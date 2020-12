Penguins začínají řešit Malkina. Jaká bude jeho smlouva?

Může se to zdát jako dlouhá doba, ale čas utíká rychleji, než se zdá. Ani se tak nenadějeme a ruské hvězdě Pittsburghu Jevgeniji Malkinovi skončí stávající smlouva. Penguins sice toto dilema zatím oficiálně řešit nemůžou, nicméně klid v duši činovníci klubu rozhodně nemají.

Mnozí by mávli rukou a řekli by, že to je prostě daleko. Malkinovi končí smlouva po sezoně 2021/22, takže je ještě na dvě sezony vázán k Pittsburghu.

Nicméně o prodloužení už přemýšlejí obě strany. Samotný Malkin v září uvedl, že by se mu líbil tříletý kontrakt.

Problémem však je, že oficiální jednání nemohou probíhat do té doby, než skončí příští sezona. Jinými slovy, jednat se bude moct až bude zbývat rok do konce jeho současné smlouvy. Jestli sezona začne, jak se avizuje, vychází prostor pro námluvy na léto dalšího roku. A to už tak daleko není.

Tříletá smlouva by Malkina v Pittsburghu udržela do konce sezony 2024/25. Ve stejném ročníku končí kontrakt i Sidney Crosbymu. Malkinovi pak bude 39, Crosbymu 38. Pomyslně by tak spolu mohli uzavřít svoji parádní éru.

Délka kontraktu by mohla vyhovovat oběma stranám. Otázkou budou, jak jinak, peníze.

Malkin v současnosti z platového stropu ukusuje částku 9,5 milionů dolarů. Od čeho se tak odrazit?

Vyloženě se nabízí Alex Ovečkin, jemuž smlouva končí po příští sezoně. Mezi zámořskými novináři panuje domnění, že Ovečkinova nová smlouva se bude pohybovat v rozmezí tří až pěti let a 10 milionů dolarů ročně.

Pro Penguins by to nemusel být úplně velký problém, tedy jestli se byznys ze současné krize zvedne alespoň trochu.

Udržení Malkina se tak trochu zdá i jako povinnost. Jak bylo zmíněno, s Crosbym by mohli skončit spolu a uzavřít veleúspěšnou kapitolu. Mario Lemieux, majitel Pittsburghu a hokejová legenda, se měl údajně vyjádřit, že by byl moc rád, kdyby tito dva vydrželi v Penguins celou svou kariéru.

Vlastně to tak vypadá, že otázkou není, jestli prodlouží, ale spíše za kolik. Pokud Malkin neotočí o sto osmdesát stupňů a nebude chtít odejít do Ruska, pravděpodobně si s Pens plácne.

Dokáže společně s Crosbym vyhrát ještě jeden Stanley Cup?

Share on Google+