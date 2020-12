Pastrňák má velké srdce! Svoje luxusní auto daroval zdravotní sestře

Poté, co ho v lednu vyhlásili nejužitečnějším hráčem při Utkání hvězd v NHL, dostal David Pastrňák od sponzorů auto: Hondu CR-V Hybrid.

Pastrňák se ale hned po skončení All-Star game spojil se zástupci NHL a Bostonu, aby společně našli člověka ze zdravotnického sektoru, který by si auto podle něj skutečně zasloužil. Někdo, kdo je skutečný MVP.

Před letošními Vánocemi se tak Pastrňák rozhodl auto darovat Kaitlin Hagstromové, která pracuje jako sestřička v bostonské nemocnici.

Hagstromová aktuálně z první vlny pomáhá v boji s koronavirem, který se v Americe vymkl kontrole. „Přesto je to někdo, kdo se s tím vyrovnává klidně. Je důsledná, je pro nás jakýmsi majákem naděje: uklidňuje nejen pacienty, ale i kolegy," popisují Hagstrovou její spolupracovníci.

Navíc je to svobodná matka. „Já byl také vychovávaný svobodnou matkou. Takže vím, jak je to těžké. Mám před vámi obrovský respekt," řekl Pastrňák ve videovzkazu.

A když dodal, že jí přenechá svoje auto, prvně to moc nechápala.

„Co se to děje? Auto?! Pro mě?!" ptala se vedle sedících kolegů. „To si děláte srandu? Pane bože, to jsem v šoku."

A běžela se podívat na novou Hondu.

„Nemůžu ani vyjádřit slovy, co to pro mě znamená," řekla později pro nhl.com. „Opravdu moc mi to pomůže."

Nebyl by to ale David Pastrňák, kdyby si nepřichystal ještě nějaké překvapení. Jejímu čtyřletému synovi totiž daroval hokejovou výstroj.

David Pastrňák má zkrátka velké srdce.

Až by se chtělo říct, že kdo po přečtení článku a zhlédnutí videa a fotek nepláče, tak není Čech...

