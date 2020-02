Parise: Jsem rád, že zůstávám v Minnesotě. O klauzuli nechce mluvit

Ještě pár minut před uzávěrkou přestupů patřil ke žhavým kandidátům na výměnu, sociálními sítěmi létaly zprávy o jeho loučení s Minnesotou. Nakonec ale útočník Zach Parise zůstává součástí organizace Wild, a bude tomu tak minimálně do konce letošní sezony. Zkušený forvard se na vlastní kůži přesvědčil, že hranice mezi odchodem a setrváním je někdy opravdu tenká.

Zájemců o Pariseho služby bylo několik, však se taky dlouho spekulovalo, kam by Minnesota oblíbence fanoušků Wild mohla poslat a za jakou protihodnotu. Postupně se nejvážnější kandidát vyklubal z New York Islanders. Jenže přestup podle všeho na poslední chvíli ztroskotal na výši Pariseho smlouvy (nebo smlouvy Andrew Ladda z Islanders, jenž měl putovat opačným směrem).

Přesun na Long Island by dával smysl z několika důvodů. Mimo jiné i proto, že dres Ostrovanů v sedmdesátých letech oblékal také Pariseho otec, jenž v roce 2015 zemřel. Tyto úvahy jsou minimálně na nějaký čas pryč.

„Mám to tady rád a vždycky jsem měl, takže mám radost, že můžu v Minnesotě zůstat,“ nechal se Parise slyšet v rozhovoru pro server nhl.com. „Můj cíl se nezměnil, pořád chci pomáhat týmu tak dobře, jak to jen dokážu. Setrvání v kádru Wild neberu jako zklamání, baví mě tady hrát,“ vyvrátil domněnky, že by snad chtěl za každou cenu ze St. Paul pryč.

Není divu, Parise se v Minnesotě narodil, od příchodu z New Jersey v sezoně 2012/2013 je jednou z hlavních tváří sestavy. Aktuálně mu běží osmý rok celkem třináct let dlouhého kontraktu, v ideálním případě plánoval „na domácí půdě“ dokončit kariéru. Po nedávné snaze Divočáků pětatřicetiletého forvarda vyměnit ale není vůbec jisté, jak bude jeho blízká budoucnost vypadat.

Poslední dobou neboduje

Hokejista nosící na zádech číslo 11 navíc odmítl novinářům sdělit, jestli před uzávěrkou přestupů zrušil klauzuli o nevyměnitelnosti, kterou má zanesenou ve smlouvě.

„Vždycky mezi hráči a generálními manažery probíhají konverzace, které jsou soukromé a neměl by o nich vědět nikdo jiný. Přestože respektuji vaši otázku, nerad bych se k této záležitosti vyjadřoval podrobněji,“ prohodil omluvně k žurnalistům.

Ani generální manažer Minnesoty Bill Guerin netajil, že měl v plánu Pariseho vyměnit.

„Podívejte se, já a Zach máme velmi dobré vztahy,“ ujišťoval. „V uplynulých týdnech jsme spolu mluvili o všech možnostech, obě strany věděly, na čem jsou. Vůbec nevadí, že nakonec nikam neodešel. Vždycky byl velkou součástí klubu a je super, že stále patří k Divočákům,“ komentoval Guerin setrvání hráče, jehož v roce 2003 draftovali New Jersey Devils.

Zach Parise zatím v této sezoně posbíral 37 kanadských bodů za 21 branek a 16 nahrávek. Během předešlých šesti utkání ovšem zapsal jediný bod za asistenci. To není ideální v situaci, kdy Wild potřebují živit naděje na postup do play-off.

Možná i výsledek bojů o postup do vyřazovací části ročníku ovlivní Pariseho osud. Třeba to bude právě on, kdo se stane součástí příští výměny Minnesoty.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+