel.

„Mám radost, že Jets i můj agent se dokázali dohodnout na všem, o co nám šlo,“ dodal ještě Perfetti. „Možná pomohlo i to, že se do procesu vyjednávání dostali i rodiče. Je opravdu moc hezké mít ten kontrakt před sebou.“

