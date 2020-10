Pastrňák je po operaci, do března si nezahraje. Pod kudlu musel i jeho kumpán Marchand

1. leden 2020. To je meta, na níž cílí NHL při plánování nové sezony. Pokud by opravdu další ročník zámořské soutěže začal hned na Nový rok, bostonští Bruins by do něj vstoupili citelně oslabení. Až do března se totiž nejspíše protáhne absence Davida Pastrňáka, dost možná ještě nebude fit ani jeho parťák z elitní formace Brad Marchand. Aspoň jedna dobrá zpráva pro fanoušky Medvědů? Během září podstoupil operaci také Charlie McAvoy, všestranný obránce ovšem má stihnout start tréninkového kempu.

Pět měsíců. Tak dlouho má trvat Pastrňákova rekonvalescence.

Český kanonýr šel na sál v polovině září, lékaři mu v jedné z newyorských nemocnic vyspravili roztržené labrum, tedy vazivově chrupavčitý lem, na pravé kyčli.

Potíže s kyčlí limitovaly havířovského rodáka během nedávného play-off, v němž Boston nenaplnil roli jednoho z favoritů a nakonec vypadl s pozdějšími šampiony z Tampy.

Agentura Associated Press odhaduje, že se Pastrňák vrátí na led v polovině března. Jde o nemilou komplikaci pro jeho pokus o obhajobu Maurice Richard Trophy, ceny pro nejlepšího střelce NHL. A zároveň značnou potíž pro Boston.

Ambiciózní klub na "Pastu" spoléhá, naposledy Medvědům pomohl 48 trefami a 47 asistencemi. Jeho formace s Marchandem a Patricem Bergeronem patřila k naprosté ligové špičce.

Kdo zařídí chybějící produktivitu? Boston na čas přijde nejen o Pastrňáka, ale také o Marchanda. Toho čeká čtyři měsíce dlouhá rekonvalescence. 14. září mu ve Worcesteru operovali kýlu.

Zámořský tisk předpokládá, že do NHL naskočí někdy v polovině února. Kanadská hvězda v minulé sezoně nastřádala 87 bodů za 28 branek a 59 nahrávek. Prosadila se do druhého All-Star Teamu.

8. září byl s pravým kolenem na artroskopickém zákroku McAvoy. Měl by stihnout začátek přípravného kempu a zasáhnout do nového ročníku od prvních zápasů. Bruins v něm budou obhajovat Presidents' Trophy.

Ovládnou základní část i tentokrát? Bez Pastrňáka s Marchandem se bude vyhrávat hůře.

Share on Google+