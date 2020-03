Pařík po senzačním gólu: Nemůžu uvěřit, pořád si rovnám myšlenky

Lukáš Pařík se zapsal do historie kanadské Western Hockey League. Jako první gólman vychytal čisté konto a korunoval ho neskutečnou trefou přes celé hřiště. „Byl a pořád jsem úplně mimo. Bylo to něco neskutečného. Shrnul bych to do slova kóma,“ září osmnáctiletý talent.

Lukáši, jak se to celé seběhlo z vašeho pohledu?

Zbývaly asi tři minuty do konce, kdy jsem si říkal, že zkusím trefit bránu, kdyby na mě nahodili puk. Kdybych to zkazil a náhodou mi ještě dali gól, měli bychom pořád jednogólové vedení. Byla minuta do konce, kdy nahodili do rohu. Řekl jsme si, že to zkusím zastavit, což se mi povedlo, protože mi puk ani neodskočil. Zkusil jsem vystřelit, puk doletěl až na druhou modrou a potom už jsem ho neviděl, kam letí. Pak jsem ho zahlédl jenom malinkou mezerou mezi spoluhráči, jak směřuje do branky, od té doby jsem byl úplně mimo.

Takže si nic nepamatujete?

Vůbec nic. Byl a pořád jsem úplně mimo. Bylo to něco neskutečného. Shrnul bych to do slova kóma. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit, že jsem dal gól. Pořád se snažím srovnat myšlenky toho, co se na ledě stalo. Ještě mi to určitě pár dní zabere.

Vy máte rád fanoušky a jejich pozornost. Uvědomujete si, že celá hala řvala jenom pro vás?

Já tomu spíš vůbec nemůžu uvěřit, ale bylo to neskutečný. Sedím a furt mi nedochází, že se to vážně stalo. Neuvědomuju si to. Jenom mi asi blesklo hlavou, že to chci oslavit s týmem, tak jsem to udělal.

Co všechno se na gól brankáře musí sejít?

Skoro na každém tréninku to trénuju, vždycky si děláme se spoluhráči legraci, takže to zkouším. Občas se trefím a občas ne. Většinou si beru deset puků a dám tak půlku. Nejdůležitější je při tom práce s hokejkou, aby to vyšlo. Teď mi pomohl i stres zápasu, aby to bylo přesnější.

Nesmíme opomenout ani čisté konto…

Byla to moje první nula ve WHL, a ještě s gólem. Čekal jsem na čisté konto celou sezonu. Párkrát jsem byl hodně blízko, naposledy proti Medicine Hat Tigers, kdy jsem dostal gól po špatném odrazu. Nahazovali puk po mantinelu a ten se odrazil od plexiskla přímo před branku, to zbývaly asi dvě minuty do konce a měl jsem už jednatřicet zákroků. To bylo hodně blízko. Ale tuhle nulu s gólem si budu pamatovat do smrti. Definitivně.

Vy jste v dlouhé historii WHL prvním brankářem, kterému se tohle povedlo. Co to pro vás znamená?

Je to něco, co se aspoň někam konečně zapíše. Je to pro mě poprvé, že jsem v něčem první. Je to nezapomenutelné. Uvidíme, kolik gólmanů něco takového zkusí.

Jaké to je přepisovat historické tabulky?

Je to skvělý pocit a nezapomenutelné. Každý gólman, kterému by se to povedlo, si to bude pamatovat napořád a bude to něco, co nikdy nezapomene.

Může takový zápas vůbec něco překonat?

To nemám tušení, co by to mohlo překonat. Tohle je prostě můj nejlepší zápas do konce života.

Napadlo vás, že jste mohl přijít o nulu? Kdybyste přejel půlku, jako gólman byste musel střídat…

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Je pravda, že jednou nohou jsem přejel červenou, ale myslím, že by to neudělali. Záleželo by na rozhodčím. Myslím, že by to nechali být, i kdybych přejel úplně.

Kolik gratulací vám přišlo?

Pořád to otvírám a tak trošku nestíhám odpovídat. Nejcennější mi přišla od rodičů, ale vážím si každé zprávy a gratulace, která mi přišla. Nemám to tak, že nějaká je výš než ostatní.

